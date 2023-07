Wasserknappheit ist die neue Normalität

Liebe Leserinnen und Leser,

es war staubig, es war heiß – und Elon Musk verstand das Problem nicht. Vor drei Jahren kam der schon damals mindestens erratische Firmenchef nach Brandenburg, um die Baustelle seiner nagelneuen Tesla-Fabrik zu begutachten, schaute einmal in die Journalistenrunde und sprach: „Ich glaube nicht, dass wir in einer trockenen Region sind. Schauen Sie sich um. Hier stehen doch Bäume. Die würden hier nicht wachsen, wenn es kein Wasser gäbe, oder?“

Nun – an dieser Aussage sind gleich mehrere Dinge haarsträubend. Natürlich ist die reine Existenz von Bäumen ein absurdes Argument, um die Bedenken rund um den Wasserverbrauch einer gigantischen Autofabrik zu entkräften. Vor allem aber: Doch, Herr Musk, ihre Tesla-Fabrik steht in einer trockenen Region, in einer sehr trockenen Region sogar.

Vor allem im Nordosten Deutschlands breitet sich nach den Daten des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung die Trockenheit im Boden in einer Tiefe von 25 Zentimetern immer stärker aus, schreibt mein Kollege Frank-Thomas Wenzel. In einer Tiefe von 1,80 Meter hat sie bereits sogar die höchste Warnstufe „außergewöhnliche Dürre“ erreicht. Das ist deshalb so alarmierend, weil sich solche Phänomene über Jahre entwickeln. Entsprechend lange würde es dauern, um den langjährigen Durchschnitt wieder zu erreichen. Wenn das überhaupt noch möglich ist. Denn extrem trockene Sommer sind mittlerweile zur Regel geworden.

Verstand das Problem nicht: Elon Musk in Grünheide. © Quelle: Ansgar Nehls

Aktuell ist das Land wieder einmal ausgedörrt. Nicht nur in Brandenburg, sondern großflächig im Norden und Nordosten der Republik herrscht seit fast einem Monat große Trockenheit. Die Wasserstände in Flüssen und Seen sind deutlich gesunken – auch rund um die Tesla-Fabrik. Und die unterirdischen Grundwasserreserven schwinden. In Niedersachsen schränken viele Landkreise das Bewässern von Gärten, Wiesen und Feldern bis zum Ende des Sommers ein.

In Deutschland hat sich Grundsätzliches geändert: Die Zeiten der Verschwendung sind vorbei

Expertinnen und Experten sind sich einig: Grundsätzliches hat sich in den vergangenen fünf Jahren geändert. Was früher selbstverständlich war, gilt nicht mehr: Dass nämlich hierzulande ausreichend Wasser zu jeder Zeit und an jedem Ort zur Verfügung steht. Im Gegenteil: Wasserknappheit ist die neue Normalität und die Zeiten der Verschwendung sind vorbei.

Dazu passt ein aktuelles Positionspapier von vier Verbänden, die einen Paradigmenwechsel in der Wasserwirtschaft fordern. Vieles soll umgekrempelt werden, damit sich vor Ort wieder mehr Reservoire mit dem kostbaren Nass bilden können. Wichtig sei aber auch, die Wasserinfrastruktur auszubauen und bei Belastungen des Grundwassers das Verursacherprinzip stärker durchzusetzen. Alle Möglichkeiten zur Verbesserung der Grundwasserneubildung und der Wasserspeicherung müssten genutzt werden, heißt es in dem Positionspapier – damit Deutschland mit dem Wassermangel besser umgehen kann und auch in Elon Musks Fabrik weiterhin Autos gebaut werden können.

Ihr Ansgar Nehls

Klima-Check Erhalten Sie den Newsletter mit den wichtigsten News und Hintergründen rund um den Klimawandel – jeden Freitag neu. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Was kann ich tun?

