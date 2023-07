Neustart für Heizungsgesetz? Immobilienwirtschaft und Branchenverband fordern Überarbeitung

Berlin. Das Heizungsgesetz liegt auf Eis, und wenn es nach der Bundesregierung geht, soll es der Bundestag nach der Sommerpause genau so beschließen, wie es Ende voriger Woche eingefroren wurde. Da hatte das Bundesverfassungsgericht – vorsichtshalber, wie sein Präsident Stephan Harbarth jetzt dem „Handelsblatt“ erklärt hat – die geplante Verabschiedung des Gebäudeenergiegesetzes gestoppt, weil eine spätere Abstimmung darüber „eher hinzunehmen ist als eine potenziell irreversible Verletzung der Abgeordnetenbeteiligungsrechte“, so Harbarth.

Das Gericht habe aber „nicht darüber befunden, ob Abgeordnetenrechte verletzt wurden oder nicht. Dies bleibt einem Hauptsacheverfahren vorbehalten.“ Falls dieses aber zum Schluss kommen wird, dass das Verfahren zu schnell war, hätte man das nicht mehr rückgängig machen können. Doch wie das Karlsruher Urteil dann auch ausfällt: Mit dem Inhalt des Gesetzes hat die Verschiebung der Bundestagsabstimmung nichts zu tun.

Union fordert Neustart

Die CDU/CSU-Fraktion im Bundestag will den Aufschub dennoch für einen inhaltlichen Neuanlauf nutzen – stößt damit aber bei der Regierung auf Ablehnung.

„Es gibt jetzt ein neues Fenster für einen breiten parteiübergreifenden Wärmekonsens von Bund, Ländern und Kommunen“, sagte etwa der CDU-Bundesvize Andreas Jung den Funke-Medien. „Voraussetzung ist ein grundlegend neuer Anlauf in der Sache, nicht nur im Verfahren“, so Jung. Die Koalition müsse entscheiden, ob sie „engstirnig den Weg der Polarisierung mit dem Durchdrücken des unveränderten Gesetzes fortsetzen will oder ob sie eine Dynamik ermöglicht, die gesellschaftliche Akzeptanz sichert.“ Korrekturen wie beim Heizen mit Holz reichten aber nicht, die Koalition müsse „ihre dirigistischen Vorgaben für neue Heizungen in Bestandsbauten ganz streichen“.

Bereits am vorigen Donnerstag hatte die Unionsfraktion einen Neustart bei dem Vorhaben gefordert und das auch als Antrag in den Bundestag eingebracht. Nach dem „schweren Schlag aus Karlsruhe für die Ampel“ reiche es nicht, „nun in einem neuen Verfahren einfach dasselbe Gesetz durchzudrücken“, hieß es darin. „Nur mit einem grundlegenden neuen Anlauf in der Sache kann verloren gegangenes Vertrauen wiederhergestellt werden.“ So hatte sich auch Partei- und Fraktionschef Friedrich Merz geäußert.

„Daran wird nicht mehr gerüttelt“

Bei der Koalition beißen sie damit bislang auf Granit: Bereits am Donnerstag, am Morgen nach der Karlsruher Entscheidung, hatten die Chefs der Fraktionen von SPD, Grünen und FDP gemeinsam beschlossen, dass das Gesetz zum Einbau klimafreundlicher Heizungen im September unverändert verabschiedet werden soll. Das betonte auch der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil ausdrücklich: „Die Bürgerinnen und Bürger können jetzt planen“, sagte er im RND-Interview. „Mit bis zu 70 Prozent Förderung und längeren Übergangszeiten sorgen wir dafür, dass alle den Umstieg auf klimaneutrales Heizen schaffen können. Daran wird nicht mehr gerüttelt.“

Und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), aus dessen Haus die ersten Gesetzentwürfe stammten, nannte es zwar „in Ordnung so“, dass „die Abgeordneten der Opposition mehr Beratungszeit“ erhalten, wie er der „Rhein-Neckar-Zeitung“ vom Montag sagte. Aber: „Die regierungstragenden Fraktionen haben entschieden, das Gebäudeenergiegesetz so, wie es geeint ist, Anfang September für die zweite und dritte Lesung aufzusetzen“, so Habeck.

