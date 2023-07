Pistorius und Wadephul: Wie der Minister aus der B-Mannschaft seinen etwaigen Nachfolger beförderte

Liebe Leserin, lieber Leser,

als der sozialdemokratische Verteidigungsminister Boris Pistorius am vorigen Montag gen Litauen reiste, traf er unter den dort anwesenden Soldatinnen und Soldaten auch einen Bekannten aus Berlin. Der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Johann Wadephul trat allerdings nicht als politischer Konkurrent in Erscheinung. Er nahm an einer Wehrübung des Aufklärungsbataillons 6 aus Eutin teil, das seinerseits zur Panzergrenadierbrigade 41 gehört. Diese Brigade wiederum soll im Ernstfall binnen zehn Tagen in das baltische Land verlegt werden – sprich: wenn Russland angreift – und probte dies bereits zum dritten Mal.

Also sah man den 60-jährigen Holsteiner Wadephul im Flecktarn und mit schwarzem Barett am Rande des Truppenübungsplatzes Pabrade stehen, während Pistorius auf einer Ehrentribüne neben Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg Platz nahm, um die Übung „Griffin Storm“ zu begutachten.

Johann Wadephul (CDU) nimmt als Reservist an der Nato-Übung „Griffin Storm“ teil. © Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Dass Politiker sich als Sympathisanten der Truppe zu erkennen geben, ist nicht neu. Der grüne Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir war erst unlängst wieder in Uniform unterwegs – gewiss aus Überzeugung, aber sicher auch, um im heimischen Baden-Württemberg sein konservatives Profil zu schärfen. Da ist er Favorit für die Nachfolge von Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Grüne haben im Ländle bloß Erfolg, wenn sie schön schwarz sind.

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) ist Reserveoffizier, hat zu Jahresbeginn die Bundeswehr in Mali besucht und will das Verteidigungsressort im Bundeshaushalt 2024 wider den Trend mit mehr Geld bedenken. Dass SPD-Kanzler Olaf Scholz seit Kurzem mit Wonne Panzer und Kampfjets besteigt, um sich darin fotografieren zu lassen, passt ins Bild.

Bundeskanzler Olaf Scholz klettert auf dem Truppenübungsplatz Putlos in Schleswig-Holstein auf einem Gepard-Panzer. © Quelle: Marcus Brandt/dpa

Wadephuls Präsenz war ähnlich bemerkenswert. Das hat mit dem Ort zu tun, an dem das Manöver stattfand. Der Truppenübungsplatz Pabrade liegt 20 Kilometer von der belarussischen Grenze entfernt. Und Belarus ist nicht allein zum Vasallenstaat Russlands mutiert; es wird derzeit zum Aufmarschgebiet der Söldnergruppe Wagner. „Man ist sich schon bewusst, wo man hier ist“, sagte Wadephul unweit der Tribüne, vor der immer mehr Panzer auffuhren. „Die belarussische Grenze ist nicht mehr weit. Da hat man ein anderes Gefühl, als wenn man in Westdeutschland auf einem Truppenübungsplatz steht. Das macht was mit einem.“

Wenn die Luftwaffe Litauen anfliegt, dann nimmt sie aufgrund der Gefahr denn auch nicht den direkten Weg über Polen, um nicht in die Nähe von Belarus oder der russischen Exklave Kaliningrad zu geraten. Sie fliegt über die Ostsee rein und wieder raus.

Pistorius beförderte Wadephul zum Oberstleutnant der Reserve

Wadephul hat in den 1980er-Jahren Wehrdienst geleistet. 40 Jahre später weiß er zu schätzen, „dass das Miteinander in der Bundeswehr ein bisschen entspannter geworden ist. Die Unterschiede zwischen den Dienstgraden sind nicht mehr so bedeutsam.“ Der Teamgedanke zähle mehr als früher. Das Zusammenleben im Camp angesichts einer potenziellen Bedrohung schweiße zusammen. „Das ist eine positive Sache“, betonte der CDU-Mann. Und die Bundeswehr sei kampfbereiter geworden – was sich etwa an der Art und Weise zeige, wie die Schießausbildung vonstattengehe.

