Wie uns die CSU mit Mautmurks vor die Wand fuhr

Liebe Leserin, lieber Leser,

vielleicht erinnern Sie sich nicht mehr an das ganze TV-Duell vor der Bundestagswahl 2013 mit Kanzlerin Angela Merkel und ihrem SPD-Heraus­forderer Peer Steinbrück. Aber zwei Sätze meißelte Merkel damals in Stein: „Sie kennen mich“ und „Mit mir wird es keine Pkw-Maut geben“. Und weil man sie ja kannte, glaubten ihr viele auch. Nur leider kam das anders. Wäre Merkel nur hart geblieben. Deutschland – die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler – müsste nun den ehemaligen Auftrag­nehmern für den Aufbau und Betrieb des Pkw-Mautsystems nicht 243 Millionen Euro Schadensersatz zahlen. Eine Viertel­milliarde Euro.

Rückschau: In den bayerischen Bierzelten hatte die CSU im Wahlkampf eine Art „Ausländer-Maut“ gefordert. Es sei doch unmöglich, dass Ausländer kostenlos über unsere schönen Straßen jagen dürfen, während wir im Ausland (wie die Bevölkerung dort) zahlen müssten. Merkel fand die Idee ihrer Schwester­partei unter Horst Seehofer samt damaligem Erfüllungs­gehilfen Alexander Dobrindt völlig bescheuert und gab das Nein-zur-Maut-Versprechen im Fernsehen ab, weil Steinbrück mit dem Vorwurf der Abzocke von Autofahrern wedelte.

Allerdings mit dem kleinen und von vielen schon nicht mehr beachteten Nachsatz, es werde keine Maut „für Autofahrer im Inland“ geben. Nach der Wahl schluckten CDU und SPD schließlich die Ausländermaut, weil die Christsozialen das zur Bedingung für eine Regierungs­bildung gemacht hatten.

Alexander Dobrindt (links) und sein Nachfolger Andreas Scheuer setzten sich als Bundes­verkehrs­minister für die Pkw-Maut ein. © Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dp

Dobrindt entwickelte als Verkehrs­minister bis 2017 – gegen juristische Warnungen – diesen verschrobenen Plan: Es sollen zwar alle Auto Fahrenden auf deutschen Fernstraßen eine Gebühr zahlen, aber die in Deutschland Gemeldeten unter ihnen werden davon ausgenommen, indem ihre Kfz-Steuer um die entsprechende Summe gesenkt wird. Um die Sache mit den Ausländern nicht so offensichtlich zu machen, nannte man das „Infrastruktur­abgabe“. Einige EU-Staaten klagten trotzdem beim Europäischen Gerichtshof (EuGH).

Und nun kommt Dobrindt-Nachfolger Andreas Scheuer (der Scheuer Andi, wie man in Bayern sagt) ins Spiel. Er wurde 2018 Verkehrs­minister und von der CSU zur Maut­umsetzung angetrieben. Es waren ja nun schon immerhin fünf Jahre vergangen. Und was macht der Scheuer Andi? Er schloss mit zwei Firmen einen Betreiber­vertrag zur Erhebung der Mautgebühren ab, der die Unternehmen voll absicherte. Aber war da nicht noch was? Ach ja, der EuGH hatte noch gar kein Urteil gesprochen.

Es war nur vielen schon klar, dass das ein großer Mautmurks wird. Denn nach EU-Recht darf es keine Diskriminierung aus Gründen der Staats­angehörigkeit geben. 2019 erklärte das Gericht die deutsche Ausländer­maut für europa­rechts­­widrig. Aber anstatt sich jetzt mit den Firmen zusammenzusetzen, kündigte Scheuer Knall auf Fall die Verträge. Ein Untersuchungs­ausschuss förderte später zutage, dass die Unternehmen schon 2018 angeboten hatten, das EuGH-Urteil doch erst einmal abzuwarten sowie das geplante System unter Umständen zu einer „Klimamaut“ umzubauen.

Nun muss Deutschland nach einem Vergleich mit den Unternehmen blechen. 243 Millionen Euro. Bemerkung am Rande: Das Familien­ministerium muss 2024 mit 218 Millionen Euro weniger auskommen. Was könnte man alles mit einer Viertel­milliarde Euro für ein Land machen.

