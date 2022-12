„Nehmen Sie das ernst!“: Lauterbach mahnt bei Corona erneut zur Vorsicht

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat beim Thema Coronavirus in den kommenden Wochen zu Vorsicht gemahnt. Gleichzeitig stellte er für das kommende Jahr eine Entlastung bei der Infektionslage in Aussicht. „Ich glaube, dass sich das Virus in eine Sackgasse mutiert hat“, sagte er.

Berlin. Gesundheitsminister Karl Lauterbach erwartet für das kommende Jahr eine Entlastung bei der Corona-Infektionslage, hat für die kommenden Wochen aber zu Vorsicht aufgerufen.

Der Gesundheitsminister appelliere an alle: „Die letzten Wochen, die letzten Monate, wo wir uns gegenseitig schützen können, auch über die Feiertage: Bitte seien Sie vorsichtig, nehmen Sie das ernst! Jetzt haben wir so lange zusammen gestanden, jetzt die Solidarität noch mal“, sagte der SPD-Politiker am Sonntag in der ZDF-Sendung „Berlin direkt“.

Lauterbach erwartet Entspannung

Für das kommende Jahr erwarte er eine deutliche Entspannung der Corona-Situation, sagte Lauterbach. „Ich glaube, dass sich das Virus in eine Sackgasse mutiert hat. Die Varianten, die wir jetzt sehen, haben eines gemeinsam, die sind alle sehr ansteckend, aber nicht mehr so gefährlich wie die ursprünglichen Varianten.“

Er erinnerte daran, dass die Kliniken derzeit unter Personalmangel litten und überlastet seien.

RND/dpa