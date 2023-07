Wut im Parlament

Liebe Leserin, lieber Leser,

aktuell läuft die letzte Sitzungswoche des Bundestags vor der Sommerpause – im Regierungsviertel ist das stets eine der hektischsten Wochen im Jahr: der umkämpfte Bundeshaushalt im Kabinett, das Drama von einem Heizungsgesetz sowie zwei Gesetzentwürfe zur Sterbehilfe zur Abstimmung im Bundestag mit ungewissem Ausgang. Jeden Abend finden drei bis vier Feste und Empfänge gleichzeitig statt. Auch die Hintergrundgespräche und Interviewtermine sind dicht gedrängt.

Diese letzte Sitzungswoche hat immer ihren eigenen Spirit – irgendwas zwischen letzte Schulwoche vor den Sommerferien und Torschlusspanik. In diesem Jahr allerdings ist die Stimmung schlecht. Die Ampel steht gerupft und zerstritten da. Die Opposition ist auf der Zinne, weil sie SPD, Grünen und FDP einen unfairen Umgang vorwirft. Unionsleute beschreiben die Stimmung im Parlament als „vergiftet“. Kostproben dafür gab es auch schon in den vergangenen Wochen, als sich Opposition und Regierung gegenseitig vorhielten, was sie „hingerotzt“ und „zum Kotzen“ finden. Das Bundestagspräsidium hatte jedenfalls viel zu tun, das hohe Haus immer wieder zur Vernunft zu bringen.

Die Verrohung der Sprache ist das eine. Der Opposition geht es aber um mehr: Union und Linke sehen sich regelrecht abgemeiert von den Regierungsparteien. Die AfD ist in ihrer chronischen Opposition zum demokratischen System ein Sonderfall.

Karlsruhe gab ihm Recht: Thomas Heilmanns (CDU) Eilantrag gegen das Heizungsgesetz hatte Erfolg. © Quelle: IMAGO/photothek

Alle Fraktion ächzen unter den ständigen Fristverkürzungen im Gesetzgebungsverfahren – so wie jetzt auch beim Heizungsgesetz. Die Regierungsparteien verlieren dadurch die Übersicht, was sie eigentlich beschließen, während die Opposition wenig Chancen hat, die Regierung tatsächlich zu kontrollieren und die faulen Eier in den Gesetzentwürfen zu finden. So bekamen die Abgeordneten vergangenen Freitag 170 Seiten Gesetztentwurf zum Heizungsgesetz in ihre E-Mail-Fächer gespült und weitere 110 Seiten mit Änderungen. Die Änderungen sind vielfach als Einschübe in Tabellenform aufgelistet. Um sie nachzuvollziehen, muss man sie mit dem ursprünglichen Gesetzentwurf (die 170 Seiten) vergleichen. Das ist ein mühsames Geschäft und eigentlich zu viel für ein Wochenende. Der Abgeordnete Thomas Heilmann hat dagegen in Karlsruhe eine einstweilige Verfügung eingereicht und am späten Mittwochabend Recht bekommen. Das Heizungsgesetz liegt nun vorerst auf Eis.

Richtig in Rage versetzen insbesondere Union und Linke zwei weitere Themen: Seit Dienstag ist gewiss, dass zum ersten Mal seit 1949 das Parlament einen von einer dazu berechtigten Minderheit beantragten Untersuchungsausschuss nicht einsetzen wird. Pikant: Es sollte um die Cum-Ex-Geschäfte der Warburg-Bank gehen und um die Frage, ob der frühere Erste Bürgermeister von Hamburg, Kanzler Olaf Scholz, darüber vielleicht doch etwas mehr wusste, als bislang bekannt. Die Union will nun vors Bundes­tagsverfassungsgericht in Karlsruhe ziehen. SPD, Grüne und FDP bestreiten nicht, dass die Union das Recht habe, einen U-Ausschuss einzusetzen. Allerdings sei es nicht Aufgabe des Bundestages, landespolitische Vorgänge zu untersuchen, meinen die Ampel-Leute.

Auch das neue Wahlrecht liegt schon in Karlsruhe

Die Union kann eigentlich gleich eine Filiale ihrer Parteizentrale in Karlsruhe eröffnen. Es läuft nämlich auch noch ein Klage gegen das von der Ampel beschlossene Wahlrecht. Die Wut über diese Entscheidung von SPD, Grünen und FDP kann ich übrigens nachvollziehen. Die Ampel streicht die bisherige Regelung, wonach eine Partei als Fraktion in den Bundestag einziehen darf, wenn sie mindestens drei direkt gewählte Abgeordnete hat – auch dann, wenn sie die Fünf-Prozent-Hürde nicht erreicht hat. Diese Neuregelung wird die Linke ziemlich sicher bei der nächsten Bundestagswahl aus dem Parlament befördern. Der CSU droht das gleiche Schicksal, wenn sie bundesweit nicht mehr über fünf Prozent kommen sollte. Die Stimmung heizt weiter an, dass unklar ist, wann Karlsruhe eine Entscheidung bekannt gibt.