Aufsehend erregend war, dass Wadephul in Pabrade zum Oberstleutnant der Reserve befördert wurde – und zwar von Pistorius. „Das ist schon eine besondere Sache, dass das im Einsatzgebiet geschieht und durch den Minister persönlich“, sagte er. „Das war mir eine große Ehre.“ Es habe jedenfalls mit Parteipolitik nichts zu tun. Pistorius sei nun mal Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt und damit „mein oberster Vorgesetzter“. Allein das zähle jetzt.

Boris Pistorius (l., SPD), Bundesminister der Verteidigung, befördert Johann Wadephul (CDU) zum Oberstleutnant der Reserve am Rande der Nato-Übung „Griffin Storm“. © Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Als Boris Pistorius Mitte Januar berufen wurde, sah das noch anders aus. Seinerzeit schoss Johann Wadephul scharf und befand, er sei als langjähriger Landesminister in Niedersachen eine „Besetzung aus der B-Mannschaft“. Pistorius ist da offenbar nicht nachtragend. Beide wissen: Im Regierungsviertel gelten andere Regeln als auf einem Truppenübungsplatz, wo ein scharfer Schuss rasch tödlich wäre.

Es ist – nebenbei bemerkt – nicht völlig ausgeschlossen, dass der amtierende Verteidigungsminister in Pabrade seinen Nachfolger beförderte. Denn sollten CDU und CSU die nächste Bundesregierung anführen, sollten sie ferner das Verteidigungsressort besetzen, der Kanzlerkandidat nicht ausgerechnet Daniel Günther (CDU) heißen und wie Wadephul aus Schleswig-Holstein stammen – dann wäre Letzterer vielleicht ein Aspirant für den Chefposten und im Erfolgsfall so alt wie Pistorius bei Amtsübernahme, nämlich 62.

Gewiss, das sind mindestens drei Wenns. Aber das Land zwischen den Meeren mit seinen nicht mal drei Millionen Einwohnern spielt bundespolitisch – sorry, to say – nur in der B-Klasse und bekäme neben einem CDU-Kanzler nicht auch noch einen CDU-Verteidigungsminister. Bei Niedersachsen sieht das, zumal in der SPD, ganz anders aus. Gerhard Schröder und Peter Struck haben es einst bewiesen.

Bittere Wahrheit

„Wir alle gehen nicht nur kaputt an den Schlägen, die wir einstecken, sondern auch an den Schlägen, die wir nicht austeilen.“ Wolf Biermann, Liedermacher

Der Liedermacher Wolf Biermann ist ein Meister der deutschen Sprache. Marxistisch geschult, ist er auch ein Meister der Dialektik. Das hat der 86-Jährige in einem Interview mit dem „Tagesspiegel“ erneut bewiesen. Angesichts der jüngsten AfD-Wahlerfolge in den längst nicht mehr neuen Bundesländern sagte er: „Die Ostdeutschen sind nach zwei Diktaturen hintereinander doppelt geprägt. Kaputte Häuser und Straßen kann man in 30 Jahren wieder aufbauen, kaputte Menschen dauern etwas länger.“ Dann fügte Biermann hinzu: „Wir alle gehen nicht nur kaputt an den Schlägen, die wir einstecken, sondern auch an den Schlägen, die wir nicht austeilen.“ Der aufrechte Gang hätte demnach Folgen für den äußeren Status, der nicht aufrechte hätte Folgen für das Seelenheil.

Der wie Angela Merkel in Hamburg geborene und nach Ostdeutschland übersiedelte Barde, der sich am liebsten selbst zitiert, variierte damit eine Weisheit aus eigener Produktion. Biermann hatte den bekannten Satz „Wer sich in Gefahr begibt, der kommt drin um“ einfach in sein Gegenteil verkehrt: „Wer sich n i c h t in Gefahr begibt, der kommt drin um.“ Beide Sätze stimmen.

Wolf Biermann: Weisheiten aus eigener Produktion © Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Wie das Ausland auf die Lage schaut

Zum Erfolg des AfD-Kandidaten bei der Landratswahl in Sonneberg meint die „Irish Times“:

„Robert Sesselmanns Wahlkampfslogans waren typisch für die AfD: Schließung der Grenzen für Flüchtlinge, Schutz der Frauen vor dem Islam, Aufhebung der Sanktionen gegen Russland. Die anhaltende Entfremdung der ehemaligen Ostdeutschen vom deutschen Mainstream und von Berlin spielte dabei keine geringe Rolle.

