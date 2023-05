2017 acht Menschen mit Lastwagen getötet: Zehnmal lebenslange Haft plus 260 Jahre für den Täter

New York. Der Täter eines Terroranschlags in New York an Halloween 2017 wird den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen. US-Bundesrichter Vernon S. Broderick verurteilte den islamistischen Extremisten am Mittwoch wegen des Attentats mit acht Toten am 31. Oktober 2017 zu einer zehnmal lebenslangen Haft und 260 zusätzlichen Jahren Gefängnis. Sayfullo S. (35) hatte seit seiner Festnahme zu keinem Zeitpunkt Reue gezeigt, vielmehr gab sich der usbekischstämmige Einwanderer froh über seine Tat.

Er erklärte, er sei im Namen der Terrorgruppe „Islamischer Staat“ mit einem Lastwagen über einen Fahrradweg in Manhattan gerast. Broderick sprach von einem „abscheulichen und feigen“ Verbrechen. Fünf Touristen aus Argentinien, zwei Amerikaner und eine Frau aus Belgien wurden bei dem Anschlag getötet, 18 weitere Menschen wurden schwer verletzt. „Das Verhalten in diesem Fall gehört zu den schlimmsten, wenn es nicht gar das schlimmste ist, das ich je gesehen habe“, sagte der Richter bei der Verkündung des Strafmaßes, das die Schwere der Tat unterstreichen sollte.

Angeklagter zeigte während der Verhandlung keine Reue

Eine lebenslange Haftstrafe war obligatorisch, nachdem die Geschworenen im März die Todesstrafe zurückgewiesen hatten. Die Staatsanwaltschaft bat Broderick jedoch darum, acht aufeinanderfolgende lebenslange Gefängnisstrafen sowie zwei gleichzeitig abzuleistende lebenslange Haftstrafen und 260 zusätzliche Jahre Gefängnis zu verhängen, um eine Signalwirkung mit Blick auf dem 35-Jährigen gleichgesinnte Attentäter zu erreichen. Diesem Wunsch entsprach Broderick.

Er berief sich auf das Verhalten von S., der, als er die Gelegenheit bekam, sich zu äußern, erklärte, die Tränen der Angehörigen im Gerichtssaal während des sechsmonatigen Verfahrens könnten nur ein einzelnes Taschentuch füllen. Die Tränen und das Blut von Muslimen, die weltweit unrechtmäßig getötet würden, könnten jedoch den ganzen Raum füllen.

In einer ausschweifenden Rede, die durch einen Dolmetscher vorgetragen wurde, verwendete er den Großteil einer Stunde darauf, über die Entstehung der Religionen zu sprechen und darüber, wie der Teufel zur Entwicklung der Menschheit beigetragen habe. Als er fertig war, rief eine Angehörige eines seiner Opfer: „Die einzige Tat des Teufels hier ist die, die Sie begangen haben!“

Richter Broderick sagte zum Angeklagten mit Blick auf die Opfer: „Sie haben sich nicht um ihr Leid gekümmert und tun es auch jetzt nicht.“ Selbst die Angehörigen von S. einschließlich seines Vaters seien beschämt, „traumatisiert und für immer verändert“ von seiner Tat.

Opfer wandten sich direkt an den Angeklagten

Während sich 19 Menschen – Opfer, die den Anschlag überlebten, und Angehörige der Todesopfer – in dem Prozess teilweise unter Tränen äußerten, hielt der 35-Jährige seinen Kopf gesenkt. Zum Teil richteten sie sich direkt an ihn. Der Vater eines Opfers sagte, er hoffe, dass S. eines Tages das Ausmaß des Horrors begreife, den er verursacht habe. Die Schwester eines Getöteten sagte: „Nur ein Monster kann tun, was Sie getan haben.“ S. sei eine Schande für seine Familie und besonders für seine Kinder, sagte sie. Eine Frau, die bei dem Anschlag ihre Beine verlor, sagte: „Ich werde niemals in der Lage sein, zu laufen, wie Sie es können.“ Es wurde erwartet, dass S. im Hochsicherheitsgefängnis in Florence im US-Staat Colorado inhaftiert wird.

RND/AP