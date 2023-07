Nato-Russland-Grundakte: Hat eines der wichtigsten Dokumente noch Bestand?

Es war eines der wichtigsten Dokumente, das die Beziehungen zwischen Russland und der Nato regelte. Die Nato-Russland-Grundakte, am 27. Mai 1997 in Paris unterzeichnet, klingt heute wie aus einer anderen Zeit. „Die Nato und Russland betrachten einander nicht als Gegner“, heißt es in dem Papier. „Sie verfolgen gemeinsam das Ziel, die Spuren der früheren Konfrontation und Konkurrenz zu beseitigen und das gegenseitige Vertrauen und die Zusammenarbeit zu stärken.“ Beide Seiten bekräftigten ihre Verpflichtung zum Bau eines „stabilen, friedlichen und ungeteilten, geeinten und freien Europas“. Doch heute herrscht Krieg in Europa, seitdem Russland das Nachbarland Ukraine mit brutalen Angriffen überzieht.

„Die Nato-Russland-Grundakte ist tot“, stellt Thomas Jäger klar. Der Professor für Internationale Politik und Außenpolitik an der Universität zu Köln sieht bereits im Tschetschenien-Krieg eine Verletzung der Grundakte durch Russland. „Schon damals wurde deutlich, dass Russland als Teil des europäischen Kontinents nicht auf dem Weg zu Demokratie und Rechtsstaatlichkeit ist“, sagt er im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Spätestens 2008 habe sich Russland mit dem Krieg in Georgien vollständig von der Grundakte verabschiedet.

Pistorius gibt Zusage: 4000 Bundeswehrsoldaten dauerhaft nach Litauen Um die Ostflanke der Nato zu stärken, will Deutschland rund 4000 Soldatinnen und Soldaten zusätzlich dauerhaft nach Litauen entsenden.

Erst vor wenigen Tagen geriet die Nato-Russland-Grundakte wieder in den Fokus der Öffentlichkeit: Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hatte angekündigt, 4000 Bundeswehrsoldaten nach Litauen zu schicken, um die Ostflanke der Nato zu sichern. Dies hatte Skepsis hervorgerufen, weil die Grundakte auch Vorgaben zur Stationierung von Soldatinnen und Soldaten in den ehemaligen Sowjetrepubliken enthält. Wenn Deutschland sich weiterhin an das Abkommen halten will, ist die Truppenentsendung nach Litauen dann wirklich zulässig?

Expertinnen und Experten sehen gleich aus mehreren Gründen keinen Verstoß. Denn in der Nato-Russland-Grundakte heißt es, dass die Nato in den Staaten des ehemaligen Ostblocks „eher“ keine Truppen stationiert. Entscheidend ist für Experte Jäger das Wort „eher“. „Es gibt also ein kleines Schlupfloch“, sagt er. Außerdem sei festgehalten, dass diese Vereinbarung nur unter der gegebenen Sicherheitslage gelte, und die habe sich inzwischen mit Russlands Krieg geändert. So argumentiert auch ein Sprecher des Auswärtigen Amtes: Die Grundakte beziehe sich „ausdrücklich auf das Sicherheitsumfeld, in dem sie beschlossen wurde“. Regierungssprecher Steffen Hebestreit zufolge stehe Russlands Angriff auf die Ukraine in einem „eklatanten Gegensatz“ zum Geist der Grundakte. Deutschland könne sich daher „nicht daran gebunden sehen“.

Experte Jäger nennt noch eine informelle Vereinbarung: Eine dauerhafte Stationierung gelte erst ab einer Division als solche. Deutschland bleibt der Verlegung von einer Brigade nach Litauen aber unter dieser Schwelle.

Nato-Russland-Grundakte aufkündigen?

Russlands Krieg gegen die Ukraine mit dem Ziel, die ukrainische Nation auszulöschen, widerspricht fundamental allen Vereinbarungen der Akte. Darin ist von einer „Stärkung von Sicherheit und Stabilität im euroatlantischen“ als Ziel die Rede. Sollte die Nato die Grundakte also aufkündigen, wo Russland sich nicht daran hält? Experte Jäger warnt vor diesem Schritt und fürchtet, Russlands Präsident Wladimir Putin würde diesen Schritt propagandistisch ausschlachten. „Der Westen kündigt alle Verträge, würde Putin sagen.“ Man sollte die Grundakte „einfach tot liegen lassen“, hält er für die beste Lösung. Eine Wiederbelebung des Dokuments hält der Experte für unrealistisch. Es müsste schon zu einem Systemumsturz in Russland kommen, glaubt er. „Mit einem Regime, wie wir es jetzt unter Putin sehen, hat die Akte überhaupt keine Bedeutung mehr.“