Meine Kollegin Laura Beigel schreibt: Klimaschutz beginnt im Kleinen – und sie hat recht. Jede Person kann ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten, indem sie im Alltag ein paar Dinge beachtet. Das fängt bei offensichtlichen Dingen an. Wer ohne Probleme mit dem Fahrrad fahren, zu Fuß gehen oder die Öffis nehmen kann, sollte das Auto stehen lassen. Laura Beigel hat auch einen Tipp: Haben Sie zum Beispiel Kolleginnen und Kollegen, die bei Ihnen in der Nähe wohnen, können Sie in einem Auto zusammen zur Arbeit fahren. Das spart Spritkosten und CO₂-Emissionen – und kann noch unterhaltsam sein.

Die Kollegin hat insgesamt 15 Tipps zusammengetragen, die alle alltagstauglich sind. Ein schöner Überblick.

Es gibt verschiedene Wege, um dem Klima zu helfen. Das muss nicht unbedingt die Straßenblockade sein. © Quelle: RND-Illustration: Patan, Vecteezy

Das macht Hoffnung

Christdemokraten und Rechtsnationale sind bei bei ihrem Versuch gescheitert, ein Naturschutzgesetz im Europaparlament zu kippen. In den nächsten Jahren sollen nun mehr Wälder wieder aufgeforstet, mehr trockengelegte Moore wieder vernässt werden und mehr Grün in die Städte kommen. Das Parlament hat dazu am Mittwoch einen Vorschlag der EU-Kommission mit knapper Mehrheit angenommen.

Zum Glück, kommentiert mein Kollege Damir Fras. Ein Scheitern des Gesetzes wäre ein schwerer Schlag gegen die Klimapläne der EU gewesen.

Eine landwirtschaftlich genutzte Hochmoorfläche in Niedersachsen: Das Europaparlament hat sich für ein umstrittenes EU-Naturschutzgesetz ausgesprochen. Unter anderem Bauernverbände waren dagegen. © Quelle: Sina Schuldt/dpa

Was diese Woche wichtig war

Der Ausblick

Es ist völlig klar: Der Mensch hat die Erde extrem umgestaltet, schreibt meine Kollegin Anna Schughart. Aber ist das Grund genug, eine neue Erdepoche einzuläuten? Viele Fachleute sind davon überzeugt. Offiziell ausgerufen haben die Geologinnen und Geologen das Anthropozän aber noch nicht. Laut ihrer Zeitrechnung befinden wir uns weiterhin im Holozän, jener bereits 11.700 Jahre währenden Erdepoche, die mit dem Ende der letzten Kaltzeit begann. Doch das scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Dass auch die Geologinnen und Geologen bald den Beginn einer neuen Epoche festlegen werden, wird immer wahrscheinlicher. Einen wichtigen Schritt auf dem Weg dahin haben sie am vergangenen Dienstag unternommen. Die Details erklärt Anna Schughart in ihrem Text.

Der Mensch hat die Erde verändert, Fachleute sehen deshalb ein neues Erdzeitalter angebrochen. Aber wie genau ist es festgelegt? © Quelle: Getty Images

Abonnieren Sie auch

Krisen-Radar: Konflikte, Kriege, Katastrophen – analysiert von Can Merey, jeden Mittwoch neu.

Der Tag: Das Nachrichten-Briefing vom RedaktionsNetzwerk Deutschland. Jeden Morgen um 7 Uhr.

Unbezahlbar: Wertvolle Tipps und Hintergründe rund ums Geld – immer mittwochs.

Hauptstadt-Radar: Persönliche Eindrücke und Hintergründe aus dem Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags.

Das Leben und wir: Der Ratgeber für Gesundheit, Wohlbefinden und die ganze Familie – jeden zweiten Donnerstag.

What’s up, America? Der USA-Newsletter liefert Hintergründe zu den Entwicklungen in Politik, Gesellschaft und Kultur – jeden zweiten Dienstag.

Das Stream-Team: Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix und Co. – jeden Monat neu.