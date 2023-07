Bienvenue Monsieur Macron

Liebe Leserin, lieber Leser,

es gibt Fotos von Emmanuel Macron und Angela Merkel, die die beiden sehr vertraut zeigen. Bei der französischen Begrüßung, Küsschen links und Küsschen rechts, wie sie sich umarmen (innig), wie sie gemeinsam lachen, tuscheln und winken. Der französische Präsident und die ehemalige Bundeskanzlerin zogen an einem Strang, ließen sich nicht spalten, sprachen sich ab. Aus Merkel und Macron wurde im Sprachgebrauch unter Journalistinnen und Journalisten „Mercron“.

Derzeit sieht es nicht danach aus, dass aus dem Verhältnis von Macron und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ein „Schocron“ (oder vielleicht eher ein „Mascho“) wird. Sie können nicht so gut miteinander. Sie seien beide eitle Männer, die sich in Konkurrenz zueinander sähen, verlautet aus dem Umfeld von Scholz. Seit Merkel 2021 selbstbestimmt die politische Bühne verlassen und Scholz das Kanzleramt erklommen hat, läuft der viel beschworene deutsch-französische Motor in Europa nicht mehr rund.

Man nannte sie „Mercron“: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel. © Quelle: Francois Mori/AP/dpa

Macron witterte wohl eine Chance, Merkels Position der unangefochtenen europäischen Führungskraft einzunehmen. Anders als zuvor kamen Deutschland und Frankreich nicht gemeinsam mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin wegen dessen Aggressionen gegen die Ukraine zusammen. Macron machte sein eigenes Ding, Scholz auch. In seiner europapolitischen Rede in Prag im vorigen Jahr vermied Scholz es, auf Macron einzugehen. Paris war pikiert. Macron preschte wiederum vor, wenn es um Ankündigungen für Waffenlieferungen an die Ukraine ging – obwohl man doch den Gleichschritt haben wollte.

Der funktioniert allerdings auch nicht in der Verteidigungs- und der Energiepolitik, in der Ukraine-Politik oder in der China-Politik. Und ebenso gehen ihre Vorstellungen weit auseinander, wie sich Europa aufstellen soll – als Supermacht zwischen den Machtblöcken China und USA (Macron) oder als treuer bester Partner Washingtons (Scholz).

Macrons Visite: erster französischer Staatsbesuch in Deutschland seit 23 Jahren

Nun steht ein besonderer Ereignis in Deutschland an. Erstmals seit 23 Jahren wird mit Macron am Sonntagabend auf Einladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wieder ein französischer Staatsbesuch in Deutschland erwartet. Monatelang wurde daran gearbeitet. Es wird ein wichtiger 48-stündiger Besuch voller Symbolik und einer vielleicht großen Rede.

Allerdings steht der Zeitpunkt unter keinem guten Stern. Nach dem Tod eines 17-Jährigen in einem Pariser Vorort durch den Schuss eines Polizisten ist es in Frankreich zu schweren Gewaltausbrüchen gekommen. Macron wird als Krisenmanager gebraucht. Berlin und Paris hofften, dass die Unruhen die Pläne nicht durchkreuzen.

Es soll Anleihen an den französischen Präsidenten Charles de Gaulle geben, der im Zweiten Weltkrieg den Widerstand gegen die deutschen Besatzer angeführt hatte – und 17 Jahre nach Kriegsende die Aussöhnung mit Deutschland anbot. Auf Deutsch, in Ludwigsburg in Baden-Württemberg. Genau dort wird Steinmeier seinen Gast und dessen Frau Brigitte mit militärischen Ehren empfangen. Von de Gaulles Rede „an die Jugend“ schlagen die Präsidenten von heute den Bogen zu einer Diskussion mit jungen Franzosen, Deutschen und Ukrainern in Berlin.

Macron will deutsch-französische Freundschaft bei seinem Besuch auffrischen Am Sonntag kommen Emmanuel Macron und seine Frau Brigitte nach Deutschland, um die zuletzt etwas angeschlagene deutsch-französische Freundschaft aufzubessern. © Quelle: dpa

Der wichtigste Programmpunkt ist aber Macrons Rede am Dienstag vor der Frauenkirche in Dresden. Es soll eine große, verbindende Zukunftsrede werden, sagen Diplomaten in Paris. De Gaulle hatte 1962 dafür geworben, dass die Zukunft der beiden Länder der Grundstein für die Einheit Europas sein müsse. Diese Bitte hat an Aktualität (leider) nichts verloren.

