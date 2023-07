Was der kleine Friedrich bei der CDU macht

Liebe Leserin, lieber Leser,

müssen Sie auch an Vater und Sohn denken, wenn Sie CDU-Chef Friedrich Merz (67) gemeinsam mit dem designierten neuen Generalsekretär Carsten Linnemann (45) auf einem Foto sehen? „Der kleine Friedrich“, sagen diejenigen in der CDU etwas boshaft, die mit der Rochade im Konrad-Adenauer-Haus nicht einverstanden sind. Das sind Führungsleute und Abgeordnete vom linken Parteiflügel, in dem sich die Sozialpolitiker, die einstigen Merkel-Vertrauten und die gesellschaftspolitisch Liberalen sammeln. Immerhin: Wenn Linnemann der kleine Friedrich ist, muss der andere ja groß sein. So viel Anerkennung gibt es dann offensichtlich auch im linken Parteiflügel für Merz.

Obwohl der bisherige Generalsekretär Mario Czaja schon seit Wochen in der Kritik steht, kam die Entscheidung des Parteichefs in dieser Woche überraschend. Ganz offensichtlich will Merz zur Halbzeit der Wahlperiode eine Kurskorrektur vornehmen. Der erste Vorbote dafür war, dass Merz die Grünen zum „Hauptgegner“ unter den Regierungsparteien erklärte. Dahinter steht die Analyse, wonach viele potenzielle CDU-Wählerinnen und Wähler unzufrieden damit sind, dass sie mit Wahl der Union die Grünen quasi als Koalitionspartner dazu bekommen könnten. Und da die Grünen durch ihr kopfloses und realitätsfernes Agieren beim Heizungsgesetz sich in den Umfragen ohnehin gerade auf der Rutschbahn nach unten befinden, hat die Opposition ein leichtes Spiel, da noch einen mitzugeben.

Ein bisschen wie Vater und Sohn: Parteivorsitzender Merz und designierter Generalsekretär Linnemann. © Quelle: IMAGO/Chris Emil Janßen

Nun also Linnemann, der mit seinem Wirtschaftsprofil und seiner klaren konservativen Haltung in Migrationsfragen die neue Linie befeuern soll. Ob Merz mit der neuen Strategie tatsächlich weit genug springt, wird sich zeigen. Er sollte jedenfalls nicht außer acht lassen, dass seine von ihm so wenig geschätzte Vorgängerin, Angela Merkel, 16 Jahre an der Macht bleiben konnte, weil sie die CDU bis weit ins linksliberale Bürgertum wählbar gemacht hat. Freilich um den Preis, dass rechts von ihr die AfD eine Chance hatte. Zudem funktionieren in NRW, Baden-Württemberg, Hessen und Schleswig-Holstein die Bündnisse zwischen Union und Grünen ganz gut. Wenn die Bundes-CDU anschlussfähig bleiben möchte, sollte sich die Kritik an den Grünen also auf Sachpunkte konzentrieren, von denen es ja genug gibt. Fiese Polemik kann die AfD sowieso besser.

Der Vorstoß von Wüst ist immer noch Schlechte-Laune-Thema Nummer 1

Dass Merz zu Beginn der Sommerpause diesen Befreiungsschlag für notwendig hält, dürfte auch mit jenem Gastbeitrag in der FAZ des NRW-Ministerpräsidenten zu tun haben, mit dem Hendrik Wüst sein Mitspracherecht in der Frage der nächsten Kanzlerkandidatur anmeldete. Der Vorstoß aus Düsseldorf ist für Merz bis heute das Schlechte-Laune-Thema Nummer 1. Der Artikel hat Merz düpiert, die Präsentation des Grundsatzprogramms versaut und – noch viel schlimmer: Er hat Merz vor Augen geführt, dass er zwar im dritten Anlauf Parteichef geworden ist – damit aber trotzdem nicht selbstverständlich auf die Kandidatur zugreifen kann.

Viele Unionsleute, mit denen ich in den vergangenen Tagen gesprochen haben, fürchten, dass es um die Kanzlerkandidatur 2025 ein ähnliches Gemetzel geben wird wie 2021. Damals versuchte CSU-Chef Markus Söder, Armin Laschet die Kandidatur streitig zu machen. Und trotz seiner Beteuerungen, keine Kanzlerkandidatur mehr anzustreben, fürchten viele in der Union, dass Söder im Fall eines souveränen Wahlsiegs in Bayern abermals Anlauf nehmen wird, die Union in den Bundestagswahlkampf zu führen.

Wagt er doch noch noch einmal einen Anlauf auf die Kanzlerkandidatur? Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. © Quelle: IMAGO/Rolf Poss

Nun haben die Sozialdemokraten drei Bundestagswahlen leiden müssen, bis sie begriffen haben, dass die erste Voraussetzung für einen Wahlsieg ein geschlossen nominierter Kanzlerkandidat ist. Dass der Union eine solche geschlossene Nominierung im kommenden Spätsommer gelingt, dafür gibt es bislang noch keine Anzeichen.

Im Gegenteil: Merz und Söder betonen zwar, sie wollten das Drama von 2021 nicht wiederholen, eine Strategie wie dieser fromme Wunsch umgesetzt werden soll, die gibt es aber nicht. Und die wird es auch nicht geben. Dann wiederum zählt schon, auf welche Seite sich der NRW-Ministerpräsident schlägt. Von Merz wurde er zuletzt für für seine Offensive in Sachen K-Frage heftig öffentlich abgewatscht. Zu Söder hat Wüst ein entspanntes Verhältnis. Die beiden kennen sich gut aus Zeiten der Jungen Union.

