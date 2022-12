Lebenslanges Rauchverbot für Jugendliche – Neuseeland verabschiedet Gesetz

Rauchen kann tödlich sein. Und weil der neuseeländischen Regierung das Wohl ihrer Bürgerinnen und Bürger am Herzen liegt, greift sie jetzt durch: An Jugendliche darf kein Tabak mehr verkauft werden und das Land will bis 2025 rauchfrei sein.

Neuseeland hat am Dienstag ein Gesetz für ein lebenslanges Rauchverbot für Jugendliche verabschiedet. Danach darf Tabak an niemanden mehr verkauft werden, der am oder nach dem 1. Januar 2009 geboren wurde. Das Mindestalter für den Kauf von Zigaretten wird jedes Jahr heraufgesetzt. Theoretisch müsste damit jemand, der in 50 Jahren eine Schachtel Zigaretten kaufen will, mit seinem Ausweis nachweisen, dass er mindestens 63 Jahre alt ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die neuseeländischen Gesundheitsbehörden hoffen allerdings, dass ein solches Szenario gar nicht mehr eintritt. Sie wollen das ganze Land bis 2025 rauchfrei machen. Deshalb wird das neue Gesetz auch die Zahl der Händler, die Tabak verkaufen dürfen, von etwa 6.000 auf 600 reduzieren. Die zulässige Nikotinmenge im Rauchtabak wird gesenkt.

„Es gibt keinen guten Grund, ein Produkt zuzulassen, das die Hälfte der Menschen, die es benutzen, tötet“, sagte die stellvertretende Gesundheitsministerin Ayesha Verrall den Abgeordneten im Parlament. „Und ich kann Ihnen sagen, dass wir dem in Zukunft ein Ende setzen werden, wenn wir dieses Gesetz verabschieden.“ Sie erwarte Einsparungen im Gesundheitssystem von Milliarden Dollar, weil durch das Rauchen verursachte Krankheiten wie Krebs, Herzinfarkte, Schlaganfälle und Amputationen nicht mehr behandelt werden müssten. Die Abgeordneten stimmten mit 76 zu 43 Stimmen für das Gesetz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/AP