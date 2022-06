Nato-Staaten sagen Ukraine mehr Waffen zu

Die Nato will der Ukraine im Krieg gegen Russland mehr schwere Waffen liefern. Das erklärte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Dienstagabend in Den Haag. Auch die Verteidigung des Nato-Territoriums sei mit Kriegsbeginn ausgebaut worden, so der Nato-Chef.