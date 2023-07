Drei unausgesprochene Gründe für das Nato-Nein zum schnellen Ukraine-Beitritt

Liebe Leserin, lieber Leser,

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

waren Sie schon einmal in Vilnius oder haben Sie eine Vorstellung, wo es genau liegt? Ich käme nicht auf diese Frage, wenn Litauen bei ausländischen Journalistinnen und Journalisten in dieser Woche nicht mit souveräner Selbstironie für seine Hauptstadt geworben hätte. Als Ausrichter des internationalen Großereignisses dieser Woche gab die ehemalige Sowjetrepublik im Akkreditierungsbüro neben den Presseausweisen noch T-Shirts für alle mit dem Aufdruck aus: „Ich wusste nicht, wo Vilnius ist. Zum Glück war der Nato-Gipfel dort.“ Zum Willkommenspaket gehörte auch noch gleich die Problematisierung mit Russland dazu – in Form von Chipstüten samt Aufschrift „Danke Ukraine!“

Ich war 2013 mit Bundeskanzlerin Angela Merkel schon einmal bei einem EU-Gipfel in Vilnius. Bereits damals ging es um die Ukraine, deren damaliger Präsident Viktor Janukowitsch ein jahrelang verhandeltes Assoziierungsabkommen mit der EU kurz vor Abschluss auf Druck von Kremlchef Wladimir Putin platzen ließ. In Kiew demonstrierten die Menschen auf dem Maidan, es gab Tote, Janukowitsch floh nach Russland. Danach richtete sich die Ukraine kontinuierlich proeuropäisch aus.

Und immer wieder warnten Politikerinnen und Politiker in osteuropäischen Staaten, Putin werde versuchen, seine de-facto-Kontrolle über die Ukraine zurückzugewinnen. Es sei ein Fehler von Merkel gewesen, beim Nato-Gipfel 2008 in Bukarest dem damaligen US-Präsidenten George W. Bush in den Arm zu fallen, der ein Beitrittsverfahren für die Ukraine – den sogenannten Membership Action Plan (MAP) – eröffnen wollte. Der Ukraine wurde zwar versprochen, dass sie eine Zukunft in der Nato habe. Aber mehr passierte nicht. Dann annektierte Putin 2014 die Krim und überfiel 2022 das ganze Land.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Selenskyj beim Nato-Gipfel enttäuscht von „vagen Formulierungen“ Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zeigte sich bereits vor der Verabschiedung der Nato-Erklärung in Vilnius enttäuscht. © Quelle: Reuters

Und nun 15 Jahre später, wurde das Versprechen in Vilnius lediglich erneuert: „Die Zukunft der Ukraine ist in der Nato“, hieß es feierlich. Nur wann fängt diese Zukunft an? Die dafür nötige formelle Einladung in das Bündnis hat Kiew nicht bekommen. Zwischen 2008 und 2023 bestehen aber dramatische Unterschiede. Damals war das Land in der Frage eines Nato-Beitritts selbst tief gespalten. Die Bevölkerung war in großen Teilen noch nicht überzeugt von der prowestlichen Ausrichtung. Reformen zur Demokratisierung, die Korruptionsbekämpfung kamen nicht groß voran. 2023 will das Land so gut wie geschlossen nichts sehnlicher als die Aufnahme in die Nato.

Denn wer einmal drin ist, bekommt den größtmöglichen Schutz: den Beistand aller anderen im Falle eines Angriffs. Bekanntermaßen wird jedoch kein Land zu einem Zeitpunkt aufgenommen, da es selbst im Krieg ist. Die Nato will nicht Kriegspartei werden. In Vilnius wurde nur nicht klar, warum Deutschland und die USA – diesmal gemeinsam – verhinderten, dass die Ukraine eine Zusage für den Beitritt nach Kriegsende bekommt – worauf osteuropäische Nato-Partner drängten.

Sorgen vor Putins Reaktion

Dafür gibt es drei öffentlich nicht genannte Lesarten: Erstens: Die Angst vor einer Ausweitung des Krieges auf Nato-Gebiet, wenn Putin ein terminiertes Beitrittsversprechen als Provokation empfände. Wenn man Äußerungen von Präsident Wolodymyr Selenskyj zwischen den Zeilen richtig deutet, hält er das für Feigheit.

