Neue Willkommenskultur für Fachkräfte aus aller Welt

Liebe Leserin, lieber Leser,

von 2003 bis 2013 habe ich als Korrespondent in Neu-Delhi gelebt und gearbeitet. Schon damals versuchte die Bundesregierung, Fachkräfte besonders aus dem IT-Bereich aus Indien anzuwerben. Deutschland sorgt selten für Schlagzeilen in Indien, im August 2007 war das anders: Damals wurden acht Inder im sächsischen Mügeln von einem rechtsextremen Mob angegriffen. Die Hetzjagd gehörte zu den Top-News in Indien, der Nachrichtensender NDTV sprach von einem „Nazi-Angriff auf Inder“, Rassismus in Deutschland wurde Tausende Kilometer entfernt zum Gesprächsthema. Werbung für Deutschland war das ebenso wenig wie die Kampagne des CDU-Spitzenkandidaten Jürgen Rüttgers im NRW-Wahlkampf im Jahr 2000, der mit dem Slogan „Kinder statt Inder“ um Stimmen buhlte.

Facharbeiter in einem Daimler-Werk in Indien. Mitarbeiter mit Qualifikation werden dringend in Deutschland benötigt. © Quelle: picture alliance / Bernd von Jutrczenka/dpa

Der Fachkräftemangel hat sich seitdem deutlich verschärft. Der damalige Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit (BA), Detlef Scheele, warnte im August 2021: „Fakt ist: Deutschland gehen die Arbeitskräfte aus.“ Nach einer Studie des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) vom vergangenen November gehen dem deutschen Arbeitsmarkt bis 2035 ohne Zuwanderung mehr als sieben Millionen Arbeitskräfte verloren. Nur mit einer jährlichen Nettozuwanderung von 400.000 Menschen bliebe das Arbeitskräfteangebot langfristig nahezu konstant, hieß es dort.

Anwerbeversuche in Brasilien

Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) haben kürzlich in Brasilien um Fachkräfte im Pflegebereich geworben. In Südbaden und in Köln haben die Fleischerinnungen sogar Azubis aus Indien angeheuert, weil immer weniger Deutsche eine Lehre in einer Metzgerei machen wollen. Ausreichend ist das alles nicht.

„Der Fachkräftemangel ist Thema, seit Gerhard Schröder Bundeskanzler ist, das ist weder überraschend noch neu“, sagte mir ein Unternehmensberater. „Es ist unverantwortlich, wie tatenlos wir dem Problem gegenüberstehen. Deutschland ist ein tolles Land, aber nicht besser als andere Länder wie etwa Frankreich“ – von englischsprachigen Ländern ganz zu schweigen. Der Berater befürchtet: „Der Fachkräftemangel führt zur Verlagerung von Produktionskapazitäten ins Ausland.“

Scholz: „Ausländische Fachkräfte nicht nur gebraucht, sondern wirklich willkommen“

Am Wochenende hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels zu mehr Weltoffenheit aufgerufen. Beim Ostdeutschen Wirtschaftsforum im brandenburgischen Bad Saarow forderte er einen Bewusstseinswandel hin zu der Einsicht, „dass ausländische Fachkräfte nicht nur gebraucht werden, sondern wirklich willkommen sind“. Es ist eine Einsicht, die überfällig ist. Deutschland mag als Ziel von Flüchtlingen außerordentlich beliebt sein, bei den benötigten Fachkräften ist es das längst nicht in dem Maße.

Die Organisation Internations fühlt Expats – also Menschen, die im Ausland leben und arbeiten – einmal im Jahr in einer großen Umfrage den Puls. Das ernüchternde Ergebnis: Deutschland liegt auf Platz 42 von 52 untersuchten Staaten. Zu dem schlechten Abschneiden tragen die Wohnungsnot, die schwierige Sprache und die mangelnde Digitalisierung bei. Indische IT-Fachkräfte, die ich kürzlich für eine Reportage in Frankfurt am Main besuchte, berichteten aber auch von anderen Faktoren, zum Beispiel, dass Sachbearbeiter auf dem Ausländeramt in der Bankenmetropole Englisch entweder nicht beherrschen oder nicht sprechen wollen.

Schaden nimmt das Image Deutschlands dadurch, dass Rechtsextremismus wieder salonfähig zu werden droht. Auch im Ausland ist nicht verborgen geblieben, dass die AfD in Umfragen inzwischen so stark wie die SPD von Olaf Scholz ist. Zwar heißt es auch im Grundsatzprogramm der AfD: „Für den Arbeitsmarkt qualifizierte Einwanderer mit hoher Integrationsbereitschaft sind uns willkommen.“ Wenn die Partei sich aber eines nicht auf die Fahnen geschrieben hat, ist es die vom Kanzler geforderte neue Willkommenskultur.

