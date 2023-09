Netanjahu: Israel und Saudi-Arabien „an der Schwelle zu historischem Frieden“

New York. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu sieht eine Aufnahme von diplomatischen Beziehungen mit Saudi-Arabien in Reichweite. „Ich glaube, dass wir an der Schwelle zu einem (...) historischen Frieden zwischen Israel und Saudi-Arabien stehen“, sagte Netanjahu am Freitag vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York. „So wie wir die Abraham-Abkommen unter der Führung von Präsident Trump erreicht haben, glaube ich fest daran, dass wir den Frieden mit Saudi-Arabien unter der Führung von Präsident Biden erreichen können.“ Dies würde „einen neuen Nahen Osten schaffen“.

Gleichwohl sprach er sich gegen ein „Vetorecht“ der Palästinenser in dem Prozess aus. „Wir dürfen den Palästinensern kein Vetorecht über die Beziehungen Israels zu den arabischen Staaten einräumen“, sagte Netanjahu. Er argumentierte: „Wenn die Palästinenser sehen, dass sich der größte Teil der arabischen Welt mit Israel versöhnt hat, werden sie den Weg des echten Friedens einschlagen.“

Am Mittwoch hatte der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman in einem Interview bestätigt, dass beide Länder auf dem Weg einer Normalisierung ihrer Beziehungen sind. „Wir kommen dem jeden Tag näher, es scheint zum ersten Mal etwas wirklich Ernsthaftes zu sein“, sagte der Kronprinz. Dabei betonte er jedoch, eine Übereinkunft hänge maßgeblich vom Umgang Israels mit den Palästinensern ab.

Der palästinensische Präsident Mahmud Abbas ging am Donnerstag bei seiner Rede vor der UN nicht direkt auf die Annäherung ein, machte jedoch deutlich: „Wer glaubt, dass im Nahen Osten Frieden herrschen kann, ohne dass das palästinensische Volk in den Genuss seiner vollen und legitimen nationalen Rechte kommt, der irrt sich“.

Offiziell hat Riad keine Beziehungen zu Israel, verdeckt arbeiten beide Länder aber in Sicherheitsfragen schon länger zusammen. Eine förmliche Annäherung schien jahrzehntelang so gut wie ausgeschlossen. Die USA sind Schutzmacht Israels und auch für Saudi-Arabien ein wichtiger Verbündeter. Für einen möglichen Durchbruch gibt es noch viele offene Fragen und hohe Hürden. Dazu zählt auch Israels rechts-religiöse Regierung, bei der Zugeständnisse an die Palästinenser nur sehr schwer durchsetzbar wären.

Erdogan kündigt Energiebohrungen mit Israel an

Die Türkei und Israel wollen nach türkischen Angaben gemeinsame Energiebohrarbeiten unternehmen. Darauf habe man sich mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu geeinigt, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Anadolu am Donnerstagabend. Dabei gehe es auch um das Betreiben von Energienetzen, die durch die Türkei nach Europa führen. Aus Israel wurde dazu zunächst nichts bekannt.

Fragen der Energieförderung sind wegen einer Vielzahl sich teilweise widerstrebender Interessen in der Region häufig ein umstrittenes Thema: An Verhandlungen der Mittelmeeranrainer im Gas-Forum EMGF über die Förderung und Nutzung der Bodenschätze im Mittelmeer war Ankara zum eigenen Verdruss bisher nicht beteiligt. Erdgasvorkommen im Mittelmeer stehen zudem im Mittelpunkt eines Konflikts zwischen der Türkei und Griechenland.

Türkei will Umschlagplatz für Gas nach Europa werden

Ankara hegt seit langem den Wunsch, regionaler Umschlagplatz für Gas zu werden. Israel verfügt über große Erdgas-Reserven im Mittelmeer. Zuletzt war von Plänen berichtet worden, das israelische Erdgas über die Transportleitung zwischen Israel und Ägypten nach Europa zu bringen.

Erdogan bestätigte weiter Pläne, in naher Zukunft nach Israel reisen zu wollen. Dem solle ein Besuch des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in der Türkei vorausgehen. Aus dessen Büro wurden die Pläne bestätigt.

Die Beziehungen zwischen Israel und der Türkei waren in der Vergangenheit äußerst durchwachsen. Erdogan, der sich als Fürsprecher der Muslime weltweit versteht, kritisierte Israels Palästinenser-Politik häufig scharf und schlug dabei immer wieder auch antisemitische Töne an. Die seit einiger Zeit andauernde Annäherung geschieht wohl auch unter ökonomischen Vorzeichen. Ankara steckt in einer Währungskrise und ist auf ausländisches Kapital angewiesen.

RND/dpa