Zweitens: Die Sorge, den Spielraum für Friedensverhandlungen einzuengen. Wer wisse schon, in welche Lage Russland und die Ukraine noch kämen, hieß es in Diplomatenkreisen. Wird ein vorübergehend neutraler Status als ein möglicher Schritt zum Frieden gewertet? Was nicht möglich wäre, wenn es jetzt eine Koppelung des Eintritts an das Kriegsende gäbe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dieses Junktim bestimmt auch die dritte Lesart: Im Wissen um einen sicheren sofortigen Nato-Beitritt bei Kriegsende würde Putin eine Art Veto bekommen, weil er den Krieg dann niemals enden lassen wollte. Alle drei Erwägungen wurden übrigens nicht offiziell genannt. Zu groß die Sorge vor Unruhe in der Debatte.

Die Ukraine muss jedenfalls weiter Geduld haben, was ihr natürlich schwer fällt, weil sie um ihr Überleben kämpft. Was sie freuen könnte: der Versprecher von Bundeskanzler Olaf Scholz am Freitag in seiner Sommer-Pressekonferenz: „Ich unterstütze den Nato-Betritt der Ukraine.“ In Kiew dürfte man auf eine Freud´sche Fehlleistung setzen. Scholz meinte in dem Zusammenhang aber Schweden.

Doch zurück zur geografischen Lage von Vilnius. Es ist etwas anderes, aus weiter Ferne davon zu hören oder aber die Aufgeschlossenheit und Weltoffenheit und Begeisterung für Europa in dieser wunderschönen Stadt zu erleben. Eine Hauptstadt, die 160 Kilometer entfernt ist von der russischen Ostsee-Exklave Kaliningrad mit dort stationierten Raketen, die über eine Reichweite von 500 Kilometern verfügen. Zur anderen Seite sind es nur 30 Kilometer bis zu Russlands Verbündetem Belarus. Viele Bürgerinnen und Bürger zeigten während des Nato-Gipfels ein unerwartet großes Interesse an den Gästen. In Bussen, Restaurants, Taxen, Hotels. Fast beschämend die Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft.

Warum sie häufig neben Russisch auch Englisch können, erklärte mir ein Taxifahrer so: „Wer will schon die Sprache seiner Peiniger sprechen?“ Englisch öffne die Tür zum Westen. Dort gebe es die Freiheit, die Putin nie dulden würde. Überall hingen Flaggen der Nato und der Ukraine, Solidarität mit ihr sprach von Plakaten. Litauen und seine Menschen leiden mit ihr. Auf der Chipstüte für die Ukraine steht außer Dank übrigens noch etwas: For peace.

Machtpoker

Nö Olaf Scholz, Bundeskanzler auf die Bemerkung einer Journalistin, dass seine Regierungszeit eventuell 2025 vorbei ist

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

105 Minuten stellte sich der Bundeskanzler am Freitag in seiner sogenannten Sommerpressekonferenz den Fragen der Hauptstadt-Journalistinnen und Journalisten. Es war viel Eigenlob von ihm zu hören. Keine Sekunde wollte er den Eindruck erwecken, das Amt sei ihm zu schwer. Eine Kollegin wollte eigentlich wissen, welche Bilanz er einmal über sich als Kanzler lesen möchte und leitete ihre Frage damit ein, dass seine Regierungszeit in ziemlich genau fast zwei Jahren eventuell zu Ende sei. Blitzschnell antwortete er mit einem „Nö“. Er stehe jetzt erst am Anfang seiner Amtszeit, betonte er noch. Soll niemand daran zweifeln, dass er schon genug vom Regieren habe – die Opposition nicht und die Grünen und die FDP schon gar nicht. An dieser Stelle schon einmal der Kommentar dazu von Eva Quadbeck. Er fällt hart aus.

