Cum-ex: Mit Verspätung wird der Skandal für Olaf Scholz wirklich gefährlich

Geldbündel in einem Schließfach des Lobbyistenabgeordneten Johannes Kahrs, mutmaßlich gelöschte Mails und widersprüchliche Angaben – nach zweieinhalb Jahren nimmt die Hamburger Cum-ex-Steueraffäre rasant an Fahrt auf. Was Olaf Scholz am Freitag vor dem Untersuchungsausschuss der Bürgerschaft sagen wird, kann man sich denken. Aber danach wird es erst richtig spannend.