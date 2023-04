Die Macht ist letztlich das A und O: Was Fußball und Politik gemeinsam haben

Liebe Leserin, lieber Leser,

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

ob Oliver Kahn sich halten kann, steht in den Sternen. Und die Sterne stehen nicht gut. Der Vorstandschef des FC Bayern München solle bis mindestens Ende Mai die Chance bekommen, den Verein aus der tiefen sportlichen Krise zu führen, heißt es neuerdings. Doch die Bayern sind aus dem DFB-Pokal ebenso rausgeflogen wie aus der Champions League. Der Titel des deutschen Fußballmeisters hängt seit der Niederlage gegen Mainz 05 an einem seidenen Faden.

Bereits in den letzten Wochen hatte es heftig gerumpelt auf dem Vereinsgelände an der Säbener Straße. Torwarttrainer Toni Tapalović? Nach Intrigen unter mutmaßlicher Beteiligung des machtpolitisch versierten Stammtorwarts Manuel Neuer entlassen. Mannschaftstrainer Julian Nagelsmann? Entlassen. Der neue Trainer Thomas Tuchel? Schon angezählt. Nun wackelt Kahn. Sein Schicksal ist der Aufsichtsrat, dem neben Bayerns Ex-Ministerpräsidenten Edmund Stoiber von der CSU ein gewisser Uli Hoeneß angehört. Er ist heute das, was Wolfgang Schäuble über Jahrzehnte für die CDU war: die graue Eminenz.

Drei, die es beim FC Bayern aktuell nicht einfach haben: Aufsichtsratsvorsitzender Herbert Hainer, Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn und Sportdirektor Hasan Salihamidzic. © Quelle: IMAGO/Jan Huebner

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dabei sind die Bayern nicht der einzige Verein, in dessen Chefetage es kriselt. Hertha BSC hat sich zuletzt ebenfalls als Intriganten-Stadel dargeboten. Da war der Abgang des Investors Lars Windhorst, früher Liebling von Helmut Kohl, nur eine Zwischenetappe. Beim HSV grantelt Finanzier Klaus-Michael Kühne seit Ewigkeiten. Vor nicht allzu langer Zeit donnerte es beim VfB Stuttgart, wo der grüne Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir zwischenzeitlich als Präsident im Gespräch war. Die Reihe ließe sich beliebig fortsetzen.

Hier wie dort zeigt sich, dass Fußball und Politik viel gemeinsam haben – und das nicht erst, seit Kanzlerin Angela Merkel bei schwitzenden Nationalspielern mit nackten Oberkörpern in der Kabine auftauchte.

Bundesliga-Fanklubs im Bundestag boomen

Ein aktueller Beleg für die Bezugspunkte sind die zahlreichen Fußball-Fanklubs, die sich im Bundestag gebildet haben. Die Bayern haben einen Fanklub; einer der Mitstreiter ist SPD-Chef Lars Klingbeil. Borussia Dortmund will da nicht nachstehen. Hier ist der SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese mit von der Partie. Stark aufgestellt ist Eintracht Frankfurt, unter anderem mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser, Grünen-Chef Omid Nouripour und der Linken-Vorsitzenden Janine Wissler. Last but not least: die Hertha, die im Parlament vom stellvertretenden Unionsfraktionsvorsitzenden Johann Wadephul vertreten wird. Ja, die Bundestags-Fanklubs boomen regelrecht.