"Nö", erwiderte Bundeskanzler Olaf Scholz auf die Frage einer Journalistin in seiner Sommerpressekonferenz. © Quelle: Getty Images

Wie unsere Leserinnen und Leser auf die Lage schauen

An dieser Stelle geben wir Ihnen das Wort:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Christian Althoff aus Köln zum Kommentar zu Carsten Linnemanns Aufstieg zum CDU-Generalsekretär:

„In meinen Augen haben Sie einen wichtigen Aspekt ausgelassen: Carsten Linnemann ist Teil des Bermudadreiecks der Energiewende in der CDU. Carsten Linnemann, Thomas Bareiß und Joachim Pfeiffer. Jede klimapolitische Idee, jedes Bemühen um substanziellen Klimaschutz, das in der Vergangenheit zwischen diese einflussreichen Unionspolitiker geriet, ging dort irgendwie verloren. Eine CO₂-Steuer, Sektoreneinsparziele, die Klimaabgabe für die Braunkohle, ein deutsches Klimaschutzgesetz – die drei CDUler wussten die Vorschläge stets zu verhindern oder zumindest zu verzögern. Es ist zu befürchten, dass mit Carsten Linnemann als Generalsekretär und Vorsitzendem der Programm- und Grundsatzkommission der CDU weiter ein polemischer Kurs gegen die dringend notwendigen, und unter der CDU ausgesetzten, Klimagesetze gefahren wird. Ein programmatischer, konservativ geprägter Gegenentwurf zum Kurs der derzeitigen Bundesregierung zur Rettung des Klimas ist nicht zu erwarten. Im Gegenteil, die Klimarettung wird als nicht notwendig angesehen. Damit hebt man sich nicht von der AfD ab.“

Carsten Linnemann, stellvertretender Parteivorsitzender der CDU, wird neuer Generalsekretär der Partei. © Quelle: Michael Kappeler/dpa

Hannelore Gressmann zum Kommentar zur Streumunition:

„Danke für diese klare Position. Ich bin absolut der selben Meinung. Das Herumreden der Politiker, die Lieferung der Streubomben zu rechtfertigen, verurteile ich sehr. Völker- und Menschenrechte sind auch in schwieriger Lage zu wahren.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bernd Gläser aus Leipzig zum selben Thema:

„Der Kriegsverlauf in der Ukraine zeigt immer wieder: So lange diesem Konflikt nicht entschieden Einhalt geboten wird, dreht sich die Eskalationsspirale immer weiter. Der jüngste Beleg ist die geplante Lieferung von Streubomben an die Ukraine, worauf Russland bereits eine „militärisch äquivalente Antwort“ angekündigt hat (was auch immer das sein soll). Und so lange Nato-Experten alle Bemühungen um einen Waffenstillstand als einen „militärstrategischen Fehler“ ansehen, ist eine Kehrtwende dieser verhängnisvollen Politik auch nicht in Sicht. Von der vernunftbegabten Zivilisation müsste längst ein unüberhörbarer Aufschrei ausgehen.“

Klaus Hantelmann aus Langenhagen zum Kommentar zur Sterbehilfe (+):

„Die Überschrift „Chance verpasst“ bringt es auf den Punkt. Es ist im hohen Maße bedauerlich, dass drei Jahre nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts noch keine Rechtssicherheit gegeben ist. Als Anhänger einer liberalen Lösung meine ich, dass jedes Individuum selber entscheiden sollte, ob es im Falle einer schweren Erkrankung aus dem Leben scheiden will. Hier hat der Staat, hat das Strafrecht auf keinen Fall mitzumischen. In einer demokratischen Gesellschaft ist das Sache eines jeden Einzelnen. Wir haben in Deutschland auch eine recht liberale Regelung des Schwangerschaftsabbruchs am Anfang des Lebens, so sollte eine liberale Regelung für das Ende des Lebens gleichfalls möglich sein.“

Aktive und passive Sterbehilfe: Was heißt das eigentlich? Der Deutsche Ethikrat kritisiert die Einteilung in „aktive Sterbehilfe“, „passive Sterbehilfe“, „indirekte Sterbehilfe“ und empfiehlt andere Bezeichnungen. © Quelle: epd

