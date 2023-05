Corona-Regeln: Boris Johnson weist neue Vorwürfe als „Intrige“ zurück

Innenstadt

Unfall in Kiel: Polizei sperrte Ziegelteich

Drei Fahrzeuge waren am Mittwochmorgen an einem Auffahrunfall in der Kieler Innenstadt beteiligt. Nach Angaben der Polizei wurde dabei niemand verletzt. Die betroffene Fahrbahn der Straße Ziegelteich in Richtung Stresemannplatz wurde gesperrt. Seit Kurzem ist die Straße wieder frei.