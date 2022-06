Neue Corona-Maßnahmen? Was vom Bericht des Sachverständigenrates zu erwarten ist

Nato-Gipfel startet mit Durchbruch: Erdogan macht den Weg frei für Finnland und Schweden

Das transatlantische Militärbündnis will bis Donnerstag in Madrid über seine Aufrüstung und seine Ausweitung beraten. Finnland und Schweden sollen schnellstmöglich Mitglieder werden. Widerstand gegen diese Pläne kam in den vergangenen Wochen immer wieder von Seiten der Türkei. Doch jetzt nicht mehr.