Erklärungen und Entschuldigungen wären wünschenswert

Fehler sind menschlich. Und Volksvertreter und ‑vertreterinnen können – in der Regel – nicht persönlich für solche falschen Entscheidungen haftbar gemacht werden, das übernimmt der Staat. Sonst wollte wohl auch niemand mehr diesen harten Beruf ergreifen. Das Bundes­verkehrs­ministerium prüft derzeit dennoch Regress­forderungen gegen Scheuer, es stehe aber noch nicht fest, ob sie geltend gemacht würden, heißt es.

Erklärungen hätte man aber unabhängig davon schon gern. Warum nur hat der Scheuer Andi ohne Not 2018 den Unternehmen einen so lukrativen Vollkasko­vertrag beschert? Und warum ohne Not ad hoc wieder gekündigt? Allein, dass es ungute Spekulationen darüber gibt, schadet dem Ansehen der Politik.

Man möchte wenigstens von Seehofer, Dobrindt oder auch vom jetzigen CSU-Chef Markus Söder ein deutliches Wort des Bedauerns hören. Scheuer sagte den Zeitungen der Mediengruppe Bayern nur: „Ich kann den Unmut gut verstehen. Die Kritik nehme ich mir sehr zu Herzen.“ Die Maut sei aber „weder ein alleiniges CSU- noch ein Scheuer-Projekt“ gewesen. Regierung, Bundestag, Bundesrat und Bundespräsident hätten vor seiner Zeit als Minister die Gesetzeslage geschaffen. Seine Pflicht sei es gewesen, das Gesetz umzusetzen.

Vergleiche hinken, und trotzdem ist die Vorstellung nicht falsch, dass man im Privatleben für den Rest seines Lebens ruiniert wäre, wenn man ein solches Chaos anrichtete. Aber da ist die sonst so polternde CSU eben jetzt recht still. Das Interview, das Eva Quadbeck und Alisha Mendgen mit Dobrindt in dieser Woche führten, lege ich Ihnen schon hier ans Herz.

Die „taz“ berichtet, dass die politische Laufbahn von Scheuer nun mit der Abgabe seines CSU-Bezirks­vorsitzes Niederbayern zu Ende geht, und sie spekuliert über seinen Wechsel: in die Privat­wirtschaft.

Machtpoker

Ja. Friedrich Merz ist ein hervorragender Partei- und Fraktionschef. Er hat die Partei wieder geeint. Michael Kretschmer (CDU-Vize) im RND-Interview auf die Frage, ob Merz Kanzlerkandidat der Union werden sollte

Die Truppen in der CDU formieren sich. Letzte Woche hatten sich die CDU-Minister­präsidenten Hendrik Wüst (NRW) und Daniel Günther (Schleswig-Holstein) zusammengetan, um einen Automatismus zu verhindern, dass Parteichef Friedrich Merz als natürlicher Kanzler­kandidat der Union gilt. Wüst stichelte und Günther lobte ihn dafür. Sie gelten als die junge Generation in der CDU, was weniger am Alter der auf die Fünfzig zugehenden beiden Landesregierungschefs liegt, sondern eher daran, dass Merz im Bundestags­wahl­jahr 2025 seinen 70. Geburtstag feiern wird. Sachsens Minister­präsident Michael Kretschmer ist aber auch erst 48 Jahre alt. Er ist nur nicht so liberal wie seine beiden Amtskollegen aus dem Westen und dem Norden. Er will, dass Merz die Union in den Wahlkampf führt. Aber wer weiß, was da noch alles passieren wird. Einem nämlich, der nach dem desaströsen Zerwürfnis der Union von 2021 zwar ausgeschlossen hat, einen zweiten Versuch für eine Kanzler­kandidatur zu starten, wird genau das nicht geglaubt: CSU-Chef Markus Söder.

Michael Kretschmer, sächsischer Ministerpräsident. © Quelle: IMAGO/HärtelPRESS

Wie unsere Leserinnen und Leser auf die Lage schauen

An dieser Stelle geben wir Ihnen das Wort.

