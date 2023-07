Neue Anti-Geldwäsche-Behörde BBF wird Hauptsitz in Köln und Nebensitz in Dresden haben

Berlin. Schon lange beklagen sich internationale Organisationen zur Bekämpfung von Geldwäsche über erhebliche Missstände in Deutschland: Die zersplitterten Kompetenzen bei der Bekämpfung der Geldwäsche führten dazu, dass die Bundesrepublik für Kriminelle als Paradies für Geldwäsche gilt. Dagegen will Bundesfinanzminister Christian Lindner nun vorgehen: Mit einem neuen Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (BBF). Wie das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) nun aus Kreisen des Finanzministeriums erfuhr, soll es seinen Hauptsitz in Köln und einen weiteren Sitz in Dresden bekommen.

Für die Auswahl spreche, dass die Anti-Geldwäscheeinheit Financial Intelligence Unit (FIU) und die Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung (ZfS), die beide in die neue Bundesbehörde überführt würden, bereits in Köln beziehungsweise in Dresden ihren Sitz hätten. Dadurch müssten nicht neue Standorte geschaffen werden, was eine effiziente Steuerung der Behörde ermögliche.

Köln ist gut gelegen

Für Köln spreche auch die räumliche Nähe zu wesentlichen Partnern, vor allem dem Zollkriminalamt. Auch das in Wiesbaden ansässige Bundeskriminalamt sei eine wichtige Partnerbehörde. Frankfurt am Main als potentieller Standort der europäischen Anti-Geldwäschebehörde AMLA wäre ebenfalls schnell erreichbar, wurde argumentiert.

Mit dem Standort in Dresden würden strukturpolitischen Ziele der Bundesregierung zur Förderung ostdeutscher Standorte besonders berücksichtigt. Nach früheren Angaben soll die neue Behörde bis zu 2000 Mitarbeitende haben