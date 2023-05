Ampelkoalition: „Da gibt es auch Hass“

Liebe Leserin, lieber Leser,

das Regierungsviertel müssen Sie sich in dieser Woche vorstellen wie eine Großküche, in der ständig etwas anbrennt, überkocht oder gar in Flammen aufgeht. Durch diese Küche rennen fluchend und schreiend Leute mit roter, grüner und gelber Kochmütze und spucken sich gegenseitig in die Suppe. Klingt eigentlich ganz lustig, ist es aber nicht. Jetzt rächt sich, dass anders als bei Rot-Grün von 1998 bis 2005 nie die Frage geklärt wurde, wer Koch und wer Kellner ist. Durch einen einzigen Spruch hatte der damalige Kanzler Gerhard Schröder klargemacht, dass er und seine SPD die Köche sind und die Grünen mit ihrem damaligen Frontmann Joschka Fischer kellnern dürfen. Das hat zu einer gewissen Stabilität in der Koalition geführt.

Da die Machtverhältnisse in der Ampelkoalition nicht geregelt sind und Scholz auch nur wenig dafür tut, die Zuständigkeiten in seiner Großküche klarzuziehen, gibt es ständig Krach, und den Leuten schmeckt‘s nicht – wie die für die Ampel von Woche zu Woche sinkenden Umfragewerte eindrücklich belegen. In dieser Koalition wird bei jeder zentralen Entscheidung munter neu ausgekämpft, wer eigentlich entscheidet. Mal endet es mit dem Einsatz der Richtlinienkompetenz des Kanzlers (Atomstreit), mal mit einem Sieg der Opposition (Bürgergeld) oder mal mit einem 30-stündigen Koalitionsausschuss (ironischerweise ging es um Planungsbeschleunigung), mal muss die EU die deutsche Uneinigkeit ausbaden (E-Fuels). Und wie war das noch mit der Gasumlage? Ach ja, wurde gekippt.

Robert Habeck im Bundestag: Allein die Ereignisse rund um das Gebäudeenergiegesetz reichen aus, das Klima einer Koalition zu vergiften.

Die Regierungskrise ist nach noch nicht einmal der Hälfte der Wahlperiode zum Normalzustand geworden. Allein die Ereignisse um das Gebäudeenergiegesetz (Heizungstausch) reichen aus, das Klima in einer Koalition zu vergiften: Der Gesetzentwurf wurde zu einem Zeitpunkt an die Medien durchgestochen, als er nur den Spitzen von Wirtschaftsressort, Finanzministerium und Kanzleramt vorlag. Dann folgten eine Einigung auf die Grundzüge in besagtem 30-stündigen Koalitionsausschuss, ein Kabinettsbeschluss mit Vorbehalt des Finanzministers, ein FDP-Parteitag, der das Gegenteil beschlossen hat und dann die vorläufige Blockade einer Entscheidung im Parlament in dieser Woche. Die Grünen, deren Vertreterinnen und Vertreter sich am Montagabend in Berlin bei einer Preisverleihung noch zuversichtlich gezeigt hatten, das Gesetz in den Bundestag einbringen zu können, sehen sich verraten. Wortbruch wirft Habeck den Partnern vor. Fraktionschefin Britta Haßelmann spricht von Arbeitsverweigerung. Und wenn der vor laufenden Kameras wohl dosiert vorgetragene Ärger schon so hart klingt, dann ist die Lage brenzlig. In dieser Woche sagte ein führender Ampelvertreter mit Blick auf das Bündnis, da gebe es auch „Hass“.

Wenn man in diesen Tagen mit Ampelpolitikerinnen und -politikern spricht, weisen sie als Erklärung für den Zustand der Koalition gerne darauf hin, dass der Streit zur Demokratie dazugehöre. Das ist natürlich richtig. Zu einer funktionierenden Demokratie gehören aber auch handwerklich gut gemachte Gesetze, Kompromisse und das Einhalten von Spielregeln. An diesen Tugenden fehlt es der Ampelkoalition.

