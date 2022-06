Entscheidende Wahlrunde in Frankreich

Entscheidende Wahlrunde in Frankreich

Präsident Macron wirbt um Wähler und warnt vor „französischer Unordnung“

In der Endrunde der Parlamentswahlen in Frankreich ringt Präsident Emmanuel Macron um eine klare Mehrheit für die nächste Regierungsperiode. Er wirbt mit Vollbeschäftigung, Einkommenssteigerungen und einem Zuwachs an wirtschaftlicher Stärke. Mit seinen größten Herausforderern vom Linksbündnis drohten höhere Steuern, mehr Schulden und ein Schrumpfen der Wirtschaft, warnte Macron.