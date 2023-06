Die CDU und das Prinzip Schnellkochtopf

Liebe Leserin, lieber Leser,

die CDU präsentiert sich in diesen Tagen wie ein Schnellkochtopf, bei dem der Deckel abgesprungen ist. Das gerade noch brodelnde Menü namens Kanzlerkandidatenfrage hängt nun unschön an der Küchendecke. Fangen wir noch einmal bei den Zutaten an: Man nehme einen CDU-Chef, der immer wieder populistische Sprüche klopft und unbedingt Kanzlerkandidat werden möchte, dessen persönliche Umfragewerte aber schlecht sind. Man füge ein paar selbstbewusste Ministerpräsidenten und Landeschefs hinzu, die nach alter Merkel-Tradition ihre Partei hübsch in der Mitte positionieren wollen, die Grünen als prima Koalitionspartner sehen und denen die Balance zwischen konservativen Prinzipien und woker Aufgeklärtheit leicht fällt. Als Salz in der Suppe lasse man die Medien Interviews führen, in denen die möglichen Kandidaten immer wieder mit der K-Frage gepikst werden. Das Ganze gieße man mit mäßigen Umfragewerten und wenig Vertrauen der Bevölkerung in die Regierungsfähigkeit der CDU auf. Fertig ist die explosive Mischung.

Nachdem die Spitzen der Union monatelang gebetsmühlenartig behauptet hatten, die Frage der Kanzlerkandidatur stelle sich erst im kommenden Jahr, ist der Machtkampf zwischen Partei- und Fraktionschef Friedrich Merz sowie dem mächtigen NRW-Ministerpräsidenten Hendrik Wüst nun Topthema im Regierungsviertel. Noch nicht einmal die Debatte um Bundestrainer Hansi Flick kann die K-Frage in der Union übertönen.

Beweisfoto vom optischen Schulterschluss: Friedrich Merz und Hendrik Wüst. © Quelle: IMAGO/Bernd Elmenthaler

In den Wochen vor der Sommerpause des Parlaments finden zwischen Reichstag und Parteizentralen stets viele Feste und Empfänge statt. Die Medienhäuser, die Parteien, die Fraktionen und eine Reihe von Landesvertretungen laden dann ein. Bei den Events, die ich in den vergangenen Tagen besucht habe, ging die Stimmung der CDU-Leute von Verzweiflung über Wut und Trotz bis hin zur Resignation und Galgenhumor. Die Befürchtung vieler: Diese Debatte bekommen wir nicht mehr aus der Welt. Monatelang habe man am Grundsatzprogramm gearbeitet. Und was bleibe vom dazugehörigen Parteikonvent hängen? Claudia Pechstein in Uniform und die öffentliche Auseinandersetzung zwischen Wüst und Merz, beklagte sich ein CDU-Spitzenmann.

In der SPD reiben sie sich die Hände

Bei der SPD habe ich Händereiben wahrgenommen. Nicht ohne Schadenfreude blicken die Sozialdemokraten auf die Union, die nun ähnliche Macht-, Personal- und Richtungskämpfe erlebt, wie sie die Sozialdemokraten mehr als ein Jahrzehnt immer wieder erschüttert haben.

Dass sich auch ein gewisser Markus Söder im fernen München die Hände reibt, war bei den abendlichen Festen und Empfängen nur eine Mutmaßung. Die andere Version geht so: In Bayern und Hessen, wo im Herbst gewählt wird, ist man entsetzt über das desolate Bild, das die CDU-Führung in der Öffentlichkeit abgibt. Daher wurde der Plan ersonnen, dass Merz und Wüst beim Fest der NRW-Landesvertretung am Mittwochabend gemeinsam ein Signal der Versöhnung aussenden sollten. Passenderweise hat die Landesvertretung, die sich selbstbewusst „Botschaft des Westens“ nennt, ihren Sitz im Diplomatenviertel.

