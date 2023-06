Hitze in der Stadt: too hot to handle?

Liebe Leserinnen und Leser,

Schweißperlen tropfen von der Stirn, atmen fällt schwer und der Kopf schmerzt. So ging es in der vergangenen Woche vielen Menschen, wenn sie sich in den Innenstädten aufhielten. Beton und Stahl speichern die Hitze und sorgen so in der Stadt für sehr hohe Temperaturen. Das ist nicht nur unangenehm, sondern auch gefährlich. 2022 starben 4500 Menschen hitzebedingt, wie die Allianz Klimawandel und Gesundheit angibt. 2018 waren es sogar 8700. Nicht nur ältere Menschen, sondern etwa auch Schwangere, chronisch Kranke und Obdachlose sind betroffen, so Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD).

Deshalb möchte er jetzt mit einem Hitzeschutzplan Abhilfe schaffen. Ärzte und Pflegende sollen möglicherweise direkt gefährdete Menschen ansprechen. Vor Hitzewellen sollten Menschen über Radio, Handy oder Fernsehen gewarnt werden. Auch soll der Staat Pflegeeinrichtungen empfehlen, wie sie ihre Bewohnerinnen und Bewohner besser schützen können. Das Robert Koch-Institut soll nach Lauterbachs Plänen analysieren, wie sehr die Hitze für Übersterblichkeit sorgt.

Beton und Stahl speichern die Hitze. © Quelle: Andrea Warnecke/dpa-tmn

Lauterbachs Ideen sind alles andere als neu. Länder wie Frankreich, die USA und Spanien haben schon lange Hitzeschutzpläne. Frankreich führte schon 2003 ein Warnsystem ein, nachdem 20.000 Menschen infolge von Hitze gestorben waren. Außerdem rufen städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei besonders gefährdeten Personen an und fragen, ob es ihnen gut gehe. Die Stadt Barcelona stellt bei hohen Temperaturen gekühlte Räume bereit, in denen Menschen sich vorübergehend aufhalten können. Zwischen Juni und September stehen über 160 solcher Räume zur Verfügung. Mein Kollege Curdt Blumenthal vergleicht die Hitzestrategien anderer Länder.

Was kann ich tun?

Viele Menschen fühlen sich bei schwülem Wetter niedergeschlagen. Ein Grund dafür: Wenn wir schwitzen, wird der Körper weniger gut gekühlt als bei niedriger Luftfeuchtigkeit. Der Schweiß verdunstet schlechter, da die Luft schon so mit Feuchtigkeit gesättigt ist, dass sie das verdampfende Wasser nur noch schlecht aufnehmen kann. Deshalb ist der Kühlungseffekt, der entsteht, wenn Wasser beziehungsweise Schweiß verdunstet, geringer. Meine Kollegin Laura Beigel erklärt, wann Menschen Wetter als schwül empfinden und was wir tun können, um besser damit zurechtzukommen.

Ist die Luftfeuchtigkeit zu hoch und trifft sie auf kalte Flächen in einem Raum, kondensiert sie. © Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/dpa-tmn

Das macht Hoffnung

Historiker Peter Frankopan meint, dass die Klimakrise und die Veränderung der Umwelt die wichtigsten Geschichten des 21. Jahrhunderts seien. Er untersucht, wie frühere Zivilisationen auf Klimaveränderungen reagiert haben. Die Idee: Wenn wir in die Vergangenheit schauen, können wir für die Gegenwart lernen. Im Interview mit meinem Kollegen Justus Wilke erzählt Frankophan, welche Lehren das sind und was ein Mann, der mehrere Tausend Jahre vor Christus in der Gegend des heutigen Irak herrschte, mit Donald Trump zu tun hat. Außerdem sagt er, was ihn trotz aller Probleme optimistisch stimmt.

Was diese Woche wichtig war

Der Ausblick

Wie heiß es dieses Jahr noch werden könnte, analysiert Laura Beigel. Die Prognosen des Deutschen Wetterdienstes deuten wieder einmal auf Trockenheit und Hitze hin. Grund dafür ist unter anderem, dass die Meere immer wärmer werden. Die Ozeane nehmen laut Klimaforscher Mojib Latif 90 Prozent der Wärme auf, die durch menschengemachte Treibhausgase verursacht wird. Das Klimaphänomen El Niño trägt besonders zur Erhitzung der Ozeane bei. Dabei verlaufen Winde und Meeresströme anders als normalerweise. Wie das Phänomen im Detail entsteht, diskutieren Forschende noch. Klar ist: Es könnte für neue Hitzerekorde sorgen.

Der Sommer 2023 wird wohl wieder ein Sommer der Klimaextreme. © Quelle: Montage; RND, Fotos: RomoloTavani/Getty Images/iStockphoto, marungaman/iStockphoto