Alois Schwind aus Wachtberg zum Newsletter „Wut im Parlament“:

„Das höchste deutsche Verfassungs­gericht hat der Bundesregierung im Zusammenhang mit dem lange konträr diskutierten Entwurf zum sogenannten Heizungs­gesetz eine schallende Ohrfeige erteilt. Die Demokratie hat gesiegt. Die Einhaltung der parlamentarischen Regeln ist ein hohes Gut, auf das sich die gewählten Abgeordneten verlassen können. Das respektlose Durchpeitschen eines so wichtigen, alle Deutschen betreffenden Gesetzes hat nicht funktioniert und sehr deutlich der Scholz-Regierung die Grenzen aufgezeigt. Gut, dass auch diesmal wieder Rechtsstaat gesiegt hat.“

Uwe Leineweber aus Kiel zum selben Thema:

„Unter dem Bild des Bundestags­abgeordneten Thomas Heilmann steht: „Thomas Heilmanns Eilantrag gegen das Heizungs­gesetz hatte Erfolg.“ Das ist nicht richtig. Das Bundes­verfassungs­gericht hat nicht über das GEG geurteilt, sondern nur die schnelle Abfolge der Beratungen im Bundestag verurteilt und untersagt. Einen Hinweis zu diesem Satz zum Wahlrecht habe ich noch: „Eine bayerische Besonderheit des Wahlrechts macht kleinen Parteien das Leben schwer: Bei der Landtagswahl könnten auch direkt gewählte Politiker an Gesetzes­klauseln scheitern.“ Ein Beispiel: Herr Pointner ist als Alt-Landrat und Flughafen­gegner im Landkreis Freising populär; er hat durchaus Chancen, der CSU das Direktmandat abzunehmen. Sollten aber die Freien Wähler landesweit unter der Fünf-Prozent-Hürde bleiben, dann ginge auch Pointner leer aus. Seinen Sitz im Landtag bekäme der zweitbeste Freisinger Kandidat – so sieht es besagter Gesetzes­artikel vor. Im bayerischen Wahlrecht ist also genau das schon Gesetz, was jetzt von der Ampel entschieden wurde und wogegen die CSU jetzt klagen will.“

Hitzige Debatte im Bundestag: „Können Sie nicht mal einen kurzen Augenblick den Mund halten?“ In der letzten Sitzung des Bundestages vor der Sommerpause ging es noch einmal hoch her. © Quelle: Reuters

Cyrill Schmiedlin aus Basel zum Krisen-Radar von Can Merey:

„Ihre Aussage, dass die Schweiz der Ukraine mit Ihrer Neutralität Schaden zufüge, kommt uns in den falschen Hals. Für wen halten sich deutsche Reporter, wenn sie solche Aussagen machen? Deutschland, der Richter und Besserwisser in allen Fragen? Ist es an Ihnen, zu urteilen, was wir zu tun haben? Einmal mehr ein Argument, um der deutschgesteuerten EU nicht beizutreten.“

Ingo Vormann zum Kommentar „Die Stärke der AfD ist die Schwäche der Demokratie“:

„Mein Punkt ist genereller Art und bezieht sich auf die von Ihnen benutzte Bezeichnung „rechts“, nämlich, dass die AfD sich nicht mehr als konservativ tarnt, sondern sich nun stolz als „rechts“ bezeichnet, also ihr wahres Gesicht zeigt. Ich frage Sie: Was ist schlecht oder falsch am Begriff „rechts“ – auch mit Blick auf „links“? Links und rechts bilden die Seiten des politischen Spektrums. Davon zu unterscheiden und abzulehnen sind die Extreme links- und rechtsextrem sowie links- und rechtsradikal. Der Gegensatz zwischen links und rechts war immer eine Konstante der bürgerlichen Gesellschaften.