Hält es mit den Bayern: SPD-Parteichef Lars Klingbeil. © Quelle: Arne Dedert/dpa/Archivbild

Hinzu kommt, dass die machtpolitischen Mechanismen im Berufsfußball denen in der Berufspolitik jeden Tag ähnlicher werden. Wadephul beschreibt das so: „Was beim Fußball der nächste Spieltag, ist in der Politik der Wahltag. ‚Wir stehen hinter dem Trainer‘ kann auch heißen ‚unserem Spitzenkandidaten‘. Je kräftiger das Bekenntnis, desto schlechter steht es meist um den Bekränzten.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Er fährt fort: „Das Fußballgeschäft hat viele Regeln der Politik übernommen. Oliver Kahn wird sich im Aufsichtsrat Mehrheiten suchen müssen. Bayerische Politiker kennen das.“ Die einstigen Nationaltrainer Sepp Herberger oder Helmut Schön „würden mit ihrer Kommunikation heute kaum die Kreisliga überleben“. Wadephuls Fazit lautet: „Schade um manchen guten, ehrlichen Satz. Aber: Fußball ist heute Business. Das verlangt in jeder Hinsicht Professionalität.“

Einem Trainer jedenfalls, von dem es heißt, er habe „die Kabine verloren“, dem ist nicht mehr zu helfen. Dem geht es wie einem Parteivorsitzenden, der die Partei verloren hat. Der erste wird an den Punkten gemessen, der zweite an den Wahlergebnissen. Und der Erfolg gibt und nimmt recht – gnadenlos und immer. Derweil gibt es im Fußball wie in der Politik keinen Erfolg ohne Teamgeist. Nur macht Misserfolg den Teamgeist dummerweise meistens kaputt.

Rudi Völler: „Ich will nicht, dass meine Innenministerin mit so einer Binde da sitzt.“

Wie nah Fußball und Politik beieinander liegen, ließ sich zuletzt auch einmal mehr im Deutschen Fußball-Bund besichtigen. An dessen Spitze scheiterte 2019 der ehemalige Journalist und spätere CDU-Bundestagsabgeordnete Reinhard Grindel. Er musste gehen. Im vorigen Jahr übernahm der einstige SPD-Sprecher Bernd Neuendorf den Posten, einst ebenfalls Journalist und später Staatssekretär in Nordrhein-Westfalen. Der 61-Jährige musste lernen, was die Fußballfunktionäre machtpolitisch draufhaben.

Hielt nichts von der Bindengeste der Innenministerin Nancy Faeser bei der Weltmeisterschaft: Rudi Völler. © Quelle: Arne Dedert/dpa

Drei Wochen vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft reiste er noch mit Faeser und besten Absichten nach Katar. Sie setzten sich öffentlichkeitswirksam für Menschenrechte ein, Neuendorf brachte einen Entschädigungsfonds für Leiharbeiter ins Gespräch. Als der Weltverband Fifa der deutschen und weiteren Mannschaften untersagte, die „One Love“-Binde zu tragen, trug die Innenministerin die Binde beim deutschen Auftaktspiel auf der Tribüne. Neuendorf musste dafür dankbar sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von ihm hat man seither indes nicht mehr viel zum Thema gehört. Stattdessen tat neben anderen DFB-Offiziellen der neue Sportdirektor Rudi Völler im Sportausschuss des Parlaments kund: „Ich will nicht, dass meine Innenministerin mit so einer Binde da sitzt.“ Und vom Präsidenten mit SPD-Parteibuch gibt es mittlerweile ein Foto, das ihn in den Armen von Vizepräsident Hans-Joachim Watzke zeigt, der den Spitznamen „Aki“ trägt und der CDU angehört. Zwar lachen beide auf dem Bild. Aber Neuendorf, so scheint es, lacht ein bisschen wider Willen.

Bittere Wahrheit

„Die Ampel kündigt das Gleichgewicht von Ökonomie, Ökologie und Sozialem gerade auf. Die Pläne dieser Regierung führen zu Deindustrialisierung und zu Aufruhr in der Bevölkerung.“ Michael Kretschmer Ministerpräsident von Sachsen, CDU

Sachsen ist ein Land, in dem Aufruhr mittlerweile zum Alltag gehört. Ob Flüchtlingspolitik oder Corona-Pandemie – stets fühlen sich Bürger und Bürgerinnen vom Staat über den Löffel balbiert. Der CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer hat eine gewisse Routine darin entwickelt, dem Protest recht zu geben – vor allem, weil er sich in Gestalt einer starken AfD materialisiert hat.