„Dieses Ergebnis wird sicher nicht noch mal infrage gestellt.“

Das hatten auch mehrere der betroffenen Verbände und der im Bundestag gehörten Sachverständigen gefordert

Martin Sabel, Chef des Bundesverbandes Wärmepumpe sagte dem RND: „Für die Wärmepumpenbranche ist entscheidend, dass der inhaltliche Kompromiss des GEG erhalten bleibt und wir nach der Sommerpause schnellstmöglich gesetzliche Verbindlichkeit erreichen.“

Präsident des Deutschen Mieterbunds, Lukas Siebenkotten, sagte dem RND: „Wir gehen vielmehr davon aus, dass das Gesetz nach ordentlicher Beratung im Bundestag wie geplant zum 1. Januar nächsten Jahres in Kraft treten wird, und keine Änderungen mehr zulasten der Mieterinnen und Mieter erfolgen. In mühevollen Verhandlungen konnte erreicht werden, dass die Umlage der Kosten für den Heizungstausch auf Mieterinnen und Mieter begrenzt wird und sie keine zusätzliche Kostenbelastung fürchten müssen. Daran darf nicht mehr gerüttelt werden.“

Kai Warnecke, Präsident des Eigentümerverbandes Haus & Grund, sagte dem RND: „Das Gebäudeenergiegesetz ist ein Kompromiss, der keine Begeisterung auslöst, aber praktikabel ist. Dieses Ergebnis wird sicher nicht noch mal infrage gestellt.“

Klimaschützer, Heizungsverband und Immobilienwirtschaft fordern Änderungen

Doch es gibt auch Fachleute und Verbände, die noch Änderungsbedarf sehen. Neben den Umwelt- und Klimaschützenden, die die neue Fassung des GEG für weitgehend unwirksam halten, was die CO₂-Reduktion im Gebäudebereich angeht, ist das unter anderem der Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH):

„Damit das Gesetz für dauerhaft attraktive und verlässliche Förderbedingungen sorgt, muss der Bundestag noch einmal über die geplante Förderung der Investitionskosten für den Heizungstausch beraten“, sagte BDH-Hauptgeschäftsführer Markus Staudt dem RND. „Laut dem jüngsten Gesetzentwurf soll die Höchstfördersumme bei 30.000 Euro gedeckelt werden“, kritisierte er. Dies würde bei Investitionen über 37.500 Euro für Kauf und Einbau einer neuen Heizung auch bei einem Fördersatz von 50 Prozent zu einer Reduzierung der Fördersumme gegenüber der heutigen Regelung führen. „Die maximal förderfähigen Investitionskosten für den Heizungstausch sollten deshalb gegenüber dem Entschließungsantrag auf 45.000 Euro angehoben werden“, so Staudt.

Die neue Förderung müsse spätestens zum 1.1.2024 in Kraft treten. Damit Aufträge nicht bis zum Starttermin zurückgehalten werden, sollte dabei ein Wahlrecht für alle Antragsteller vom Zeitpunkt der Verabschiedung des GEG bis zum Starttermin der neuen Förderbedingungen eingeführt werden. So könnten sich die Verbraucherinnen und Verbraucher – auch nachträglich – für die jeweils besseren Förderbedingungen entscheiden.

Auch die Immobilienwirtschaft ruft den Bundestag zu Nachbesserungen auf: „Insbesondere die geplanten mietrechtlichen Veränderungen sind unausgegoren“, sagte der Präsident des Immobilienverbands Deutschland (IVD) , Dirk Wohltorf. „Die beabsichtigte Kappungsgrenze von 50 Cent bei der Modernisierungsmieterhöhung reicht für Vermieter von kleinen Mehrfamilienhäusern nicht aus. Denn die Heizungsanlage in diesen Häusern ist im Verhältnis zur versorgenden Wohnfläche teurer als in sehr großen Mehrfamilienhäusern. Diese Vermieter werden benachteiligt. Wenn man schon eine Kappungsgrenze macht, dann sollte diese erst ab 25 Wohneinheiten gelten.“

Außerdem bestehe nun die Chance, so Immobilienverbandschef Wohltorf, das Gebäudeenergiegesetz mit der kommunalen Wärmeplanung zu verzahnen: „Die im GEG-Entwurf bislang vorgesehene Fristenregelung ist eine Scheinverzahnung.“

Regelungen erst mal nur für Neubauten

Nach dem Gesetz sollen künftig nur noch Heizungen neu eingebaut werden dürfen, die auf die Dauer zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden können. Die Regelungen sollen aber von 2024 an unmittelbar erst einmal nur für Neubaugebiete gelten. Für Bestandsbauten soll der Dreh- und Angelpunkt eine verpflichtende und flächendeckende kommunale Wärmeplanung sein – auf dieser Grundlage sollen Hausbesitzer entscheiden können, was sie machen. Die Kosten des Umstiegs sollen mit bis zu 70 Prozent aus Steuermitteln gefördert werden – ein genaueres Konzept gibt es aber noch nicht.