Warum die Israelis Angst haben und weshalb sie auf Deutschland hoffen

Liebe Leserin, lieber Leser,

in der vorigen Woche war ich in Israel. Es war das vierte Mal in den letzten 17 Jahren. Und es war wie immer: schön, lehrreich, irritierend – im schmerzlichen wie im weniger schmerzlichen Sinne. Wobei man sagen muss: Diesmal war es besonders irritierend. Das hängt mit der Geschichte zusammen – aber noch mehr mit der Gegenwart.

Zwar ist der Zionismus – also die von Theodor Herzl geborene Idee der Juden, einen eigenen Staat als sichere Heimstatt vor jahrhundertelanger Verfolgung zu gründen – älter als der millionenfach vollendete Versuch des nationalsozialistischen Deutschlands, die Juden zu vernichten. Allerdings hat er durch die Shoa kräftigen Aufwind bekommen. Das beweist nicht zuletzt das Gründungsjahr des Staates Israel. Es ist das Jahr 1948.

Entsprechend kompliziert war das deutsch-israelische Verhältnis nach der Befreiung von der Hitler-Diktatur. So erinnerte die sehr kenntnisreiche Journalistin Gisela Dachs bei einer Veranstaltung der Bundeszentrale für politische Bildung in der Residenz des Deutschen Botschafters und ehemaligen Regierungssprechers von Angela Merkel, Steffen Seibert, daran, dass der erste deutsche Nachkriegsbotschafter Rolf Pauls nur einen Arm hatte. Den anderen hatte der Wehrmachtsoffizier im Zweiten Krieg verloren. Da fiel mir gleich der ehemalige Bundesarbeitsminister Norbert Blüm (CDU) ein, der einst darauf hinwies, dass nur im Rücken der von Wehrmachtssoldaten gehaltenen Front jene Konzentrationslager entstehen konnten, in denen die Juden systematisch getötet wurden.

Seit Wochen und Monaten protestieren tausende Israelis gegen die geplante Justizreform der Regierung. © Quelle: IMAGO/ZUMA Wire

Deutsche und Israelis gingen jedenfalls lange Zeit wie rohe Eier miteinander um. Wenn sie denn überhaupt miteinander umgingen. Der in Bergisch Gladbach als Sohn von Holocaust-Überlebenden aufgewachsene langjährige Geschäftsführer der Deutsch-Israelischen Industrie- und Handelskammer, Grisha Alroi-Arloser, sagte in der Residenz des Deutschen Botschafters, noch in den 1980er-Jahren sei es mit Besuchern aus der Bundesrepublik so gewesen: „Wir haben den Deutschen gezeigt, was sie sehen wollten, und sie haben uns gesagt, was wir hören wollten.“ Dabei hätten viele Deutsche gedacht, etwas Derartiges wie der Nationalsozialismus dürfe sich nie wiederholen – während die Israelis gedacht hätten, vor allem ihr bis 1945 erlittenes eigenes Schicksal dürfe sich nicht wiederholen. Wollten die einen endlich ein reines Gewissen, wollten die anderen einmal mehr: überleben.

Israels teilweise rechtsextreme Regierung: Wird die Demokratie aus den Angeln gehoben?

In den 20er-Jahren des neuen Jahrhunderts sieht die Sache anders aus, irritierend anders. Das Rad der Geschichte hat sich weitergedreht. Das kleine Israel steht nicht mehr allein im Konflikt mit den Palästinensern. Es lädt sich auch im Inneren zunehmend mit Konflikten zwischen höchst unterschiedlichen Bevölkerungs- und Religionsgruppen auf. Die wiederum haben nun eine teilweise rechtsextreme Regierung mit bisweilen vorbestraften Ministern an die Macht gespült – eine Regierung, die nach dem Eindruck der Opposition die Demokratie aus den Angeln heben will und deren Anhänger mitunter Botschafter Seibert attackieren. Ein gemäßigt Konservativer gerät bereits unter Linksverdacht.