Der „Kampf gegen rechts“ ist nach meiner Einschätzung aber der Kampf gegen die politische bürgerliche Mitte beziehungsweise die, die nicht links sind. Linke Propaganda-Terminologie befördert überdies den Eindruck, dass links gut und rechts schlecht ist. Es gibt das Böse aber auch links. Dabei denke ich historisch nicht nur an Stalin, Mao, Pol Pot und unser Arbeiter- und Bauern­paradies, sondern aktuell auch neben Russland und China an das korrupte Unrechts­regime Ortega in Nicaragua, den linken Gewalt­herrscher Maduro in Venezuela und die linken Diktaturen Kuba und Nordkorea. Ich hoffe, ich konnte Ihnen meinen Punkt, der mich schon lange bewegt, verdeutlichen.“

Aufschwung der AfD: Scholz sieht Ampelstreit nicht als Hauptursache Kanzler Olaf Scholz weist Vorwürfe zurück, der Streit in der Ampel­regierung sei die Hauptursache für das Erstarken der AfD. © Quelle: dpa

Georg Streubel zum Newsletter über das deutsch-französische Verhältnis:

„Danke für Ihre Geschichts­stunde. Zu Ihrem Hauptstadt-Radar fiel mir spontan ein: „Willkommen in der Vergangenheit“ ein. Mir erschließt sich nicht, was Sie vermitteln wollen. Macron und Scholz sind eitel. Das ist offensichtlich. Frau Merkel war/ist konziliant, unprätentiös und uneitel. Auch das war bekannt. Aber Wesensarten, Schrulligkeit, schauspielerisches Talent und andere mimische Auffälligkeiten, die es in der Ampel zuhauf gibt, lösen die Probleme nicht. Ich sehe auch nicht, wie sich das angesichts der Protagonisten, besonders in Berlin, die über das Wohl und Wehe von Menschen entscheiden wollen, sollen oder müssen, ändern sollte. So lange jedenfalls nicht, wie die Politik die Menschen am Wegesrand vergisst und sie mit immer höheren Kosten an den Rand des Erträglichen bringt. Und dann gibt es noch eine deutlich zunehmende Anzahl von Personen, die sich in den vom Staat aufgestellten sozialen Hängematten allerbestens eingerichtet haben, gut alimentiert sind und keinerlei Interesse zeigen, sich einzubringen. Ich will nicht bewerten, was verwerflicher ist, das Schaffen der Möglichkeit oder das konsequente Ausnutzen. Sie sind eine aufmerksame Beobachterin, Sie wissen das, thematisieren das aber nicht. Das ist enttäuschend.“

Das ist auch noch lesenswert

Meine Kolleginnen Eva Quadbeck und Alisha Mendgen haben den Vorsitzenden der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Alexander Dobrindt, interviewt. Gespräche mit ihm sind oft im wahrsten Sinne des Wortes aufregend. Er provoziert gern, kritisiert scharf und schönt eigene Versäumnisse – wie in diesem Interview den kostspieligen Murks der CSU mit der Pkw-Maut (+). Einfach lesenswert.

Unsere Schnüffler vom Investigativ­team haben unter die Lupe genommen, was AfD-Chefin Alice Weidel auf ihrer China-Reise gemacht hat und was Peking an den Rechten in Deutschland reizt. Sehr, sehr interessant – und dazu noch der Bericht von Lena Bergmann über die Zweifel von Politikern aus Sachsen-Anhalt an der Brandmauer gegen rechts: „Wo soll die denn sein?“

Wurde in Peking hofiert: Alice Weidel und die AfD. © Quelle: IMAGO/Bernd Elmenthaler

Als dieser Text von Helene Kilb in der Redaktions­konferenz angekündigt wurde, war ich elektrisiert: „Junge Menschen entdecken wieder alte Werte – sind das jetzt alles Neospießer?“ Die Älteren im Büro konnten aufatmen, sie sind nicht gemeint. Aber waren wir es nicht? Oder sind es heute noch? Checken Sie es doch einmal.

Mit Zertifikaten kaufen Firmen sich das Prädikat „klimaneutral“. Eine im Prinzip gute Idee ist damit entwertet worden, kommentiert unser Wirtschafts­redakteur Stefan Winter. Er sieht eine viel bessere Alternative für Unternehmen, die es ernst meinen.

Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Donnerstag wieder. Dann berichtet meine Kollegin Eva Quadbeck. Bis dahin!

Herzlich

Ihre Kristina Dunz

