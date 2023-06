Wo die CDU konservativer werden sollte

Liebe Leserin, lieber Leser,

es wird ja gerade wieder ziemlich viel herumgeschlaumeiert, welche Konsequenzen nun daraus zu ziehen sind, dass im thüringischen Sonneberg der AfD-Kandidat die Landratswahl gewonnen hat. Am Sonntagabend hätte ich hohe Wetten darauf abgeschlossen, dass die Union die zerstrittenen Ampelparteien als Hauptproblem definiert, während SPD und Grüne ihrerseits mit dem Finger auf die Union zeigen, die aus ihrer Sicht dem Populismus Vorschub leistet und sich zu wenig um das Befestigen der Brandmauer nach rechts kümmert.

Überrascht hat mich aber, dass CDU-Chef Friedrich Merz als Konsequenz aus dem AfD-Sieg eine noch stärkere Auseinandersetzung mit den Grünen angekündigt hat und diese auf absehbare Zeit zum „Hauptgegner“ in der Bundesregierung erklärte. Den strategischen Ansatz dahinter verstehe ich schon: Merz will das Profil seiner Partei schärfen und die Unterscheidbarkeit der Parteien herausstellen. Grundsätzlich funktioniert der demokratische Wettbewerb genau so.

Sieht in den Grünen den "Hauptgegner": CDU-Chef Friedrich Merz. © Quelle: IMAGO/BildFunkMV

Allerdings muss man fragen: Welche Eskalationsstufe will er in der Auseinandersetzung mit den Grünen noch erklimmen? Die Union hat ja wochenlang den „Heizhammer“ geschwungen – als Synonym für die wahrlich verkorkste Energiepolitik der Ampel-Regierung. Hinzu kamen Verbalattacken gegen Gendersprache und eine liberale Migrationspolitik – alles Herzensthemen der Grünen. Das alles hat den Grünen geschadet, die Union aber nicht stärker gemacht. Im Gegenteil: In den vergangenen Wochen ist sie von rund 30 Prozent auf nun nur noch 27 oder 28 Prozent gesunken – derweil die AfD immer fetter wird.

Der Tonfall zwischen den demokratischen Parteien der Mitte wird härter

Der Tonfall zwischen den demokratischen Parteien der Mitte, zu denen ich großzügig Union, SPD, Grüne und FDP zählen möchte, wird immer härter – ein wenig, als hätten sie sich die schlechten Umgangsformen von der AfD abgeschaut. Diese vier staatstragenden Parteien machen sich also ständig gegenseitig madig. Irgendwann verfängt das eben in der Bevölkerung. Bei den Wählerinnen und Wählern sickert ins Bewusstsein: Die taugen alle nichts. Ein Teil geht dann eben nicht mehr wählen. Ein anderer Teil wechselt zur AfD. Wenn Union, SPD, Grünen und in diesem Fall den Linken kurz vor einer Landratswahl einfällt, dass sie jetzt doch zusammenhalten und empfehlen, man möge für den CDU-Mann votieren, dann ist das einfach nicht sehr glaubwürdig. Und deshalb ist das am Sonntag auch schiefgegangen.

Zurück zur Frage der Konsequenzen. Das Markt- und Sozialforschungsinstitut Sinus hat aus meiner Sicht in dieser Woche eine sehr interessante Erklärung für das Anwachsen der AfD geliefert. Die jahrelangen Befragungen und Analysen der Bevölkerung durch das Institut zeigen, dass der Populismus schlicht in der Mitte der Bevölkerung angekommen ist. Mittlerweile müssen 56 Prozent der AfD-Wählerinnen und Wähler als bürgerlich eingestuft werden. Zum Vergleich: 2021 waren es 43 Prozent, 2022 lag der Anteil bei 50 Prozent.

Stimmen für die AfD? Der Populismus scheint in der Mitte der Gesellschaft angekommen zu sein. © Quelle: Swen Pförtner/dpa

Und bei diesen bürgerlichen Wählerinnen und Wählern handelt es sich keineswegs nur um die „Schlechtgelaunten“, wie Kanzler Olaf Scholz das immer etwas holzschnittartig einordnet. Als neues Phänomen ist laut der Instituts-Geschäftsführerin Silke Borgstedt zu beobachten, dass die moderne, fortschrittsorientierte Mitte zunehmend von der AfD erreicht wird. Zum Hintergrund: In der bürgerlichen Mitte der Gesellschaft unterscheidet das Sinus-Institut einen eher nostalgischen Teil und die moderne Mitte, die auch „adaptiv-pragmatisches Milieu“ genannt wird. Die gesellschaftliche Mitte brauche für ihr Leben eine Roadmap, Planungssicherheit und Verlässlichkeit, erklärt Borgstedt. „Auch veränderungsbereite und zukunftsorientierte Menschen sehen sich aktuell erheblichen transformativen Zumutungen gegenüber, die die Verwirklichung einer angestrebten Normalbiografie mit Haus, Kindern und Auto gefährden.“

An dieser Stelle kann man dann doch noch einmal den großen Bogen zum Heizungsgesetz schlagen. Und dafür braucht man wirklich keinen Hammer. Auch als professionelle Politikbeobachterin habe ich den Überblick verloren, wie oft die Ampel schon eine Einigung bei diesem leidigen Gesetz verkündet hat. Und es ist noch nicht zu Ende: Bei den Energieexperten in unserer Redaktionen stehen bei den Details immer noch große Fragezeichen auf der Stirn. Ein solches Vorgehen ist das Gegenteil von Planungssicherheit und Verlässlichkeit. Sprich: Wenn die Ampel schlicht zu solidem Handwerk überginge und die Union in ihren Umgangsformen mit der Regierung ein wenig konservativer werden würde, könnten die demokratischen Parteien reichlich Boden gut machen.

