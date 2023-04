Unsere Soldaten verdienen mehr Anerkennung

Liebe Leserin, lieber Leser,

um 5 Uhr morgens haben sich gestern im Camp Castor der Bundeswehr im malischen Gao die Soldatinnen und Soldaten gesammelt, die Fotograf Andy Spyra und ich auf ihrer Patrouille begleiten durften. Vor Sonnenaufgang sind die Temperaturen hier im Osten Malis derzeit noch erträglich. Als wir gut zweieinhalb Stunden später auf der Suche nach dem Dorfältesten von Gaouna einen Sandhügel erklommen (die Soldaten jeweils mit rund 25 Kilogramm Kampfgepäck), war die 30-Grad-Marke schon überschritten. Über 40 Grad sollten es im Laufe des Tages werden. Um den Sinn des schon fast zehn Jahre dauernden Einsatzes in Mali soll es hier nicht gehen (dazu und auch zur Patrouille bald mehr bei rnd.de). In dieser Ausgabe des Krisen-Radars soll es um die Arbeit der Soldatinnen und Soldaten im Ausland gehen. Sie machen einen schwierigen Job unter widrigen Umständen – und finden dabei nach meinem Dafürhalten zu wenig Beachtung.

Deutschland hat glücklicherweise eine Parlamentsarmee, die nicht auf Gutdünken eines Machthabers à la Putin in Nachbarstaaten einmarschiert, sondern nach reiflicher Diskussion mit einem Mandat des Bundestags entsandt wird. Mali ist seit dem Debakel in Afghanistan der größte Auslandseinsatz der Bundeswehr. Die derzeit gut 1100 Soldatinnen und Soldaten sind Teil von Minusma, der derzeit gefährlichsten Blauhelmmission der Vereinten Nationen. Viele Deutsche stehen Auslandseinsätzen der Bundeswehr kritisch gegenüber. Unabhängig davon könnte – und sollte – man aber die Leistungen der Soldatinnen und Soldaten würdigen.

Die Bundeswehr im Einsatz in Mali. © Quelle: Andy Spyra

„Man muss sich nur die Homecoming-Videos der Amerikaner und der Deutschen anschauen, das sagt glaube ich schon alles“, meint Stabsgefreite Laura, sie ist Richtschützin in einem der gepanzerten Dingos, mit denen wir auf der Patrouille waren. Die Amerikaner feiern ihre Soldaten und ihre Veteranen regelrecht, was aus europäischer Sicht gelegentlich etwas kuriose Blüten treibt: Sie werden beispielsweise vor Baseballspielen öffentlich gewürdigt, bei zivilen Flügen dürfen sie häufig zuerst an Bord. „Thank you for your service“, sagt man in den Vereinigten Staaten durchaus auch Menschen in Uniform, die man noch nie gesehen hat. Amerikaner können zum jeweiligen Einsatz stehen, wie sie wollen. Für sie zählt nur, dass die Soldaten einen Dienst für ihr Land leisten.

Auch unsere Soldaten haben sich bereit erklärt, beim Einsatz im Auftrag Deutschlands notfalls ihr Leben zu geben. Schon längst ist das keine Phrase mehr, die Bundeswehr hat sich dramatisch gewandelt: Von einer Armee, deren Soldaten in Afghanistan zunächst als Brunnenbohrer in Uniform verspottet wurden, zu einer schlagkräftigen Truppe, der islamistische Terroristen in Mali lieber aus dem Weg gehen.

Zu den Belastungen: Dazu zählen nicht nur die Sicherheitslage und das Klima. Schwierig ist besonders die lange Trennung von Familie und Freunden. Die Einsatzdauer liegt zwischen drei und gut sechs Monaten – ohne Heimreise dazwischen. Die Soldatinnen und Soldaten sind sieben Tage die Woche im Dienst. Alle 30 Tage werden ihnen zwei freie Tage für die Zeit nach der Rückkehr gutgeschrieben. Dazu gibt es einen Auslandsverwendungszuschlag von 145 Euro am Tag. Alle hier nehmen Medikamente zur Malaria-Prophylaxe, die schwere Nebenwirkungen haben können – berichtet wird über Vergesslichkeit und heftige Albträume.

Die Truppenküche im Camp, die ein Subunternehmen betreibt, wird weithin gelobt. Das Campleben ist trotzdem gewöhnungsbedürftig: Eine permanente Geräuschbelastung durch klappernde Klimaanlagen, dröhnende Dieselgeneratoren und laute Fahrzeuge, letztere wirbeln den feinen roten Sand auf, der überall liegt. Privatsphäre ist Mangelware: Die meisten Soldaten leben in Zweierstuben, die Wohncontainer verfügen nur über Sammeltoiletten und ‑duschen. Die Duschzeit ist auf zwei Minuten begrenzt.