Muss derzeit einige Fragen klären: das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. © Quelle: Uli Deck/dpa

Mir schildern Unionsabgeordnete, dass das neue Wahlrecht im Vertrauensverhältnis zu SPD, Grünen und Liberalen echten Schaden angerichtet habe. So sehr Regierung und Opposition im Parlament, in Talkshows und in Interviews verbal gegeneinander schießen, müssen die Demokraten untereinander eigentlich sprechfähig sein. Von dieser Selbstverständlichkeit ist in den vergangenen anderthalb Jahren manches abhanden gekommen.

Klare Ansage

„Es wird und soll keine weiteren Anhebungen des Renteneintrittsalters geben. Das wäre unverantwortlich.“ Olaf Scholz, Bundeskanzler

Die Frage, wie lange müssen wir arbeiten, um im Ruhestand auskömmlich leben zu können, steht wieder auf der politischen Tagesordnung. Die CDU hat den unpopulären, aber wahrscheinlich unausweichlichen Vorstoß unternommen, das Renteneintrittsalter perspektivisch an die Lebenserwartung zu koppeln. Die SPD, die 2006 unter dem damaligen Arbeitsminister und Vizekanzler Franz Müntefering in der Koalition mit der Union die Rente mit 67 Jahren beschlossen hat, ist strikt dagegen. Als Folge der Entscheidung von 2006 wird die Altersgrenze für eine Rente ohne Abschläge bis 2031 schrittweise auf 67 Jahre angehoben.

Spricht sich klar gegen eine Erhöhung des Renteneintrittsalters aus: Bundeskanzler Olaf Scholz. © Quelle: IMAGO/Panama Pictures

Wie Demoskopen auf die Lage schauen

Das Meinungsforschungsinstitut Forsa ermittelt auch Woche für Woche, welche Themen die Bürgerinnen und Bürger besonders beschäftigen. An dieser Stelle erwähne ich das nur gelegentlich, weil der Krieg in der Ukraine (44 Prozent) und die künftige Energieversorgung (29) seit Wochen die Liste anführen. Interessant in dieser Woche: Die Landratswahl im thüringischen Sonneberg, woraus erstmals bei einer Landratswahl ein AfD-Kandidat siegreich hervorgegangen ist, stieß laut Forsa nur bei 9 Prozent der Bürgerinnen und Bürger auf Interesse. Für den gescheiterten Putschversuch in Russland interessierten sich 17 Prozent, für die Arbeit der Bundesregierung 12 Prozent und für das Thema Zuwanderung 7 Prozent.

In der Sonntagsfrage tut sich wenig. Die AfD bleibt stark, die Ampel schwach und die Union deutlich unter 30 Prozent.

© Quelle: Forsa

Das ist auch noch lesenswert

Mais oder Genmais? Das ist aktuell eine heiß diskutierte Frage in der EU, die die Regeln für Gentechnik lockern will. Genverändert kann die Pflanze sehr viel ertragreicher sein. Es gibt aber eben auch Risiken und viel Widerstand. Daniela Vates hat Landwirtschaftsminister Cem Özdemir zu einem Unternehmen begleitet, das an genverändertem Mais forscht. (+)

Mein Kollege Tim Szent-Ivanyi hat sich in dieser Woche richtig aufgeregt und zwar über das parlamentarische Theater um den von der Opposition gewünschten Untersuchungsausschuss zur Cum‑ex-Affäre rund um die Hamburger Warburg-Bank und um die Rolle des früheren Ersten Bürgermeisters und jetzigen Bundeskanzlers Olaf Scholz. Hier sein Kommentar. (+)

Die Warburg-Bank in Hamburg – einen Untersuchungsausschuss im Bundestag wird es vorerst nicht geben. © Quelle: Axel Heimken/dpa

Kennen Sie die Werbung des Arbeitsministeriums für das Bürgergeld? Sie lässt einen etwas ratlos zurück - wirkt wie eine Leistung, die man sich holen sollte. Doch auch wenn die Sozialhilfe jetzt einen hübscheren Namen hat, ist das Leben mit ihr ja kein erstrebenswerter Zustand. Gekostet hat die Kampagne 1,36 Millionen Euro. Alisha Mendgen hat die Details.

Zugeben: In der Redaktionskonferenz musste ich grinsen, als die Kollegen das Thema „Männer-Camp“, also Selbstfindung für Männer vorstellten. Die Männer sollten in diesem Seminar in freier Natur ihre Urkraft wiederfinden, erklärten mir die Kollegen. Leonard Laurig hat die Veranstaltung besucht. Die Lektüre kann ich empfehlen. (+)

Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Samstag wieder. Dann berichtet meine Kollegin Kristina Dunz. Bis dahin!

Herzlichst

Ihre Eva Quadbeck

Mit RND.de, dem mobilen Nachrichtenangebot des Redaktions­Netzwerks Deutschland, dem mehr als 60 regionale Medienhäuser als Partner angehören, halten wir Sie immer auf dem neuesten Stand, geben Orientierung und ordnen komplexe Sachverhalte ein – mit einem Korrespondenten­Netzwerk in Deutschland und der Welt sowie Digitalexperten aller Bereiche.