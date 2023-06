Der Klimaschutz und die Leichtigkeit des Verkehrs

Liebe Leserinnen und Leser,

das Straßenverkehrsgesetz könnte bald modernisiert werden. Einen entsprechenden Gesetzentwurf aus dem Verkehrsministerium hat das Bundeskabinett am Mittwoch beschlossen. Man muss sagen: Endlich! Denn das aktuelle Gesetz ist längst überholt. Der betroffene Paragraf stammt noch aus der Kaiserzeit – und ist der maßgebliche Grund für die Dominanz des Autos auf den Straßen der Bundesrepublik. Zwar würde die Reform allein diese Dominanz nicht brechen, aber sie auf jeden Fall einschränken.

Aktuell dreht sich im Straßenverkehrsgesetz alles um die Leichtigkeit des Verkehrs, wie es im Beamtendeutsch heißt. Der Rechtsanwalt Roman Ringwald von der Kanzlei Becker Büttner Held hat es meinem Kollegen Frank-Thomas Wenzel so übersetzt: Bislang gelte, „dass im Zweifel der Pkw mit seiner Regelgeschwindigkeit von aktuell 50 und dem Abstellen, wo man es eben möchte, immer den Vorrang hat“.

Eine Fahrraddemo in Berlin. © Quelle: Joerg Carstensen/dpa

Städte und Kommunen können künftig leichter Radwege einrichten – ohne lange Begründung

Im neuen Entwurf wird nun auch dem Klimaschutz Priorität eingeräumt. Genauso wie Städtebau und Gesundheit, dazu bleiben die bisherigen Grundsätze Leichtigkeit und Sicherheit des Verkehrs erhalten. Das Gesetz würde es Städten und Kommunen leichter machen, zum Beispiel Fahrradwege und Busspuren einzurichten. Begründungen und Rechtfertigungen bräuchte es dafür nicht mehr. Klimaschutz reicht dann als Grund. Zudem könnten Städte und Kommunen mit deutlich weniger bürokratischem Aufwand Tempo-30-Zonen ausweisen. An der Regelgeschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde hält Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) aber weiterhin fest.

Trotzdem gibt es Kritik. So bemängelt der ökologischen Verkehrsclub VCD, dass weiterhin bei allen Maßnahmen Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs gewährleistet sein müssen. „Vor allem mit dem Argument der Leichtigkeit kann man im Zweifelsfall alles blockieren“, sagte die Bundesvorsitzende Kerstin Haarmann. Der Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe (DUH), Jürgen Resch, beschrieb den Entwurf als „Nebelkerze“ und stellte die Frage: „Setzt sich der Siegeszug von Porsche-Minister Wissing nach dem von Verhandlungskünstler Habeck zugestandenen Verzicht auf ein Klimaschutz-Sofortprogramm Verkehr nun auch beim Straßenverkehrsgesetz fort?“

Immerhin aber wären Städte und Kommunen mit dem neuen Gesetz flexibler in ihrer Verkehrsplanung und könnten Impulse für einen klimafreundlichen Verkehr setzen – wenn sie das wollen. Nicht immer ist das der Fall. Das hat der neue schwarz-rote Senat in Berlin gezeigt, der den Ausbau aller geplanten Radwege gestoppt hat.

Was kann ich tun?

Es war schon heiß in diesem Sommer. Und es wird in den nächsten Jahren noch wärmer. Der Sommer in Deutschland bringt immer häufiger Temperaturen von 30 Grad und mehr mit sich. Schon im vergangenen Sommer sagte Peter Hoffmann vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung: „40 Grad in Deutschland werden zur Regel.“ Wir müssen also lernen, mit Hitzetagen umzugehen.

Zuflucht vor der Hitze findet man oft in der eigenen Wohnung. Aber nur, wenn es gelingt, die hohen Außentemperaturen auszusperren. Mein Kollege Till Eichenhauer hat einen Experten gefragt, wie man an heißen Tagen richtig lüftet. Die Faustregel ist: Erst die Fenster öffnen, wenn es draußen kühler als drinnen ist. Über Nacht können die Fenster mehrere Stunden geöffnet bleiben.

Fenster zu, Jalousie runter: Gerade die Innenstädte heizen sich derzeit besonders auf. © Quelle: Frank Peter

Das macht Hoffnung

Die Verkehrswende ist wahrlich kein einfaches Thema. Gerade Berlinerinnen und Berliner sehen davon aktuell wenig. In manchen Teilen Deutschlands wird sie aber tatsächlich schon sehr vernünftig umgesetzt. Wer in Karlsruhe, Hamburg oder Barnim wohnt, weiß das. Dort gelingt, woran andere noch scheitern. So zeigt Barnim in Brandenburg, dass man auf dem Land nicht unbedingt auf das eigene Auto angewiesen ist. Seit 2019 hat der Landkreis ein Carsharing-Konzept, das komplett auf E-Autos setzt: Auf elf Orte verteilen sich 24 Stationen mit insgesamt 43 Fahrzeugen.

In Karlsruhe wird jeder zweite Weg zu Fuß oder mit dem Rad zurückgelegt. So hat die Stadt in Baden-Württemberg schon jetzt die Klimaziele für den Bereich Mobilität erreicht, die das Bundesland für 2030 festgelegt hat. Auch in Hamburg ist der Anteil der Radfahrerinnen und Radfahrer seit 2008 gestiegen: von 13 auf 22 Prozent. Um den Menschen zu zeigen, was sie mit der Mobilitätswende gewinnen, setzt der Verkehrssenator der Hansestadt künftig auf 3-D-Brillen – die zeigen, wie ein Ort aussieht, wenn der Umbau fertig ist.

Eine Zukunft ohne Auto? Im Juni nahmen Tausende an der Fahrradsternfahrt des ADFC unter dem Motto Mehr Recht fürs Rad – Viva la Radvolution teil. © Quelle: IMAGO/Martin Müller

Was diese Woche wichtig war

Der Ausblick

Auch wenn Unwetter „Lambert“ in diesen Tagen für viel Niederschlag sorgt, in vielen Regionen in Deutschland ist es im Sommer sehr häufig viel zu trocken. Weil der Grundwasserspiegel sinkt, schränken immer mehr Regionen den privaten Wasserverbrauch ein. Aus Seen, Flüssen und Brunnen dürfen die Menschen mancherorts kein Wasser mehr abpumpen, um Gärten, Sportflächen und Felder künstlich zu bewässern.

Die Verbote gelten ab bestimmten Temperaturen, im Kreis Nienburg in Niedersachsen zum Beispiel ab 24 Grad, oder zu bestimmten Uhrzeiten, im Altmarkkreis Salzwedel in Sachsen-Anhalt zum Beispiel zwischen 10 und 19 Uhr. Oder beides. Bei Verstößen drohen Bußgelder. Im Kreis Vechta in Niedersachen und im Landkreis Nordsachsen kostet es 50.000 Euro. Im Landkreis Kassel sind es sogar 100.000 Euro. Es heißt also: Wasser sparen! Nicht nur, um die Wasservorräte zu schonen, sondern auch das eigene Konto.

