Lauterbach: „Der Corona-Herbst wird kein Zuckerschlecken“

Gerade Anfang Herbst werden die Corona-Zahlen noch mal steigen, warnt Gesundheitsminister Karl Lauterbach. „Es wird dann zu Ausfällen in den Betrieben und der kritischen Infrastruktur kommen, etwa in Krankenhäusern“, so Lauterbach. Mit dem Entwurf für ein neues Infektionsschutzgesetz wäre Deutschland aber gut gerüstet.