Gert Widmann aus Korntal zum Newsletter über den Mautmurks der CSU:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Es stimmt, die Maut war ein Debakel und die CDU/CSU hat alles andere als gut daran getan, derart lange am gegelten Skandalminister festzuhalten. Aber er ist weg. Zum Glück. Ganz im Gegensatz zur fach- und sachunkundigen Justizsenatorin der Grünen in Hamburg. Die verbrennt ebenfalls unser Geld und verschweigt auch sonstige Verfehlungen ihrer Behörde. Und ist leider noch im Amt.“

Das ist auch noch lesenswert

Das Zeugnis für die Bundesregierung fällt durchwachsen aus. Einiges ist geschafft, doch zur Bilanz gehört auch, dass die Koalition als Kompromissmaschine inmitten enormer Herausforderungen stottert. Wie die Ampel in die parlamentarische Sommerpause geht, berichtet meine Kollegin Daniela Vates.

Zwei Jahre nach der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal schreitet der Wiederaufbau mühsam, aber stetig voran. Dabei werden viele alte Fehler wiederholt. Mein Kollege Thoralf Cleven hat ein sehr interessantes Interview mit dem Geografen Thomas Roggenkamp geführt (+). Er warnt: Nach der Flut ist vor der Flut!

Ein aktuelles Foto von Anfang Juli 2023 aus Mayschoß im Ahrtal: Zwei Jahre nach der Flutkatastrophe werden immer noch zerstörte und beschädigte Häuser abgerissen. © Quelle: Thomas Frey/dpa

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ich bin ganz schön baff, was mein Kollege Tim Szent-Ivanyj von einer Krankenkasse zum Thema Neurodermitis erfahren hat. Ich konnte kaum glauben, dass ... Aber lesen Sie am besten selbst: Die Hautkrankheit ist auf dem Vormarsch. Auffällig sind starke Unterschiede zwischen den Bundesländern.

Die Aktivistinnen und Aktivisten der Letzten Generation haben ihre Proteste in Berlin wieder aufgenommen. Ein Psychologe erklärt, wann Wut in Gewalt umschlägt und wie Protest wirklich Erfolg hat. Lucie Wittenberg hat mit ihm gesprochen.

Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am nächsten Samstag wieder. Bis dahin!

Herzlich

Ihre Kristina Dunz

Sie möchten uns Ihre Meinung zu den aktuellen Themen und Diskussionen in diesem Newsletter mitteilen? Oder möchten Sie Lob, Kritik und Anregungen mit uns teilen? Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an hauptstadt-radar@rnd.de. Wir freuen uns auf Ihre Nachrichten. Wenn Sie keine Veröffentlichung wünschen, teilen Sie uns dies bitte in Ihrer E-Mail mit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Abonnieren Sie auch

Krisen-Radar: Konflikte, Kriege, Katastrophen – analysiert von Can Merey, jeden Mittwoch neu.

Der Tag: Das Nachrichten-Briefing vom RedaktionsNetzwerk Deutschland. Jeden Morgen um 7 Uhr.

Unbezahlbar: Wertvolle Tipps und Hintergründe rund ums Geld – immer mittwochs.

Klima-Check: Erhalten Sie die wichtigsten News und Hintergründe rund um den Klimawandel – jeden Freitag neu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Leben und wir: Der Ratgeber für Gesundheit, Wohlbefinden und die ganze Familie – jeden zweiten Donnerstag.

What‘s up, America? Der USA-Newsletter liefert Hintergründe zu den Entwicklungen in Politik, Gesellschaft und Kultur – jeden zweiten Dienstag.

Das Stream-Team: Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix und Co. – jeden Monat neu.





Mit RND.de, dem mobilen Nachrichtenangebot des Redaktions­Netzwerks Deutschland, dem mehr als 60 regionale Medienhäuser als Partner angehören, halten wir Sie immer auf dem neuesten Stand, geben Orientierung und ordnen komplexe Sachverhalte ein – mit einem Korrespondenten­Netzwerk in Deutschland und der Welt sowie Digitalexperten aller Bereiche.