Macron hat ein einnehmendes Wesen. Mit seinem Auftritt im Osten Deutschlands kann er viel bewegen. Die Spannung ist groß, was er daraus macht. Scholz, der sonst Macrons Partner auf Arbeitsebene ist, hat eher eine Zuschauerrolle. Außer einer kleinen Bootsfahrt auf der Spree und einem Spaziergang zum Brandenburger Tor ist das Programm auf den Bundespräsidenten, nicht auf den Kanzler zugeschnitten.

Merkel kam auch mit Hollande und Sarkozy gut zurecht

Merkel kam übrigens auch mit Macrons Vorgänger, François Hollande, aus, obwohl der die Wahl in Frankreich mit der großspurigen Ankündigung gewonnen hatte, Merkel die Stirn zu bieten und Europa im sozialistischen Sinne neu zu ordnen. Sie wartete gelassen ab und war sich damals sicher, dass das für ihn schwer werden würde. Sie triumphierte nicht, als er damit scheiterte. Stattdessen schloss sie mit ihm eine Allianz, um im sogenannten Normandie-Format mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem damaligen Präsidenten der Ukraine, Petro Poroschenko, deren Konflikt in der Ostukraine zu befrieden. Bekanntermaßen auf der Langstrecke erfolglos.

Ein Bild aus einer anderen Zeit: Der ehemalige französische Präsident Nicolas Sarkozy (l.), die ehemalige Bundeskanzlerin Merkel und der aktuelle russische Präsident Wladimir Putin – hier beim G8-Gipfel in Heiligendamm. © Quelle: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Auch mit Hollandes konservativem und zappeligem Vorgänger Nicolas Sarkozy kam Merkel gut zurecht. Aber drei Präsidenten sind noch nicht alles: Der vierte französische Präsident, den Merkel als Kanzlerin erlebte, war Jacques Chirac. Er fühlte sich in ihren Anfangsjahren als Kanzlerin erhaben über sie.

Von allen vieren und vielleicht auch von allen Staats- und Regierungschefs mochte Merkel Macron am liebsten. 2018, bei einer Gedenkveranstaltung zum Ende des Ersten Weltkriegs, trafen Merkel und Macron auf eine 101-jährige Frau. Sie begrüßte Merkel als Macrons Ehefrau. Die Kanzlerin versuchte, das Missverständnis auf Französisch aufzuklären. Die alte Frau reagierte beglückt, dass Macron eine derart wichtige Frau an seiner Seite hatte.

Merkel hatte sich einmal vorgenommen, Französisch zu lernen, wenn sie nicht mehr Kanzlerin ist. Daraus ist nichts geworden. Sie habe einfach keine Zeit dafür, noch einmal eine neue, wenn auch so schöne Sprache zu lernen, hatte sie Eva Quadbeck und mir vor einem Jahr gesagt, als wir sie zum Interview trafen. An der Beziehung zu Macron würde das auch nichts ändern. Sie verstehen sich auch so.

Machtpoker

Er hat einen sehr klugen Zeitungsbeitrag über den Kurs der Union verfasst, wie wir die breite Volkspartei bleiben, die wir bisher sind. Daniel Günther (CDU), Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, im Gespräch mit den Funke-Medien

Der „Er“ ist Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU), und der hat gerade in der „FAZ“ einen Gastbeitrag über den Kurs der Union verfasst, der als Kampfansage gegen Parteichef Friedrich Merz in der Frage der Kanzlerkandidatur verstanden wird. Wüst will da mitreden – wenn nicht gleich selbst antreten.

Günther und Merz mochten sich noch nie. Günther ist Merz zu links und Merz ist Günther zu rechts. Mit Wüst eint Günther viel. Dieselbe Generation, gleiches liberales Denken, Kurs der Mitte. Die Grünen sehen sie nicht wie Merz als Hauptgegner (beide Ministerpräsidenten koalieren in ihren Ländern auch schließlich mit ihnen). Wüst schreitet nun voran beim Versuch, auf den Parteichef einzugehen. Günther attestiert. Er selbst will übrigens nicht Kanzlerkandidat werden. Sein Platz sei in Kiel. Nicht nur aktuell. Wüsts Platz ist in Düsseldorf. Aktuell, wie er betont.

Koaliert in Schleswig-Holstein mit den Grünen: Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). © Quelle: Jonas Walzberg/dpa

Wie unsere Leserinnen und Leser auf die Lage schauen

An dieser Stelle geben wir Ihnen das Wort.

