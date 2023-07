Netanjahu aus dem Krankenhaus entlassen

Jerusalem. Der israelische Minister­präsident Benjamin Netanjahu ist nach einer Nacht im Krankenhaus aus der Klinik entlassen worden. Der 73-Jährige habe das Scheba-Krankenhaus am Sonntagmittag verlassen, teilte sein Büro mit. Letzte Testergebnisse zeigten normale Werte, Netanjahu gehe es gut. Das Krankenhaus erklärte, unter anderem sei Netanjahus Herz-Kreislauf­-System untersucht worden. Dem Regierungschef gehe es ausgezeichnet.

Netanjahu war am Samstag in das Krankenhaus gebracht worden, weil er sich etwas schwindlig fühlte. Ärzte erklärten, bei den Symptomen handle es sich wohl um die Folgen einer Dehydrierung, und behielten ihn zur Beobachtung über Nacht in der Klinik.

Netanjahu selbst hatte sich schon am Samstag mit einer Videobotschaft gemeldet und gesagt, er sei am Vortag bei Temperaturen um die 40 Grad ohne Kopfbedeckung und Trinken in der Sonne gewesen. „Keine gute Idee“, gestand er. „Gott sei Dank fühle ich mich gut.“ Der 73-Jährige bedankte sich bei denen, die ihn behandelt hatten, sowie der Öffentlichkeit für Botschaften des Zuspruchs. Er habe „eine Bitte“: dass Menschen ausreichend trinken und sich in der sengenden Sommerhitze vorsichtig verhalten.

Hitzewelle in Israel

Oppositionsführer Jair Lapid wünschte Netanjahu in einer Mitteilung „vollständige Genesung und gute Gesundheit“. „Gute Besserung“, schrieb er bei Twitter.

Israel steckt derzeit in einer Hitzewelle mit Temperaturen teilweise deutlich jenseits der 30 Grad Celsius. Netanjahu ist der Regierungschef mit der längsten Amtszeit in der Geschichte seines Landes. Über mehrere Amtszeiten stand er israelischen Regierungen bis dato mehr als 15 Jahre lang vor. Seine gegenwärtige Regierung aus ultra­nationalistischen und religiösen Parteien nahm im Dezember die Arbeit auf.

Netanjahus Gesundheit gilt allgemein als gut, wenngleich er im vergangenen Oktober kurzzeitig ins Krankenhaus kam, nachdem er sich bei den Gebeten am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur unwohl gefühlt hatte. Gläubige Juden fasten an diesem Tag.