Der deutsche Botschafter in Israel, Steffen Seibert beim Empfang. © Quelle: Stefan Wizisk/bpb

Seit 25 Wochen geht diese Opposition deshalb mit hunderttausenden Menschen auf die Straße. Wer mit den Teilnehmern spricht, der merkt schnell: Sie haben Angst – Angst, dass das Land in Richtung „Demokratur“ kippt. Plötzlich wird auch Emigration aus politischen Gründen ein Thema, und das nicht allein von einzelnen. Über 90 Jahre nach Machtübernahme der Nationalsozialisten wirkt Deutschland dabei plötzlich wie ein Musterknabe der Demokratie, frei von jeder autoritären Anfechtung. Berlin, wo der Bundestag zuletzt an das 75-jährige Bestehen Israels erinnerte, wird zum Sehnsuchtsort.

Man möchte, weil man es besser weiß, rufen: Nein! Oder zumindest: Vorsicht! Doch man möchte den Leuten auch ihre Hoffnung nicht nehmen. Es ist eine weitere verrückte Umdrehung in einer verrückt gewordenen Welt.

Israel, ein Land am Abgrund In Israel regiert ein weit rechts stehendes Bündnis unter Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Weil es die Demokratie angreift und Minderheiten attackiert, herrscht zunehmend Angst. Die Bürger wehren sich mit Großdemonstrationen. Eindrücke aus einem gespaltenen Land.

Vor dem Heimflug vom zwischen Tel Aviv und Jerusalem liegenden zentralen Flughafen Israels, der nach dem Staatsgründer David Ben-Gurion benannt ist, habe ich mir eine „Jerusalem Post“ gekauft. Darin wurde über die Vorstellung des heimischen Verfassungsschutzberichts und das Erstarken der AfD informiert, die in Umfragen zwischen 18 und 20 Prozent liegt. Zwar machten Rechtsextremisten in ganz Europa Boden gut, hieß es. Aber der Aufstieg gerade dieser Partei treffe einen besonderen Nerv – wegen der nationalsozialistischen Vergangenheit Deutschlands.

Bittere Wahrheit

Der Auftritt war brillant. Friedrich Merz Vorsitzender der CDU, über die Rede Claudia Pechsteins

Die einstige Eisschnellläuferin Claudia Pechstein hat beim jüngsten CDU-Konvent für allerlei Kritik gesorgt, und das aus guten Gründen. Erstens hat sie in ihrer Rede rechtspopulistische Klischees aneinandergereiht wie Perlen an einer Kette. Demnach fürchten sich Ältere und besonders Frauen in öffentlichen Verkehrsmitteln vor abgelehnten Asylbewerbern. Deren Abschiebung solle deshalb wichtiger sein, „als darüber nachzudenken, ob wir ein Gendersternchen setzen oder ob ein Konzert noch deutscher Liederabend heißen darf oder ob es noch erlaubt ist, ein Zigeunerschnitzel zu bestellen“.

Zweitens trug Pechstein, die einst nicht bloß wegen herausragender Leistungen, sondern auch wegen eines Dopingskandals Aufsehen erregte, am Rednerpult eine Uniform der Bundespolizei – ganz so, als sei diese eine Vorfeldorganisation der CDU. Wenn der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz das „brillant“ findet, besteht Anlass zur Sorge. Vor allem um seine Partei.

Wenn CDU-Vorsitzender Friedrich Merz die Rede der Eisschnelläuferin Claudia Pechstein „brillant“ findet, besteht Anlass zur Sorge. © Quelle: Arne Dedert/dpa

Wie das Ausland auf die Lage schaut

Die liberale schwedische Tageszeitung „Dagens Nyheter“ (Stockholm) kommentiert die Nationale Sicherheitsstrategie der Bundesregierung:

„Deutschlands Nationale Sicherheitsstrategie sieht aus wie viel Lärm um ziemlich wenig. Putins Einmarsch in die Ukraine ist auch in Deutschland zu einem Wendepunkt geworden, oder zu einer Zeitenwende, wie es Kanzler Olaf Scholz bezeichnete. 100 Milliarden Euro sollten in die sofortige Aufrüstung gehen, das Nato-Ziel für die Verteidigung schnell erreicht werden. Seitdem ist nicht viel passiert. Keine Eile ist keine Strategie.

