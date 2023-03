Grüner Frust und das Ende eines Zeitalters

Liebe Leserinnen und Leser,

die Ergebnisse des Koalitions­ausschusses in Sachen Klimaschutz können aus Sicht der Grünen getrost als durchwachsen bezeichnet werden. Zumindest hagelt es Kritik – vor allem von Umwelt­verbänden. Der Greenpeace-Chef Martin Kaiser ist „fassungslos“ über den „Rückschritt beim Klimaschutz“. Die Grüne Jugend zeigt sich angesichts der beschlossenen Beschleunigung beim Autobahn­ausbau besorgt. Und Fridays for Future ruft spontan in zwölf deutschen Städten zum Protest auf. „Es ist wichtig, dass wir deutlich machen, dass das ein neuer Einschnitt ist, den wir nicht mitgehen“, sagte Luisa Neubauer über die Beschlüsse auf der Demo in Berlin am Freitag.

Luisa Neubauer sagte während einer Demonstration von Fridays for Future: „Es ist wichtig, dass wir deutlich machen, dass das ein neuer Einschnitt ist, den wir nicht mitgehen.“ © Quelle: IMAGO/Jochen Eckel

Selbst die Grünen-Bundes­vorsitzende Ricarda Lang räumt ein, dass man sich mit den Beschlüssen nicht zufriedengeben könne. Ist also wirklich alles so schlecht, was da nach fast 30 Verhandlungs­stunden beschlossen – oder eben nicht beschlossen – wurde? Dieser Newsletter soll ja bekanntlich Hoffnung machen. Deswegen lenken wir den Blick doch lieber schnell auf den Punkt, den die Grünen beim Thema Klimaschutz für sich verbuchen: der CO₂-Aufschlag auf die Lkw-Maut.

Dieser soll ab 1. Januar 2024 gelten und den Ausbau des Schienen­netztes – zumindest teilweise – finanzieren. Wenigstens bei diesem Doppelthema werden buchstäblich die richtigen Weichen gestellt, kommentiert mein Kollege Frank-Thomas Wenzel.

Auch die Elektro­mobilität bei Nutz­fahrzeugen könne das voranbringen. Doch dafür müsse die Lade­infrastruktur schleunigst ausgebaut werden. Das EU-Parlament hat dafür diese Woche eine Grundlage geschaffen. Mehr dazu lesen Sie unter „Das macht Hoffnung“. Und wenn Ihnen das noch nicht genug Hoffnung macht, haben wir noch ein paar weitere Themen für Sie.

Ihr Leonard Laurig

Was kann ich tun?

Das Braunkohle­kraftwerk Neurath in Grevenbroich, Nordrhein-Westfalen. © Quelle: imago images/imagebroker

Um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, so sagen es uns die verschiedenen Sachstands­­berichte des Weltklimarats, müssen wir unsere Treibhausgas­emissionen bis 2050 auf netto null senken – und danach negative Emissionen verzeichnen. Negative Emissionen bedeutet, salopp formuliert: mehr raus als rein. Technologien, die das tun, findet unsere Kolumnistin Insa Thiele-Eich sehr spannend. Trotzdem sagt sie: Wir können uns nicht auf sie verlassen.

Das macht Hoffnung

Ein Symbol markiert einen Parkplatz an einer Ladesäule für Elektroautos in der Innenstadt. © Quelle: Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Bis 2026 wird jedes EU‑Land verpflichtet, entlang des Straßen­kern­netzes, also an den viel befahrenen Autobahnen, zumindest alle 60 Kilometer Ladestationen mit einer Gesamtleistung von 400 Kilowatt aufzustellen, bis 2028 soll sie auf 600 Kilowatt (kW) hochgefahren werden. Die Leistungs­angaben sind wichtig, weil immer deutlicher wird, dass vor allem Schnelllader mit mindestens 22 kW gebraucht werden.

Genauer noch: Es wird ankommen auf das, was Ultra­schnelllader genannt wird mit 150 kW und mehr. Dies ermöglicht, die Batterie eines E‑Pkw schon heute in gut einer Viertelstunde zu knapp 80 Prozent zu laden. Das kommt dem Tanken von Sprit in zeitlicher Hinsicht schon ziemlich nah, schreibt mein Kollege Frank-Thomas Wenzel.

Was diese Woche wichtig war

Der Ausblick

ARCHIV - 11.09.2022, Bayern, Essenbach: Wasserdampf steigt aus dem Kühlturm des Atomkraftwerks (AKW) Isar 2. (zu dpa «Kernkraftwerk Isar 2 geht Mitte April vom Netz - Minister-Besuch») Foto: Armin Weigel/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ © Quelle: Armin Weigel/dpa

Am Ende der Woche haben die Grünen etwas zu feiern. Der lange Kampf der Atomkraft­kritiker hat sich gelohnt. Die drei verbleibenden Atomkraft­werke in Deutschland gehen schon bald endgültig vom Netz. Am 15. April werden die Meiler Isar 2, Neckarwestheim 2 und Emsland abgeschaltet. Bundes­umwelt­ministerin Steffi Lemke (Grüne) bedankte sich bei den Anti­atomkraft­aktivistinnen und ‑aktivisten für ihr durchhaltendes Engagement. „Der Atomausstieg macht unser Land sicherer“, sagte sie bei einer Pressekonferenz am Donnerstag.

Nun gelte es, den Rückbau der AKWs zu vollziehen. Doch dieser könne noch bis zu 15 Jahre dauern. Auch die große Frage nach der Zwischen- und Endlagerung der radioaktiven Abfälle ist noch nicht geklärt. Diese Aufgabe sei heraus­fordernd, sagte Lemke. Die Einlagerung werde einige Jahrzehnte in Anspruch nehmen. Doch die Zeit drängt. Die ersten Genehmigungen der Zwischenlager laufen bereits 2034 aus und ein Endlager ist noch nicht gefunden.

Für die Grünen als Anti­atomkraft­partei geht mit dem Atomausstieg eine uralte Forderung in Erfüllung. Einen Sekt wird Ministerin Steffi Lemke dennoch nicht öffnen, erzählte sie auf der Presse­konferenz. Denn am 15. April ist sie auf Dienstreise. In Japan, beim G7-Gipfel der Umwelt­minister. Und da trinke sie keinen Alkohol. Nun gut.

Abonnieren Sie auch

Krisen-Radar: Konflikte, Kriege, Katastrophen – analysiert von Can Merey, jeden Mittwoch neu.

Der Tag: Das Nachrichten-Briefing vom Redaktions­Netzwerk Deutschland. Jeden Morgen um 7 Uhr.

Unbezahlbar: Wertvolle Tipps und Hintergründe rund ums Geld – immer mittwochs.

Hauptstadt-Radar: Persönliche Eindrücke und Hintergründe aus dem Regierungs­viertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags.

Das Leben und wir: Der Ratgeber für Gesundheit, Wohlbefinden und die ganze Familie – jeden zweiten Donnerstag.

What’s up, America? Der USA-Newsletter liefert Hintergründe zu den Entwicklungen in Politik, Gesellschaft und Kultur – jeden zweiten Dienstag.

Das Stream-Team: Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix und Co. – jeden Monat neu.