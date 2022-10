Sergej Surowikin: Das ist der neue Kommandeur der russischen Truppen in der Ukraine

Der damalige Kommandeur der russischen Streitkräfte in Syrien, Generaloberst Sergej Surowikin, spricht 2017 bei einem Briefing in Verteidigungsministerium in Moskau. (Archivbild)

Die russischen Truppen in der Ukraine haben einen neuen Befehlshaber: General Sergej Surowikin, Kommandant der Luftwaffe in Russland. Vom Verteidigungsministerium der Russischen Föderation erfährt man unter anderem, dass Surowikin am 11. Oktober 1966 in Nowosibirsk geboren wurde und seine militärische Ausbildung mit Auszeichnungen abschloss.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

+++ Alle Entwicklungen zum Krieg gegen die Ukraine im Liveblog +++

Er befehligte demnach ab 2004 eine Gardedivision in der Republik Tschetschenien, war ab 2008 „Chef der operativen Hauptverwaltung des Generalstabs der russischen Streitkräfte“ und seit 2012 „in den zentralen Organen des Verteidigungsministeriums“ tätig sowie Vize-Kommandant des östlichen Militärbezirks. Die staatliche Nachrichtenagentur Tass fügt hinzu, Surowikin habe die russischen Truppen in Syrien angeführt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

So weit die offizielle russische Darstellung des neuen Mannes in der Ukraine. Schaut man jedoch aus anderer Perspektive auf Surowikin, wird schnell ein sehr zweifelhaftes Bild sichtbar: Er gelte als „brutal“ und „total rücksichtslos“, schreibt etwa die britische Zeitung „The Independent“. Der General stehe im Verdacht, in Syrien Kriegsverbrechen begangen zu haben und für Angriffe auf Zivilisten in der Ukraine verantwortlich zu sein.

Hauptstadt-Radar Persönliche Eindrücke und Hintergründe aus dem Berliner Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Erstmals einzelner russischer Kommandeur in der Ukraine

Mit Surowikin übernimmt erstmals ein einziger Mann das Kommando über die russischen Truppen im Angriffskrieg gegen die Ukraine. Präsident Wladimir Putin hatte zuvor zwei hochrangige Militärkommandeure entlassen, weil die ukrainische Armee Gebiete im Nordosten und Süden des Landes zurückerobert hatte. Der Sender „Al Jazeera“ mutmaßt, dass auch die teilweise Zerstörung der Krim-Brücke über die Straße von Kertsch eine Rolle dabei spielte, dass Putin die militärische Spitze ausgetauscht hat.

CDU-Politiker Manuel Schwalm erklärte auf Twitter, bei Surowikin handele es sich bereits um den neunten Kommandeur der „Spezialoperation“ in der Ukraine, wie Putin seinen Angriffskrieg nennt. „Im Schnitt werden sie also in weniger als 30 Tagen versetzt“, schreibt Schwalm. Ironisch fügt er hinzu, dass die „Spezialoperation“ offenbar ganz nach Plan laufe.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Sender „Euronews“ schreibt, Surowikin habe eine „eine zwielichtige Vergangenheit“. Er habe zweimal im Gefängnis gesessen, weil er angeblich Waffen verkauft haben soll. Außerdem habe er während des Augustputsches von 1991 eine Militärkolonne gegen Demonstranten angeführt. Dabei waren drei Menschen ums Leben gekommen, wofür Surowikin angeklagt wurde. Die Anklage wurde dem Bericht zufolge aber fallen gelassen, weil der damalige Präsident Boris Jelzin zu dem Schluss kam, dass Surowikin nur Befehle befolgt hatte.

Schwere Explosionen im Zentrum der ukrainischen Hauptstadt Kiew Über dem Zentrum der Stadt waren große Rauchwolken zu sehen – es gebe zahlreiche Verletzte und Tote. © Quelle: Reuters

Bekannt für seine Rücksichtslosigkeit

Die US-amerikanische Denkfabrik für Verteidigungspolitik „Jamestown Foundation“ schreibt in einem Bericht, in der russischen Armee sei Surowikin für seine Rücksichtslosigkeit bekannt. So habe er etwa im Tschetschenienkrieg gesagt, für jeden seiner Soldaten, der getötet werde, bringe er drei Tschetschenen um. Er sei außerdem beschuldigt worden, Untergebene körperlich angegriffen zu haben.

Im syrischen Bürgerkrieg übernahm Surowikin 2017 das Kommando über die russischen Truppen, die an der Seite von Präsident Bashar al-Assad gegen die Rebellen kämpften. Der General soll übereinstimmenden Berichten zufolge massive Bombenangriffe auf Aleppo geleitet haben - durch sie wurde ein Großteil der Stadt zerstört.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Menschenrechtsorganisation „Human Rights Watch“ erklärte 2020 außerdem in einem Bericht, Surowikin sei mitverantwortlich für Verstöße gegen die Menschenrechte bei einer Offensive im syrischen Idlib. Dort sollen russische Truppen nach einem Bericht der „Neuen Zürcher Zeitung“ unter anderem systematisch Gesundheitseinrichtungen angegriffen habe.

Surowikin sei es in Syrien gelungen das Blatt des Krieges zu wenden - insbesondere durch Angriffe, durch die viele Menschen in der Zivilbevölkerung starben, schreibt „Euronews“ und beruft sich dabei auf Militärexperten. Wie sich seine Führung der russischen Truppen in der Ukraine auf den Verlauf des Krieges auswirken wird, werden die nächsten Wochen zeigen.