Weltkriege, Hitler und der Holocaust sind und bleiben ein historisches Trauma für die Deutschen. Lange Zeit war es eine Selbstverständlichkeit, dass Außenpolitik nur durch die EU betrieben werden konnte und dass die Verteidigung etwas für die USA war. Zugleich lässt sich heute argumentieren, dass Deutschland aufgrund der Grauen des 20. Jahrhunderts eine besondere Verantwortung hat, sich Tyrannen wie Putin in den Weg zu stellen. Der Krieg in der Ukraine zeigt, dass Frieden nicht ewig ist.“

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat in den vergangenen Monaten für eine neue deutsche Sicherheitspolitik geworben. © Quelle: IMAGO/photothek

Die spanische Zeitung „El País“ kommentiert die neue Sicherheitsstrategie der Bundesregierung:

„Nach der historischen Wende in der deutschen Verteidigungspolitik vergangenes Jahr infolge der russischen Invasion der Ukraine hat die Regierung von Olaf Scholz nun die erste Nationale Sicherheitsstrategie in der Geschichte des Landes vorgelegt. Sie enthält wichtige Neuausrichtungen der Innen- und Außenpolitik und über Deutschlands Rolle in der Welt. Von 2024 an sollen bis zu 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts in die Verteidigung fließen, die Bundeswehr wird als ‚Eckpfeiler der konventionellen europäischen Verteidigung‘ bezeichnet und Putins Russland als ‚größte Sicherheitsbedrohung‘ benannt. China wird als ‚systemischer Rivale‘ definiert.

Der sozialdemokratische Kanzler musste eine historische Anomalie beenden, die seit der Nazi-Niederlage 1945 entstanden war. Trotz des tadellosen demokratischen Charakters der Bundesrepublik, ihrer Wirtschaftskraft und des Engagements für das europäische Aufbauwerk blieb das Land auch in einer Zeit zunehmender Bemühungen um Sicherheit und Verteidigung in der Deckung. Scholz hat die Zeichen der Zeit erkannt und Deutschland nun in den Dienst einer gemeinsamen Anstrengung zur Verteidigung Europas gestellt.“

Das ist auch noch lesenswert

Mein Kollege Jan Sternberg hat ein vielfältiges journalistisches Portfolio. Er kümmert sich, neben anderem, um die Bahn und deren Streiks sowie die AfD. Da gibt es neuerdings wieder viel zu tun. Zuletzt hat sich der gelernte Historiker mit der Frage beschäftigt, ob die Partei einen Kanzlerkandidaten aufstellt – und wenn ja, welche(n). Alice Weidel über AfD-Kanzlerkandidatur: „Natürlich habe ich Lust"

Hat "Lust" Kanzlerkandidatin der AfD zu werden: Alice Weidel. © Quelle: Fabian Sommer/dpa/Archivbild

Alisha Mendgen widmet sich in unserem Büro der Arbeitswelt und dem dazu gehörigen Ministerium. Kürzlich hat meine Kollegin über Folgen Künstlicher Intelligenz für den Arbeitsmarkt geschrieben. Jetzt hat sie einen Blick auf das neue Gesetz zur Einwanderung von Fachkräften geworfen – und zeigt, was es bringt und was nicht. Einwanderung wird erleichtert: Fünf Dinge, die sich ändern, und drei Probleme, die bleiben

Der Rechtsextremismus nimmt in Deutschland immer bedrohlichere Ausmaße an. Darüber gibt der jüngste Verfassungsschutzbericht Auskunft. Mein Kollege Felix Huesmann war bei der Vorstellung dabei. Er schildert, wo die Gefahren im einzelnen lauern. Verfassungsschutzbericht 2022: Rechtsextreme, „Reichsbürger" und Russland gefährden Demokratie

Der Deutsch-Iraner Jamshid Sharmahd wurde vor knapp drei Jahren in den Iran verschleppt. Seine Tochter kämpft darum, ihn vor der Todesstrafe zu bewahren. Mein Kollege Can Merey hat mit ihr gesprochen. Sein Text kann niemanden kalt lassen. Tochter: Bundesregierung „hat von Tag eins alles falsch gemacht"

Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Donnerstag wieder. Dann berichtet meine Kollegin Eva Quadbeck

Herzlich

Ihr Markus Decker

Sie möchten uns Ihre Meinung zu den aktuellen Themen und Diskussionen in diesem Newsletter mitteilen? Oder möchten Sie Lob, Kritik und Anregungen mit uns teilen? Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an hauptstadt-radar@rnd.de.

