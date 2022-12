Netzagentur-Chef zuversichtlich bei Gasversorgung: „Besser vorbereitet als wir im Sommer gedacht haben“

Die Gasspeicher in Deutschland sind „historisch gut gefüllt“. Angesichts dieses Punktes und einiger weiterer schaut Netzagentur-Chef Klaus Müller sorglos auf den Winter. Er mahnt aber erneut, dass es auf jeden Einzelnen ankomme.

Hamburg. Der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, hat sich zuversichtlich über die Gasversorgung im Winter geäußert. Die Maßnahmen und intensiven Vorbereitungen auf allen Ebenen hätten Früchte getragen. „Wir sind besser auf diesen Winter vorbereitet als wir im Sommer gedacht haben“, sagte Müller laut vorab verbreiteten Redetext am Dienstag bei einem Umwelttreffen in Hamburg.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Angesichts der „historisch gut gefüllten Speicher“ könnte Deutschland unter drei Voraussetzungen gut über den Winter kommen: Erstens müssten die angestoßenen Projekte zur Erhöhung der Gasimporte realisiert werden. Zweitens müsse die Gasversorgung auch in unseren Nachbarländern stabil bleiben.

Unbezahlbar Unser Newsletter begleitet Sie mit wertvollen Tipps und Hintergründen durch Energiekrise und Inflation – immer mittwochs. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Klaus Müller: „Wir haben es alle gemeinsam in der Hand“

Und drittens müsse auch weiter Gas eingespart werden, auch wenn es noch kälter werde, sagte Müller, der per Video zugeschaltet werden sollte. „Da kommt es auf jeden Einzelnen an. Wir haben es alle gemeinsam in der Hand, eine Gasmangellage zu vermeiden.“

RND/dpa