Klare Ansage

Ich finde das völlig bekloppt, sich irgendwie an ein Bild festzukleben oder auf der Straße. Olaf Scholz, Bundeskanzler

Nun beklagt man sich bei Scholz ja oft genug darüber, dass seine Worte nichtssagend und emotionslos sind. In den wenigen Fällen, in denen er dann doch aus sich rausgeht, wirkt das irgendwie komisch – so wie diese Woche im brandenburgischen Kleinmachnow in einer Grundschule. Im Pausenhofslang erklärte er den Kindern, was er von den Methoden der Letzten Generation hält und klang dabei wie ein Autofahrer unter Termindruck, dem die Letzte Generation den Weg versperrt.

Sprach einmal nicht emotionslos – und klang dann wie ein Autofahrer unter Termindruck; der Bundeskanzler.

Wie Demoskopen auf die Lage schauen

Das Dauerfeuer, in dem Wirtschaftsminister Robert Habeck steht, macht sich von Woche zu Woche stärker in den Umfragen bemerkbar – für die Grünen und für den Minister selbst, der zu Beginn der Wahlperiode noch Deutschlands beliebtester Politiker war. Forsa analysiert dazu: „Anfänglich wurde sein Agieren von vielen Menschen noch so positiv bewertet, dass er als eine Alternative zum amtierenden Kanzler gesehen wurde.“ Doch diese euphorische Bewertung gehöre der Vergangenheit an. Derzeit würden bei der Möglichkeit einer Direktwahl des Kanzlers nur noch 13 Prozent für Habeck stimmen. Erst recht bitter für den einstigen Grünen-Star: Nur eine Minderheit von 33 Prozent glaubt, dass Habeck sein früheres großes Vertrauen wieder zurückgewinnen könne. In der sogenannten Sonntagsfrage spiegelt sich das Stimmungstief der Grünen auch wieder.

© Quelle: Forsa

Das ist auch noch lesenswert

Die Arolsen Archives sind das größte NS-Dokumentationszentrum weltweit. Deren Direktorin Floriane Azoulay und ihr Vertreter Steffen Baumheier sehen sich dem Vorwurf ausgesetzt, eine toxische Arbeitsatmosphäre zu verbreiten. Meine Kollegen Thorsten Fuchs und Thoralf Cleven haben exklusiv mit Betroffenen gesprochen und erzählen die Geschichte von der Sonnenkönigin und dem Bluthund.

Der Krieg in der Ukraine hält immer wieder Überraschungen bereit – meistens böse. In diesem Fall für Russland: Zwei russische Gruppen, die auf Seiten der Regierung in Kiew kämpfen, haben sich zu den Angriffen in der russischen Region Belgorod bekannt. Mein Kollege Can Merey hat den Vizekommandeur des russischen Freiwilligenkorps, die den Sturz von Putin wollen, bei einer seiner Reisen in der Ukraine getroffen. Gemeinsam mit Felix Huesmann schildert Can, wer diese russischen Kämpfer in der Ukraine sind.

Alexander Fortuna vom Russischen Freiwilligenkoprs, das für die Angriffe auf die russische Region Belgorod mitverantwortlich sein soll.

Nach den bundesweiten Razzien bei den Klimaklebern geht es in öffentlichen Stellungnahmen hoch her. Kristina Dunz sortiert in ihrem Kommentar absolut wohltuend, warum es in einer Demokratie so zentral ist, sich an die Spielregeln zu halten. Lucie Wittenberg hat mit einem Psychologen gesprochen, der den Klimaklebern den Tipp gibt: „Bringt 2000 Politiker gegen euch auf, aber lasst 80 Millionen Deutsche in Ruhe.“ Das wäre ja schon mal ein Fortschritt.

Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Samstag wieder. Dann berichtet meine Kollegin Kristina Dunz. Bis dahin!

Herzlichst

Ihre Eva Quadbeck

Sie möchten uns Ihre Meinung zu den aktuellen Themen und Diskussionen in diesem Newsletter mitteilen? Oder möchten Sie Lob, Kritik und Anregungen mit uns teilen? Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an hauptstadt-radar@rnd.de. Wir freuen uns auf Ihre Nachrichten. Wenn Sie keine Veröffentlichung wünschen, teilen Sie uns dies bitte in Ihrer E-Mail mit.