Bittere Wahrheit

„Man kann feststellen, dass die Ergebnisse des Gipfels schön sind“ Wolodymyr Selenskyj Präsident der Ukraine

Zu diesem Lob rang sich der ukrainische Präsident Selenskyj am zweiten Tag des Nato-Gipfels durch, nachdem am Vortag seine Hoffnungen auf eine Einladung der Ukraine in die Nato enttäuscht worden waren. Er hatte das scharf kritisiert und von einer Schwäche des Westens gesprochen, die Russland in die Hände spiele. Aber auch Selenskyj ist klar, dass es eine solche Einladung nicht geben wird, solange der Krieg noch andauert. Bei aller Unterstützung der Ukraine wollen die USA und Deutschland eine direkte Beteiligung der Nato am Krieg verhindern. So lange Russland seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt, wäre die Nato aber in dem Moment Kriegspartei, in dem die Ukraine ihr Mitglied wird. Selenskyj hat in Vilnius dennoch umfangreiche Sicherheitszusagen erhalten, was ihn am Ende von „schönen Ergebnissen“ sprechen ließ.

Musste sich das Lob abringen: Wolodymyr Selenskyj. © Quelle: Pavel Golovkin/AP/dpa

Wie Demoskopen auf die Lage schauen

Schlechte Nachrichten für die Ampel: „Nach nur eineinhalb Jahren im Amt ist die Berliner Ampel-Koalition in schwerem Fahrwasser und das Vertrauen der Bundesbürger zur selbsternannten ,Fortschrittskoalition` auf einem Tiefstand“, schreibt das Meinungsforschungsinstitut Forsa in seiner Wochenanalyse. Auch die Grünen liegen bei der Sonntagsfrage mit 14 Prozent mittlerweile unter ihrem Ergebnis der letzten Bundestagswahl. Insgesamt, so hat Forsa errechnet, habe die Ampelparteien 13 Prozentpunkte gegenüber ihrem Stimmenanteil bei Wahl 2021 eingebüßt. Eine zentrale Ursache für den deutlichen Rückgang der Ampel-Koalition in der Wählergunst liege in dem deutlich gesunkenen Vertrauen der Bundesbürger in die Problemlösungskompetenz der drei Regierungsparteien.

© Quelle: Forsa

Das ist auch noch lesenswert

Meine Kollegin Kristina Dunz war drei Tage in Vilnius, wo sie hinter die Kulissen des Nato-Gipfels schauen konnte. Sie lotet mit unserem Kollegen Can Merey aus, wie schwierig es in Wahrheit für die Ukraine wird, tatsächlich Mitglied der Nato zu werden. (+)

Matthias Koch, bekennender Transatlantiker, findet für die Nato und ihren Gipfel in seinem Kommentar lobende Worte. „Schon die endlich erreichte Zustimmung der Türkei zum Beitritt Schwedens verschafft diesem Gipfel einen Platz in den Geschichtsbüchern“, meint er. Den ganzen Kommentar finden Sie hier.

Können Sie sich noch an Heide Simonis erinnern? Die frühere Ministerpräsidentin von Schleswig-Holstein. Sie war in der Bundesrepublik die erste Regierungschefin eines Landes. Am Ende musste sie unrühmlich von der politischen Bühne gehen, weil ihr bei der Wiederwahl zur Regierungschefin im Parlament die notwendige Mehrheit aus den eigenen Reihen verwehrt bliebt. Die SPD-Politikerin ist mit 80 Jahren gestorben. Daniela Vates hat den Nachruf geschrieben.

Starb am Mittwoch wenige Tage nach ihrem 80. Geburtstag: die frühere Ministerpräsidentin von Schleswig-Holstein, Heide Simonis. © Quelle: Carsten Rehder/dpa

Die Türkei blutet intellektuell aus. Immer mehr Akademikerinnen und Akademiker verlassen wegen der politischen Repressionen und wegen der Wirtschaftskrise das Land. Can Merey schildert den Fall einer Anwältin, die sich darüber beklagt, dass die ganze Türkei ein Gefängnis sei. (+)

In Deutschland gibt es weiterhin keine Regelung zur Sterbehilfe. Das sehr restriktive Gesetz hatte das Bundesverfassungsgericht 2020 ausgesetzt. Seitdem herrschen Unklarheit und Verunsicherung. Irene Habich hat in Belgien einen Arzt besucht, der Sterbehilfe leistet und darüber entscheiden muss, wer sie bekommt. Den spannenden Bericht lesen Sie hier. (+)

Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Samstag wieder. Dann berichtet meine Kollegin Kristina Dunz. Bis dahin!

Herzlichst

Ihre Eva Quadbeck

Mit RND.de, dem mobilen Nachrichtenangebot des Redaktions­Netzwerks Deutschland, dem mehr als 60 regionale Medienhäuser als Partner angehören, halten wir Sie immer auf dem neuesten Stand, geben Orientierung und ordnen komplexe Sachverhalte ein – mit einem Korrespondenten­Netzwerk in Deutschland und der Welt sowie Digitalexperten aller Bereiche.