Scholz: „Verfolgen Debatte über Israels Justizreform mit großer Sorge“

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat aktuell mit großem Widerstand gegen seine geplante Justizreform zu kämpfen. Auch sein Besuch in Berlin wurde von Protesten begleitet. Scholz äußerte sich auf einer Pressekonferenz besorgt über die innenpolitischen Entwicklungen in Israel.

Bei Netanjahu-Besuch in Berlin

Bei Netanjahu-Besuch in Berlin

Berlin. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu kritisch zu den innenpolitischen Entwicklungen im Nahost-Staat geäußert. „Als demokratische Wertepartner und enge Freunde Israels verfolgen wir diese Debatte sehr aufmerksam - und das will ich nicht verhehlen - mit großer Sorge“, sagte Scholz am Donnerstag mit Blick auf die umstrittene Justizreform in Israel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die Unabhängigkeit der Justiz ist ein hohes demokratisches Gut, darin sind wir uns einig“, unterstrich der SPD-Politiker. Er lobte den Einsatz des israelischen Staatspräsidenten Izchak Herzog. Dieser hatte am Mittwoch Mittwochabend einen Kompromiss im Streit um die Justizreform vorgeschlagen, der jedoch von Netanjahu vor seiner Abreise nach Berlin zurückgewiesen wurde.

Der Kanzler zeigte sich auch bestürzt über die zunehmenden Spannung zwischen Israel und Palästina. Er betonte, Deutschland setze weiter auf eine Zwei-Staaten-Lösung, die beide Parteien miteinander aushandeln müssten. Er rief dazu auf, „von einseitigen Handlungen Abstand zu nehmen“, die diesem zuwiderlaufen würden. Scholz stockte kurz und machte dann in Richtung Netanjahu deutlich: „Dazu gehört auch der Bau neuer Siedlungen.“ Gleichermaßen rief er die palästinensische Führung auf, ihrer Verantwortung eines „friedlichen und demokratischen Palästinas“ nachzukommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hintergrund ist die von der israelischen Regierung forcierte Rückkehr israelischer Siedler in vier Siedlungen im nördlichen Westjordanland, die vor fast zwei Jahrzehnten geräumt worden waren. Das Parlament stimmte in der Nacht zum Dienstag in erster Lesung für eine entsprechende Gesetzesänderung.

Scholz: „Putin muss seinen Angriffskrieg beenden“

Eingangs seines Statements betonte Scholz die deutsch-israelische Beziehung. Diese sei „eng, vielfältig und vor allem einzigartig“. Dass Deutschland und Israel nach den Menschenrechtverbrechen der Shoah heute Freunde, strategische Partner und Verbünde sind, sei „ein kostbares Geschenk“. Dies sei nicht selbstverständlich, er sei auch deshalb Israel „sehr dankbar“. Deutschland habe angesichts der Geschichte eine Verantwortung und „eine immerwährende Verpflichtung für die Zukunft“ gegenüber dem Land, zu der Deutschland stehe. Man setze sich dafür ein, jüdisches Leben in Deutschland zu stärken und zu fördern, Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen und sich aktiv gegen Antisemitismus zu stellen.

Außenpolitisch zeigte sich Scholz besorgt über die Entwicklungen in Israels Nachbarstaat Iran. „Uns eint die Sorge darüber, dass Iran neue Schritte der Eskalation gegangen ist und eine sehr hohe Anreicherung von Uran betrieben hat“, sagte Scholz. Man sei sich einig, dass der Iran nicht in den Besitz von Atomwaffen gelangen dürfe. Kritik äußerte er auch an der Waffenunterstützung Russlands durch das Mullah-Regime. „Wir fordern Iran auf sein destruktives Treiben einzustellen.“ Dazu gehöre auch die Gewalt gegen das eigene Volk.

Hauptstadt-Radar Persönliche Eindrücke und Hintergründe aus dem Berliner Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine rief er Russlands Präsidenten einmal mehr zu Frieden auf. „Putin muss seinen Angriffskrieg beenden und Truppen aus der Ukraine zurückziehen“, so Scholz. „Deutschland, Europa und Israel stehen fest an der Seite der Ukraine.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Netanjahu-Besuch von Protesten begleitet

Netanjahu ist bereits am Mittwochabend in Berlin gelandet. Vor dem gemeinsamen Statement mit dem Bundeskanzler am Donnerstag hatten die beiden Regierungschefs am Berliner Mahnmal Gleis 17 den Opfern des Holocausts gedacht. Zudem stand ein gemeinsames Mittagessen auf dem Plan. Später wird Netanjahu zu einem Besuch bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue erwartet.

Der Besuch des israelischen Ministerpräsidenten in Berlin wurde von Protesten begleitet. Diese richteten sich unter anderem gegen eine von Netanjahus rechts-religiöser Regierung geplanten Justizreform. Wird die Gesetzesänderung umgesetzt, könnte das israelische Parlament Beschlüsse des höchsten Gerichts aufheben. Kritiker sehen darin eine Gefahr für die Gewaltenteilung. In Israel formiert sich bereits seit Wochen lautstarker Protest von Bürgerinnen und Bürgern gegen das Vorhaben der Regierung.