So auch jetzt beim Streit um den Klimaschutz, Unterabteilung: Wärmepumpe. Wo noch kein Aufruhr ist, da beschwört er ihn schon mal im Voraus – zum Verdruss mancher Parteifreunde. Seine Protestbürger, so hofft Kretschmer, werden es ihm danken.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hat eine gewisse Routine darin entwickelt, dem Protest recht zu geben: Michael Kretschmer (CDU), Ministerpräsident von Sachsen. © Quelle: dpa/ Sebastian Kahnert

Wie das Ausland auf die Lage schaut

Die liberale slowakische Tageszeitung „Sme“ schreibt zu deutschen und tschechischen Plänen einer teilweisen Freigabe von Cannabis:

„Deutschland und Tschechien sind aus vernünftigen Gründen Länder, an denen wir uns langfristig orientieren. Während der konservativen Regierung in Deutschland wurde die Ehe für alle beschlossen, in Tschechien wurde Marihuana weitgehend entkriminalisiert. Und jetzt bereiten beide Länder ein Modell vor, wie der Handel mit Marihuana nicht nur entkriminalisiert, sondern wirklich legalisiert werden kann. Also wie Bedingungen geschaffen werden können, wie sich dieses Segment regulieren, kontrollieren und ähnlich wie andere Drogen in Gestalt von Alkohol und Tabak besteuern lässt (wenn auch unter strengeren Bedingungen). Denn einen anderen vernünftigen Weg gibt es nicht.

Letztlich gibt es nicht einmal einen Grund, warum das Thema Anlass zu Konflikten zwischen Liberalen und Konservativen sein sollte. Denn seinen eigenen Weg zum Glück zu suchen und dafür selbst die Verantwortung zu tragen, sind Wesenszüge konservativer Werte und somit in diesem Fall gar nicht im Widerspruch zu den linken. Somit ist es auch gar nicht überraschend, dass die deutsche links-grün-liberale Koalition etwas ganz Ähnliches vorbereitet wie die überwiegend konservative Koalition in Tschechien.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Besitz und Konsum von Cannabis wird entkriminalisiert. © Quelle: Pexels/Alexander Grey

Zu der Verleihung des Großkreuzes des Verdienstordens der Bundesrepublik an Angela Merkel schreibt die italienische Zeitung „Corriere della Sera“:

„Als Angela Merkel nach 16 Jahren das Kanzleramt verließ, konnte sich die Mehrheit der Deutschen ein Land ohne sie an der Spitze nicht vorstellen: Wer würde Deutschland vor immer unvorhersehbareren Krisen und Notlagen schützen? Eineinhalb Jahre sind vergangen. Und eine Art fortschreitende ‚Verdammung des Andenkens‘ scheint über die ewige Kanzlerin hereinzubrechen, deren Figur von Tag zu Tag kleiner wird: ignoriert oder teilweise ignoriert von der Politik, vergessen von der Öffentlichkeit.

Ist Angela Merkels Erbe groß genug, um sie mit dem Vater der Westbindung und dem Kanzler der Wiedervereinigung auf eine Stufe zu stellen? Steinmeier erinnerte in seiner Laudatio zu Recht an ihre Verdienste. Steinmeier sprach jedoch nicht von Merkels Versäumnissen, die zu groß sind, um sie zu ignorieren. Die Politik gegenüber Russland, zu nachsichtig mit Putin, taub gegenüber den Warnungen der mittel- und osteuropäischen Länder vor den strategischen Risiken des Baus von Nord Stream 2, den sie auch nach der Annexion der Krim und der Vergiftung von Nawalny entschlossen vorantrieb.“

