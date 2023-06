﻿Neue Frauen braucht das Land

Könnte Merkel den Krieg stoppen?

Ex-General Erich Vad und die Stalking-Opfer-Expertin Sandra Cegla erklären in ihrem Buch „New Female Leadership“, warum es an weiblicher Führung in Deutschland fehlt und wie sich das ändern soll. Provokante Gedanken über die Kunst der Empathie, „Minusmänner“ und die Frage, ob Angela Merkel mit ihrer Art jetzt Russlands Krieg gegen die Ukraine stoppen könnte.

