Bundesregierung einigt sich: Ampelkoalition unterstützt neues Lieferkettengesetz der EU-Kommission

Svenja Schulze: „Wer Kinderarbeit zulässt, muss verklagt werden können“

Das deutsche Lieferkettengesetz gilt Kritikern als nicht streng genug. Die EU-Kommission will deutlich schärfere Regelungen durchsetzen. Entwicklungsministerin Svenja Schulze im RND-Interview zur Haltung der Ampelkoalition in dieser Frage, zur anhaltenden Nahrungsmittelkrise und zu ihren Erwartungen an die nächste Weltklimakonferenz.