Das ist auch noch lesenswert

Meine Kollegin Daniela Vates und mein Kollege Tim Szent-Ivanyi beobachten Christian Lindner berufsbedingt in unterschiedlichen Rollen – sie hat den FDP-Vorsitzenden im Blick, er den Bundesfinanzminister. Nun haben beide Lindner anlässlich des FDP-Parteitages gemeinsam porträtiert. Die Lektüre lohnt sich. Christian Lindner wiedergewählt: Der FDP-Chef drückt die Beifallsknöpfe (rnd.de).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Führt die FDP bald zehn Jahre lang: Christian Lindner. © Quelle: IMAGO/Future Image

Daniela Vates hat aus demselben Anlass auch mit dem ehemaligen Bundesinnenminister Gerhart Baum gesprochen. Der inzwischen 90-jährige Liberale kann sich eine eigene Meinung über die FDP leisten. Und er leistet sie sich. Das macht auch dieses Interview lesenswert. Ex-Innenminister Gerhart Baum: „Kubicki sollte Platz machen für Jüngere“ (+)

Meine Kollegin Kristina Dunz schaut auf die SPD – und damit gerade auf den jüngsten Schwenk der Berliner Partei weg von Grünen und Linken hin zu einer Koalition mit der CDU. Der sozialdemokratische Mitgliederentscheid in der Hauptstadt zugunsten der Großen Koalition fiel denkbar knapp aus. Das ist der Gegenstand ihres deutlichen Kommentars. GroKo in Berlin: Das Zittersieg-Fundament der SPD (+)

Mein Kollege Jan Sternberg war dabei, als der Schriftsteller Benjamin von Stuckrad-Barre im Berliner Ensemble seinen neuen Roman vorstellte und dabei behauptete, es sei kein Schlüsselroman über den Axel-Springer-Verlag. Wie glaubhaft das ist? Der Text gibt darüber Aufschluss. Benjamin von Stuckrad-Barre: So lief die Buchpremiere von „Noch wach?“ in Berlin.

Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Donnerstag wieder. Dann berichtet meine Kollegin Eva Quadbeck. Bis dahin!

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Herzlich

Ihr Markus Decker

Sie möchten uns Ihre Meinung zu den aktuellen Themen und Diskussionen in diesem Newsletter mitteilen? Oder möchten Sie Lob, Kritik und Anregungen mit uns teilen? Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an hauptstadt-radar@rnd.de. Wir freuen uns auf Ihre Nachrichten. Wenn Sie keine Veröffentlichung wünschen, teilen Sie uns dies bitte in Ihrer E-Mail mit.

Abonnieren Sie auch

Krisen-Radar: Konflikte, Kriege, Katastrophen – analysiert von Can Merey, jeden Mittwoch neu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Tag: Das Nachrichten-Briefing vom RedaktionsNetzwerk Deutschland. Jeden Morgen um 7 Uhr.

Unbezahlbar: Wertvolle Tipps und Hintergründe rund ums Geld – immer mittwochs.

Klima-Check: Erhalten Sie die wichtigsten News und Hintergründe rund um den Klimawandel – jeden Freitag neu.

Das Leben und wir: Der Ratgeber für Gesundheit, Wohlbefinden und die ganze Familie – jeden zweiten Donnerstag.

What‘s up, America? Der USA-Newsletter liefert Hintergründe zu den Entwicklungen in Politik, Gesellschaft und Kultur – jeden zweiten Dienstag.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Stream-Team: Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix und Co. – jeden Monat neu.





Mit RND.de, dem mobilen Nachrichtenangebot des Redaktions­Netzwerks Deutschland, dem mehr als 60 regionale Medienhäuser als Partner angehören, halten wir Sie immer auf dem neuesten Stand, geben Orientierung und ordnen komplexe Sachverhalte ein – mit einem Korrespondenten­Netzwerk in Deutschland und der Welt sowie Digitalexperten und Digitalexpertinnen aller Bereiche.