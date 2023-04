Ein Vorbild für andere? Wie sich Finnland aus Russlands Umklammerung löste

Experten diskutierten kürzlich im russischen Staatsfernsehen, ob Moskaus Militär nach der Ukraine jetzt auch Finnland „befreien“ soll oder nicht. Das scheint vermessen, wo doch die russische Aggression gegen die Ukraine alles andere als planmäßig verläuft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch abgesehen davon: Allein die Tatsache, dass Russlands direkter Nachbar, beide teilen sich eine über 1300 Kilometer lange Landgrenze, sich ins Lager „des Feindes“ begibt – ist für kremlnahe Experten Grund genug, über militärische Interventionen zu diskutieren.

+++ Alle Entwicklungen zum Krieg gegen die Ukraine im Liveblog +++

Denn Russland zählt Finnland zum erweiterten Einflussgebiet. Was man aus der Geschichte herleitet. Denn nur wenigen ist bewusst, dass Russland noch bis vor 106 Jahren ein Teil Russlands war, wenn auch mit weitgehender Autonomie.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

1809 war es dem Russischen Reich angegliedert worden, 1918 erlangte es in den Revolutionswirren seine Unabhängigkeit – ein fragiler Zustand. Immer wieder weckte das skandinavische Land Moskauer Begehrlichkeiten. So zum Beispiel 1939, als Sowjetdiktator Josef Stalin Finnland überfiel. Allerdings scheiterte er zunächst militärisch, ehe die Sowjetarmee 1944 zur Revanche ausholte und im Anschluss dauerhaft Teile der Region Südkareliens annektierte.

„Das war der Moskauer Versuch, Finnland komplett unter Kontrolle zu bekommen“, sagt der Politologe Dr. Tobias Etzold, Senior Research Fellow mit Schwerpunkt Sicherheit in der Arktis am Norwegischen Institut für Außenpolitik in Oslo, im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Auf diese permanente Bedrohung reagierte Finnland in der Nachkriegszeit mit einer geschickten, Kritiker würden auch sagen: mit einer devoten, Diplomatie gegenüber dem Kreml.

Als einziges westliches Land ließ es sich auf einen „Freundschaftsvertrag“ mit Moskau ein. Tobias Etzold, Politologe am Norwegischen Institut für Außenpolitik in Oslo

„Als einziges westliches Land ließ es sich auf einen ‚Freundschaftsvertrag‘ mit Moskau ein, was im Endeffekt eine eingeschränkte Souveränität bedeutete“, so Etzold. In Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik sei Finnland nicht frei gewesen. Eine damalige Nato- oder EU-Mitgliedschaft wäre von Moskau nie akzeptiert worden.

Nato-Beitritt von Finnland: Türkei stimmt als letztes Mitglied zu Damit haben alle 30 Nato-Mitglieder die finnische Mitgliedschaft abgesegnet. © Quelle: Reuters

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vor allem während der 25-jährigen Regierungszeit des Langzeitpräsidenten Urho Kekkonen galt Finnland vielen im Westen als Moskaus Vasall. Wegen seiner Nähe und der häufigen Interaktion mit dem Kreml wurde Finnlands Regierung im Kalten Krieg sogar als Bärenflüsterer bezeichnet.

„Finnlandisierung“ galt einst als abfällig

Sowjetische Dissidenten in dem skandinavischen Land waren vor dem langen Arm des kommunistischen Geheimdienstes KGB nicht sicher, über Kekkonens Verbindung zum Kreml wird bis heute wild spekuliert. Es entstand im Westen der Begriff „Finnlandisierung“, als Abfälligkeit für ein Land, das sich freiwillig dem Kreml unterwarf.

„Fest steht, dass Finnland mit seiner strikten Neutralität damals einen hohen Preis bezahlt hat, was politische Souveränität, aber auch wirtschaftliche Abhängigkeit von Moskau betraf, denn nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion Anfang der 90er musste das Land neue Märkte und Partner finden. Dafür konnte es sich aber bis heute unabhängig entwickeln“, sagte der Politologe Etzold.

Ein sehr feines Gespür im Verhältnis zum schwierigen Nachbarn

Als Opfer mehrerer russisch-sowjetischer Aggressionen im letzten Jahrhundert hat Finnlands politische Klasse ein sehr feines Gespür in seinem Verhältnis zum schwierigen Nachbarn entwickelt. Es war die Überlebensgarantie dieses Fünf-Millionen-Volkes.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Dadurch, dass die Sowjetunion beziehungsweise Russland bereits Teile Kareliens annektiert haben, gibt es heute keine territorialen Ansprüche Moskaus an die Finnen – das ist ein Unterschied zur Situation der Ukraine, Georgiens oder Kasachstans. Andererseits haben die Finnen als ‚gebrannte Kinder‘ aber auch immer versucht, ein sehr pragmatisches Verhältnis zu Moskau zu pflegen – und jede Provokation vermieden“, sagt Experte Etzold.

Doch wenn die Moderatorin Olga Skabejewa im russischen TV-Kanal Rossija 1 davon spricht, das „Brudervolk der Finnen“ zu „befreien“, dann spricht daraus dieses Selbstverständnis bestimmter russischer Kreise, einst kolonialisierten oder einverleibten Völkern bis zum heutigen Tag ihre Souveränität abzusprechen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

„Ich kann mir vorstellen, dass sie bei anderen Ländern wie Georgien oder Kasachstan noch mal schärfer reagieren würden. Finnland gehört sicher zum erweiterten russischen Einflussgebiet, aber nie so eng wie die ehemaligen Sowjetrepubliken. Das Land ist ja bereits im Westen fest integriert. Und auch die Reaktionen aus Moskau sind seit Beginn der Nato-Beitrittsdebatte Schwedens und Finnlands vor einem Jahr überschaubar“, so Tobias Etzold.

Als Reaktion auf den für den 4. April geplanten formalen Betritt Finnlands als 31. Nato-Mitglied kündigte Russlands Vizeaußenminister Alexander Gruschko am Montag eine Verstärkung der russischen Militärkapazitäten in den westlichen und nordwestlichen Landesregionen an. Keine wirklich scharfe Reaktion, sondern eher Ausdruck der Ohnmacht.