Erster AfD-Politiker bald Landrat in Thüringen?

Im Kreis Sonneberg in Thüringen könnte bei der bevorstehenden Stichwahl erstmals in Deutschland ein AfD-Politiker zum Landrat gewählt werden, in der ersten Runde kam Robert Sesselmann bereits auf 46,7 Prozent der Stimmen. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) schrieb nach dem ersten Wahlgang auf Twitter mit Blick auf die AfD-Forderung nach einem Ausstieg aus dem Euro: „Sonneberg ist ein Landkreis mit starken Betrieben, die im Euroraum ihre Märkte haben. Mit niedriger Arbeitslosigkeit und deshalb braucht es auch Anwerbung von Arbeitskräften. Da sollte sich die Wirtschaft jetzt mal zu Wort melden, wenn ein Landratskandidat aus dem Euro raus will!“ Der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Siegfried Russwurm, machte am Wochenende beim Ostdeutschen Wirtschaftsforum deutlich, wie die Anwerbung von Fachkräften nicht funktionieren kann. „Lassen Sie es mich in aller Deutlichkeit sagen: Fremdenfeindlichkeit und Vorurteile sind das Allerletzte, was unser Land braucht.“

Bis zur nächsten Ausgabe,

Ihr Can Merey

Was gerade passiert

Im Februar sorgte ein chinesischer Beobachtungsballon über den USA für Ärger. Jetzt gibt es neue Spähvorwürfe. © Quelle: Larry Mayer/The Billings Gazette

Alle Entwicklungen zum Krieg im Liveblog

Die Story des Tages

„Die Russen können sich diesmal keine Fehler erlauben“ Wenn die Ukraine die Hauptverteidigungslinie durchbricht, wird die Situation für die russischen Truppen „katastrophal“, so Militärökonom Marcus Keupp. Er geht davon aus, dass Russland den Krieg strategisch im Oktober verliert. Jetzt mehr lesen

Mehr lesen mit dem +

Klare Ansage

Wir driften in einen der gefährlichsten Zeiträume der Menschheitsgeschichte ab. Dan Smith, Direktor des Friedensforschungsinstituts Sipri, über die steigende Zahl von Atomsprengköpfen

Zum Artikel

Vorschau

Die Ampelkoalition hat lange an der nationalen Sicherheitsstrategie gearbeitet. Am Mittwoch wird Bundeskanzler Olaf Scholz gemeinsam mit Außenministerin Annalena Baerbock und weiteren Ministerinnen und Ministern sie der Öffentlichkeit präsentieren. © Quelle: Michael Kappeler/dpa

Nach monatelangem Ringen ist es heute so weit: Die Bundesregierung wird eine nationale Sicherheitsstrategie beschließen. Die Tragweite der Strategie zeigt sich darin, wie sie vorgestellt wird: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne), Finanzminister Christian Lindner (FDP), Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und Innenministerin Nancy Faeser (SPD) werden die Ergebnisse gemeinsam in der Bundespressekonferenz vorstellen. Dass sich dort so viel Prominenz versammelt, kommt äußerst selten vor.

Die gemeinsame Runde wird aber nicht darüber hinwegtäuschen können, dass ein zentraler Teil der Strategie fehlt, der ursprünglich geplant war: ein nationaler Sicherheitsrat. Er hätte außen- und sicherheitspolitische Entscheidungen koordinieren und in Krisenlagen die operative Steuerung übernehmen sollen. Außerdem wird das Papier wahrscheinlich nicht in die Tiefe gehen, was einzelne Länder wie China angeht. Eine China-Strategie will die Ampelkoalition erst später vorlegen.

Abonnieren Sie auch

Der Tag: Das Nachrichten-Briefing vom RedaktionsNetzwerk Deutschland – jeden Morgen um 7 Uhr.

Unbezahlbar: Wertvolle Tipps und Hintergründe rund ums Geld – immer mittwochs.

Hauptstadt-Radar: Persönliche Eindrücke und Hintergründe aus dem Regierungsviertel – immer dienstags, donnerstags und samstags.

Klima-Check: Erhalten Sie die wichtigsten News und Hintergründe rund um den Klimawandel – jeden Freitag neu.

Das Leben und wir: Der Ratgeber für Gesundheit, Wohlbefinden und die ganze Familie – jeden zweiten Donnerstag.

What’s up, America? Der USA-Newsletter liefert Hintergründe zu den Entwicklungen in Politik, Gesellschaft und Kultur – jeden zweiten Dienstag.

Das Stream-Team: Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix und Co. – jeden Monat neu.