Während die Flüchtlingszahlen sich wieder auf das Niveau von 2015/16 zubewegen und Wähler der militärischen Unterstützung für die Ukraine misstrauisch gegenüberstehen sowie verärgert sind über Pläne der Regierung, Gasheizungen in Privathaushalten zu verbieten, sind die Sozialdemokraten landesweit von 25 Prozent im letzten Jahr auf 18 Prozent gefallen und liegen damit hinter der aufstrebenden AfD.

Umfragen deuten darauf hin, dass die AfD auf dem besten Weg ist, im nächsten Jahr drei wichtige Landtagswahlen in Ostdeutschland zu gewinnen – in Thüringen, Sachsen und Brandenburg. Die AfD ist eine Kraft, mit der man rechnen muss. Sesselmanns Wahl ist ein unheilvoller Vorbote schwieriger Zeiten, die der deutschen Demokratie bevorstehen.“

Wahlplakate von AfD-Landratskandidat Robert Sesselmann. © Quelle: IMAGO/Jacob Schröter

Zum Erfolg des AfD-Kandidaten bei der Landratswahl in Sonneberg meint die belgische Zeitung „De Standaard“:

„In Deutschland ist eine Debatte entbrannt. War die Wahl Robert Sesselmanns das Ergebnis von Proteststimmen gegen unpopuläre Maßnahmen der Regierenden, oder stimmen seine Unterstützer zutiefst mit seinen radikalen Ansichten überein? Die Antwort ist wichtig, denn sie bestimmt die Strategie, mit der andere Parteien versuchen, der extremen Rechten zu begegnen. Sollte extremistisches Gedankengut nur mit Argumenten oder vor allem mit einer anderen Politik bekämpft werden?

Einige Deutsche sind der Meinung, dass der Aufstieg der AfD hätte verhindert werden können, wenn man im vergangenen Jahr den Klagen verärgerter Bürger mehr Gehör geschenkt hätte. Aber wie weit kann man Bevölkerungsgruppen entgegenkommen, die unerwünschte und manchmal sogar illegale Ansichten vertreten? Das ist ein Dilemma, mit dem nicht nur Deutschland konfrontiert ist. In vielen europäischen Ländern steht die extreme Rechte vor dem Durchbruch.“

Das ist auch noch lesenswert

Twitter-Eigner Elon Musk ist bekannt für sein bisweilen krudes Vorgehen. Jetzt hat er die Nutzung des Kurznachrichtendienstes stark eingeschränkt. Meine Kollegin Daniela Vates hat dazu einen sehr treffenden Kommentar geschrieben. Ich empfehle ihn ausdrücklich zur Lektüre. Twitter führt Lesebeschränkung ein: Was für ein Segen! Ein Kommentar (rnd.de) (+)

Der ehemalige Außenminister Joschka Fischer war ein menschlich bisweilen schwieriger Politiker. Er ist aber bis heute auch sehr interessant. Am Montag trat der 75-Jährige in der Sitzung der Enquete-Kommission des Bundestages zum Afghanistan-Einsatz auf. Mein Kollege Can Merey war dabei und berichtet. Joschka Fischer zum Afghanistan-Einsatz: „Es musste sein“

Joschka Fischer (Bündnis 90/Die Grünen), ehemaliger Außenminister, nimmt an der Sitzung der Enquete-Kommission des Bundestags teil. © Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Mein Kollege Jan Sternberg hat jetzt noch mehr zu tun als sonst. Das hat mit dem Aufwind der AfD zu tun, für die er zuständig ist. Sein Text über die Erfolge der Partei bei den jüngsten Kommunalwahlen ist wie immer: aufschlussreich. AfD im Aufwind? Sonntag könnte die Partei Bürgermeisteramt in Bitterfeld erobern

Den Podcast „Geyer & Niesmann“ meiner gleichnamigen Kollegen sollte man kennen. Das beweist nicht zuletzt die jüngste Ausgabe, in der sie mit dem Moderator Jörg Thadeusz sprechen. Der äußert sich über die Verhältnisse bei der Deutschen Bahn – und ziemlich zornig über seinen Fernsehkollegen Jan Böhmermann. Die beiden verbindet politisch und auch sonst eher nicht so viel. Russland, Ruhrpott, Böhmermann und Bahnchaos: Jörg Thadeusz im Podcast über ganz große Themen

Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Donnerstag wieder. Dann berichtet meine Kollegin Eva Quadbeck. Bis dahin!

Herzlich

Ihr Markus Decker

