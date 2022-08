Neue Spannungen mit China? USA und Taiwan wollen Handelsgespräche

Die USA und Taiwan wollen formelle Handelsgespräche aufnehmen - die erste Runde soll im „frühen Herbst“ beginnen. Das kündigte die US-Regierung in Washington am Donnerstag an. Die Gespräche könnten zu neuen Spannungen in der Beziehung zwischen China und den USA führen.