Kein Bier mit Alkohol erlaubt: Soldaten der Bundeswehr sitzen in der Betreuungseinrichtung im Feldlager Camp Castor. © Quelle: Michael Kappeler/dpa

Auch auf ein Feierabendbier müssen die Soldaten während ihres Einsatzes verzichten, im Camp herrscht absolutes Alkoholverbot. Sie machen aus der Not eine Tugend: In der Castor-Bar haben sie das Konsolenspiel „Mario Kart“ um die Zusatzregel „Don’t drink and drive“ erweitert: Die Spieler müssen nicht nur ihr Fahrzeug als Erste über die Ziellinie bringen, sondern davor auch einen halben Liter alkoholfreies Bier trinken – währenddessen darf das Kart nicht fahren. Auch Grillabende und Filmvorführungen werden veranstaltet, Kicker, Dartscheibe und Billardtisch gibt es ebenfalls.

„Es gibt hier gelebte Kameradschaft“, sagt Hauptfeldwebel Björn (die meisten Soldaten dürfen nur mit Dienstgrad und Vornamen zitiert werden). „Was trotzdem fehlt: alles, was Familie ist.“ Björn sagt, er wünsche sich gar nicht unbedingt mehr Anerkennung, sondern vor allem „Verständnis, warum deutsche Soldaten in Einsätze wie in Mali gehen“. Der Unteroffizier ist überzeugt: „Wir haben als große Industrienation internationale Verpflichtungen. Eine davon ist, dass man Schwächeren hilft.“ Oberstleutnant Thorsten Smoll in Gao ist der Sprecher des deutschen Minusma-Einsatzkontingents, er sagt: „Es geht mir nicht um Anerkennung für die Bundeswehr, sondern darum, dass die Soldatinnen und Soldaten ein ganz normales Dankeschön bekommen.“

Bis zur nächsten Ausgabe

Ihr Can Merey

Was gerade passiert

Rund dreieinhalb Wochen vor Auslaufen des internationalen Abkommens zur Ausfuhr von Getreide aus der Ukraine hat Russland erneut mit dem Aus der Vereinbarung gedroht. © Quelle: Khalil Hamra/AP/dpa

Mehrmals schon wurde das sogenannte Getreideabkommen verlängert, doch Mitte Mai könnte Schluss sein. Russland droht mit dem Aus des wichtigen Export-Deals – und gibt der angegriffenen Ukraine die Schuld. Die Ereignisse der Nacht und ein Ausblick auf den Tag.

Zuletzt häuften sich Berichte, die Putin einen Doppelgänger für öffentliche Auftritte unterstellten. Der Kreml spricht nun von einer „Lüge“. Putin sei „megaaktiv“ , selbst seine Mitarbeiter könnten kaum mit ihm mithalten, erklärte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag.

Die Ukraine erhält einen neuen EU-Hilfskredit über 1,5 Milliarden Euro. Wie Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Dienstag mitteilte, ist er Teil des bis zu 18 Milliarden Euro umfassenden Darlehensprogramms, das im Dezember von den EU-Mitgliedsstaaten für dieses Jahr vereinbart wurde.

Alle Entwicklungen zum Krieg im Liveblog

Die Story des Tages

Rätselraten im Sudan: Wo ist der international gesuchte Kriegsverbrecher al‑Baschir? Omar al‑Baschir, Ex‑Diktator und mit internationalem Haftbefehl gesuchter Kriegsverbrecher, ist nach einem Gefängnissturm in der sudanesischen Hauptstadt Khartum untergetaucht. Jetzt mehr lesen

Klare Ansage

„Wenn Ihnen etwas an Ihrem Land liegt, dann legen Sie die Waffen nieder.“ Annalena Baerbock Außenministerin, appelliert an die Generale im Sudan

Zum Artikel

Annalena Baerbock und Boris Pistorius äußern sich zu den Evakuierungen im Sudan. © Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Vorschau

Im Newsletter in der vergangenen Woche ging es um die bevorstehende Wahl in der Türkei – und um die Frage, warum bislang überproportional viele Türken in Deutschland für Präsident Recep Tayyip Erdogan gestimmt haben. Ab Donnerstag beginnt nun erneut die Wahl für die im Ausland lebenden Türken. Die Parlaments- und Präsidentenwahl im Land selbst folgt dann am 14. Mai. Hier gibt es den Newsletter der vergangenen Woche noch einmal zum Nachlesen.

Will türkischer Präsident bleiben: Recep Tayyip Erdogan. © Quelle: IMAGO/Depo Photos