Klare Ansage

„Der Entwurf würde einer gesellschaftlichen Normalisierung des Suizides Vorschub leisten.“ Klaus Reinhardt Ärztepräsident

In der kommenden Woche soll der Bundestag über eine Neufassung des Gesetzes zur Sterbehilfe abstimmen. Aktuell ist ein sehr liberaler Gesetzentwurf der Favorit, der Suizidwilligen weitreichende Möglichkeiten einräumt. Die Ärzteschaft ist gegen das Gesetz. Sie sieht sich dafür zuständig, Leben zu retten und nicht, es zu beenden.

Wie Demoskopen auf die Lage schauen

Das Meinungsforschungsinstitut Forsa sieht die Landratswahlen in Sonneberg vor allem als einen Reflex auf die politische Großwetterlage. „Entscheidend für den Wahlsieg des AfD-Kandidaten war, dass sein von allen anderen Parteien unterstützter Gegenkandidat nur von einem Teil der Wähler die Stimme erhielt, die diese Parteien bei der Bundestagswahl 2021 gewählt hatten“, schreibt Forsa-Chef Güllner. Er verweist zudem darauf, dass der Rückhalt für rechtsextreme Bewegungen in Sonneberg schon in der Weimarer Republik stark gewesen sei. Bei der Reichstagswahl 1933 sei die NSDAP in Sonneberg auf 50 Prozent gekommen – 11 Prozentpunkte über dem Anteil in ganz Deutschland.

© Quelle: Forsa

Das ist auch noch lesenswert

Vor einem Jahr war Boris Johnson noch Premierminister Großbritanniens. Nach diversen Affären musste er auch als Abgeordneter zurücktreten, sogar sein Parlamentspass wurde ihm entzogen. Nun stellt sich Großbritannien die Frage: Kommt er zurück? Unsere Korrespondentin Susanne Ebner ist der Sache nachgegangen. (+)

Manchmal ist die deutsche Bürokratie doch hilfreich. Der siegreiche AfD-Kandidat bei der Landtagswahl in Sonneberg, Robert Sesselmann, muss zum Demokratiecheck. Worauf der Vertreter der laut Thüringer Verfassungsschutz erwiesen rechtsextremistischen Partei getestet wird, hat Sebastian Scheffel zusammengetragen.

Vor 60 Jahren reichte ein einziger Satz, um zumindest den Westteil Berlins in tiefe Begeisterung zu versetzen. John F. Kennedy, der junge US-Präsident und Hoffnungsträger des Westens, war knapp acht Stunden zu Besuch. Der Tag bleibt unvergessen, nicht nur in der einst geteilten Stadt. Und Kennedys Politik könnte uns auch für die heutigen Krisen etwas lehren, meint mein Kollege Jan Sternberg. (+)

Der damalige US-Präsident John F. Kennedy spricht am 26. Juni 1963 vor dem Schöneberger Rathaus in West-Berlin. © Quelle: Heinz-Jürgen Göttert/dpa

Gemeinsam mit meiner Kollegin Alisha Mendgen habe ich das Verhältnis von NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst und CDU-Parteichef Friedrich Merz ausgeleuchtet. Wir sind uns einig: Die nach dem großen Krach um die Frage der Kanzlerkandidatur zur Schau getragene Harmonie wird nicht lange halten. (+)

Meine Kollegin Kristina Dunz hat immer das Ohr auf den Gleisen. So hat sie auch vom Geheimtreffen in Dänemark für die Ukraine erfahren. Nationale Sicherheitsberater westlicher Staaten haben dort auf Wunsch der Ukraine über mögliche Friedensgespräche mit Russland beraten. Aufhorchen ließ: Dabei waren auch Brics-Staaten wie Indien, Südafrika oder China – die den Krieg bislang nicht eindeutig verurteilt haben.

Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Samstag wieder. Dann berichtet meine Kollegin Kristina Dunz. Bis dahin!

Herzlichst

Ihre Eva Quadbeck

Mit RND.de, dem mobilen Nachrichtenangebot des Redaktions­Netzwerks Deutschland, dem mehr als 60 regionale Medienhäuser als Partner angehören, halten wir Sie immer auf dem neuesten Stand, geben Orientierung und ordnen komplexe Sachverhalte ein – mit einem Korrespondenten­Netzwerk in Deutschland und der Welt sowie Digitalexperten aller Bereiche.