Claudia Blume zum Hauptstadt-Radar „Wo die CDU konservativer werden sollte“:

„Alles schön und gut mit ‚Sicherheit‘ und ‚Planbarkeit‘, die sich die gesellschaftliche Mitte wünscht. Aber vermeintlich intelligente Menschen wählen plötzlich (wieder mal) rechtsextrem. Dahinter steckt eine tiefe Wahrheitsverleugnung. Die derzeitigen Krisen lassen sich nur in weltweiter Kooperation lösen. Unser Lebensstil, ‚möglichst bequem und alles schnell zu entsorgen‘, fällt uns gerade auf die Füße. Eine AfD, die wirklich null Lösungspotenzial zu bieten hat, wird nicht aus Protest gewählt, sondern weil das Beharren auf dem Gewohnten so schön gemütlich ist. Wenn ich wirklich protestieren will, kann ich das ganz große Kreuz über den gesamten Wahlzettel machen und muss keine Extremisten an die Macht bringen. Dass unsere Parteien, die (mehr oder weniger fest) auf dem Boden des Grundgesetzes stehen, aktuell keine besonders gute Figur machen, ist unbestritten, aber mit Sicherheit zum Großteil der jetzigen weltweiten Situation geschuldet. Die Probleme sind nicht wirklich neu, nur lassen sie sich jetzt nicht mehr so einfach verdrängen wie noch in den letzten Jahrzehnten.“

Claudia Pechstein, Olympiasiegerin im Eisschnelllauf, spricht in ihrer Uniform als Bundespolizistin beim CDU-Grundsatzkonvent. © Quelle: Michael Kappeler/dpa

Joachim Andersch zum Hauptstadt-Radar zur Eisschnellläuferin Pechstein in Polizeiuniform bei der CDU

„Es ist journalistisch sehr plakativ, die Rede von Frau Pechstein und die Bewertung des Vorsitzenden der CDU so eindimensional darzustellen. Eine inhaltliche Bewertung der Veranstaltung mit Grundsätzlichem und auch kontroversen Diskussionen aus der Zivilgesellschaft plus Gewerkschaften und Wissenschaftlern wäre dem Hauptstadt-Radar gerechter geworden.“

Annelies Krüger zum Hauptstadt-Radar „Überall ist Sand im Getriebe“

„Ihre Berichterstattung ist genauso mies und einseitig wie die der meisten Damen und Herren der Journaille, ich benutze mit Absicht dieses Wort! Verständnis für die noch nie so gewesenen riesigen Probleme: null. Die Opposition hat leichtes Spiel, sie braucht nur giftige Überschriften. Bei vielen Bürgern verfängt das, ohne nachzudenken. Im Verhalten der FDP merkt man: Sie opponiert, sie muss ja irgendwie ihre paar Prozente halten.“

Das ist auch noch lesenswert

Meine Kollegin Johanna Apel erklärt Unternehmen, warum sie keine Headhunter brauchen, um Frauen in Führungspositionen zu bekommen. Das kann nämlich ganz einfach sein.

Daniela Vates war auf Afrika-Reise mit Außenministerin Annalena Baerbock. Einer unserer meistgelesenen Texte in dieser Woche hier auch als Tipp für Sie.

Wagner-Söldner in Rostow am Don. © Quelle: Vasily Deryugin/Kommersant Publi

Mein Kollege Felix Huesmann hat mal wieder tief in den sozialen Netzwerken gebuddelt und Spannendes zum abgeblasenen Aufstand des Chefs der Söldnergruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, gegen Moskau zusammengetragen. Eigentlich ist es für Russlands Claqueure immer einfach: Russland gut, Ukraine, Nato böse. Nun waren prorussische Propagandisten aber in Bedrängnis. Wunderbar.

Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Dienstag wieder. Dann berichtet mein Kollege Markus Decker. Bis dahin!

Herzlich

Ihre Kristina Dunz

Sie möchten uns Ihre Meinung zu den aktuellen Themen und Diskussionen in diesem Newsletter mitteilen? Oder möchten Sie Lob, Kritik und Anregungen mit uns teilen? Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an hauptstadt-radar@rnd.de. Wir freuen uns auf Ihre Nachrichten. Wenn Sie keine Veröffentlichung wünschen, teilen Sie uns dies bitte in Ihrer E-Mail mit.