Also kamen die Gäste nicht nur zum Gespräch und zum im Regierungsviertel selten ausgeschenkten Altbier am Mittwochabend in die Landesvertretung. Alle waren auch gespannt, ob Merz und Wüst denn nun am gleichen Strang zögen, wenn es darum ginge, die Kuh vom Eis zu bekommen. Es hieß, sie hätten vorher telefoniert. Jedenfalls marschierten beide Schulter an Schulter vom Eingang der großzügig geschnittenen Landesvertretung durch die riesige Halle in den hinteren Teil des Gartens. Bevor Wüst als Gastgeber die Bühne betrat, ließen sie jede Menge Beweisfotos von ihrem optischen Schulterschluss anfertigen.

Will im Herbst eine Wahl gewinnen: Markus Söder. © Quelle: Peter Kneffel/dpa

Die Sache ist aber nicht ausgestanden. Wüst hatte ausgerechnet kurz vor der öffentlichen Präsentation des neuen Grundsatzprogramms, in das Merz viel Herzblut investiert hat, in einem Beitrag für die „FAZ“ die Grundsatzfrage zur Kanzlerkandidatur eröffnet. Dabei schaffte er es, Merkel zu erwähnen, während Merz nicht vorkam – das muss bei dem CDU-Chef alte Wunden aufgerissen haben. Der Gastbeitrag war ironischerweise auch in der „FAZ“ platziert, in der einst Merkel mit einem Gastbeitrag Helmut Kohl als Parteichef abservierte.

Nun war den meisten Gästen an dem Abend in der NRW-Landesvertretung klar, dass die Debatte nicht mehr verschwinden werde. Es wurde bereits spekuliert, ob Merz möglicherweise wieder in die Offensive kommen kann, indem er nun schnell bekannt gibt, der nächste CDU-Kanzlerkandidat werden zu wollen. Tut er es noch vor der Bayernwahl, müsste zumindest Söder das offiziell gut finden und seine Zusage wiederholen, dass sein Platz in Bayern sei. Dann hätte auch Wüst wenig Chancen, die Entscheidung noch zu drehen.

Für die Union bleibt mit früher oder später Entscheidung der K-Frage die Gefahr der weiteren Selbstzerfleischung. An dem Abend in der NRW-Landesvertretung konnte man auch ein paar Stimmen einsammeln, die meinten, beide hätten einen Fehler gemacht: Wüst mit seinem provokativen öffentlichen Aufschlag ausgerechnet vor der Vorstellung des Grundsatzprogramms und Merz mit seiner harten Gegenattacke via TV-Interview, was er besser seinem Generalsekretär überlassen hätte.

Klare Ansage

Der Täter muss zur Verantwortung gezogen werden. Ursula von der Leyen, EU-Kommissionschefin

Die EU will eingefrorenes russisches Vermögen für die Unterstützung der Ukraine einsetzen. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen kündigte an, dafür noch vor der Sommerpause einen Plan vorzulegen. In dieser Woche geht es bei der Ukraine Recovery Conference in London um den Wiederaufbau der Ukraine. Neben dem Vermögen der russischen Oligarchen wird aber auch die Privatwirtschaft benötigt: Unternehmen sollen dazu ermutigt werden, in dem Land zu investieren. Ohne hohe staatliche Bürgschaften wird das wohl kaum funktionieren.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. © Quelle: Henry Nicholls/PA Wire/dpa

Wie Demoskopen auf die Lage schauen

Die AfD bleibt dem Meinungsforschungsinstitut Forsa zufolge in der Sonntagsfrage zweitstärkste Kraft. Die Demoskopinnen und Demoskopen analysieren in dieser Woche, wer eigentlich die AfD wählt. Der Befund: Die Sympathie für die AfD sei – wie seit vielen Jahren – unter den männlichen Wahlwilligen (23 Prozent) deutlich größer als unter den weiblichen (15 Prozent). „In den einzelnen Altersgruppen verfügt die AfD unter den 45- bis 59-jährigen Wahlwilligen mit 24 Prozent über den größten Rückhalt, während sie bei den unter 30-jährigen (14 Prozent) und den über 60-jährigen Wahlwilligen (15 Prozent) deutlich weniger Sympathien genießt“, heißt es im Wochentrend.

Deutlich stärker als unter Wahlwilligen mit protestantischer (15 Prozent) oder katholischer Religionszugehörigkeit (14 Prozent) schneide die AfD unter den Wahlwilligen ohne Konfessionszugehörigkeit (24 Prozent) ab. Die Meinungsforschenden stellen zudem ein „deutliches Gefälle“ beim Ausmaß der Sympathie für die AfD zwischen Stadt und Land fest. Demnach würden aktuell 25 Prozent der Wahlwilligen im ländlichen Raum (Gemeinden mit weniger als 5000 Einwohnern) der AfD ihre Stimme geben, aber nur etwa halb so viele in Großstädten mit 100.000 bis 500.000 Einwohnern (14 Prozent) oder in großen Metropolen mit mehr als 500.000 Einwohnern (12 Prozent).

© Quelle: Forsa

Das ist auch noch lesenswert

Am Sonntag könnte mit Robert Sesselmann erstmals ein AfD-Mann zum Landrat in einem Kreis in Thüringen gewählt werden. Unser Reporter Jan Sternberg hat sich in Sonneberg umgesehen, mit den Kandidaten der Stichwahl gesprochen und schildert eindrücklich, dass die Realität in der Kommune die sogenannte Brandmauer der Demokraten zur AfD längst eingerissen hat (+). In diesem Zusammenhang empfehle ich auch noch den Kommentar meines Kollegen Felix Huesmann zur Ankündigung von AfD-Chefin Alice Weidel, wonach die vom Verfassungsschutz beobachtete Partei bei der Bundestagswahl 2025 einen eigenen Kanzlerkandidaten aufstellen will (+).

Grüne Wiesen so weit das Auge reicht: Wahlplakate für die Landratswahl in Sonneberg. © Quelle: Jan Sternberg/RND

Wenn Sie die internen Streitigkeiten der CDU genauer nachlesen wollen und mit welchen Argumenten sich die verschiedenen Lager sortieren, dann empfehle ich den Hintergrundbericht meiner Kollegin Alisha Mendgen.

Am Ende sei es immer der Trainer, der verantwortlich für den Erfolg und die Entwicklung seines Teams ist – diese Weisheit, die unser Sportchef Heiko Ostendorp zur Performance der Nationalmannschaft gegen Kolumbien schreibt, gilt ja in der Politik und im Job genauso. Dass der frühere Nationalspieler und Coach Rudi Völler den Bundestrainer immer noch in Schutz nimmt, kann Heiko nicht nachvollziehen. Er meint: „Dass Flick in 24 Länderspielen 21 verschiedene Abwehrformationen testete, sagt alles.“

Die beiden Westbalkanstaaten Kosovo und Serbien wollen beide EU-Mitglieder werden. Doch im serbisch besiedelten Gebiet im Kosovo sind alte Konflikte wieder aufgebrochen. Brüssel und Washington dringen auf Entspannung und würden sogar eine Teilung des Kosovo in Kauf nehmen – doch die ist mit dem kosovarischen Regierungschef nicht zu machen. Unsere Korrespondentin Adelheid Wölfl berichtet (+).

Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Dienstag wieder. Dann berichtet mein Kollege Markus Decker. Bis dahin!

Herzlichst

Ihre Eva Quadbeck

Sie möchten uns Ihre Meinung zu den aktuellen Themen und Diskussionen in diesem Newsletter mitteilen? Oder möchten Sie Lob, Kritik und Anregungen mit uns teilen? Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an hauptstadt-radar@rnd.de.

Mit RND.de, dem mobilen Nachrichtenangebot des Redaktions­Netzwerks Deutschland, dem mehr als 60 regionale Medienhäuser als Partner angehören, halten wir Sie immer auf dem neuesten Stand, geben Orientierung und ordnen komplexe Sachverhalte ein – mit einem Korrespondenten­Netzwerk in Deutschland und der Welt sowie Digitalexperten aller Bereiche.