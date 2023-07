Ausrede Neutralität: Wie Österreich und die Schweiz der Ukraine schaden

Liebe Leserin, lieber Leser,

sich in einem Konflikt neutral zu verhalten, klingt zunächst einmal nobel. Im Fall des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine sollte sich Neutralität besonders für europäische Staaten allerdings verbieten, weil hier der Aggressor unbestreitbar feststeht: Kremlchef Wladimir Putin. Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat nun trotzdem die Neutralität seines Landes als Begründung dafür angeführt, warum er (gemeinsam mit den anderen neutralen Ländern Irland, Malta und Zypern) beim Gipfel der Europäischen Union in der vergangenen Woche EU-Sicherheitsgarantien für die Ukraine blockiert hat.

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Agnes Strack-Zimmermann, nannte das Verhalten Nehammers zu Recht „verstörend“. Im Deutschlandfunk sagte die FDP-Politikerin: „Österreich kann gerne neutral sein, schlüpft aber auch unter den Schutz der Nato, wenn die Luft eng werden sollte.“ Wenige Tage nach der Blockade der EU-Sicherheitsgarantien für die Ukraine verkündete Nehammer, sein Land plane den Beitritt zur „European Sky Shield Initiative“, einem deutschen Projekt zum Aufbau eines besseren europäischen Luftverteidigungssystems. Seine Begründung: „Die Bedrohungslage hat sich durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine massiv verschärft.“

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschuss, Marie-Agnes Strack-Zimmermann kritisierte Österreich scharf © Quelle: IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Österreich macht es sich zu einfach

Hans Winkler, ein früherer Staatssekretär im österreichischen Außenministerium, hat die fragwürdige Rolle seines Landes in einem Tweet, den er im Nachhinein als ironisch deklarierte, unfreiwillig treffend beschrieben: „Verstehe Aufregung über Sicherheitsgarantien nicht. Ö hat eine einfache und perfekte Sicherheitsstrategie. Wenn andere angegriffen werden, müssen wir wegen der N nichts tun. Im Falle der Bedrohung von Ö gilt die Beistandsverpflichtung der EU und moralisch der NATO. Einfach, oder?“ In der Tat: Österreich macht es sich einfach. Zu einfach.

Und Österreich ist nicht das einzige europäische Land, dessen Neutralität der Ukraine unmittelbar schadet. Die Schweizer Regierung verweigerte in der vergangenen Woche ein Gesuch des Schweizer Rüstungskonzerns Ruag, der seine 96 in Italien eingelagerten Panzer vom Typ Leopard 1 an Deutschland verkaufen wollte. Die Kampfpanzer sollten in Deutschland instandgesetzt und an die Ukraine geliefert werden.

Neue Zürcher Zeitung: „Die Welt braucht keine neutrale Schweiz mehr“

Nach den Schweizer Vorgaben dürfen Rüstungsgüter aus dem Land auch dann nicht weitergeleitet werden, wenn das Zielland – wie die Ukraine – völkerrechtswidrig angegriffen wurde. Ein Anachronismus, besonders in Zeiten, in denen ein imperialistischer Diktator in Moskau Krieg in Europa vom Zaun bricht. „Die Welt braucht keine neutrale Schweiz mehr“, schrieb die Neue Zürcher Zeitung im Mai.

Ein Leopard-1-Panzer: Die Schweiz untersagte dem Rüstungskonzern Ruag den Verkauf seiner Panzer an Deutschland und die spätere Weitergabe an die Ukraine. © Quelle: Getty Images

Zuvor hatte die Regierung in Bern Deutschland schon die Genehmigung für die Weitergabe von Schweizer Munition für den Flugabwehrpanzer Gepard an die Ukraine verweigert – während Russland die Ukrainer seit Kriegsbeginn aus der Luft terrorisiert. Auch Versuche Dänemarks und Spaniens, Panzer und Flugabwehrkanonen aus der Schweiz an die Ukraine zu liefern, scheiterten. Im vergangenen Monat lehnte das Parlament in Bern ein Gesetzesvorhaben ab, das es anderen Staaten bis 2025 erlaubt hätte, Rüstungsgüter aus Schweizer Produktion an die Ukraine weiterzuleiten.

„The Economist“ erklärt seinen Lesern in dieser Woche den deutschen Begriff „Putinversteher“. Das britische Magazin kritisiert, dass zu viele europäische Politiker daran scheiterten, Russland entgegenzutreten. Genannt werden neben Beispielen wie Österreich und Schweiz unter anderem auch der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban, Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) und Vertreter der Alternative für Deutschland (AfD). Der Titel des Artikels: „Wladimir Putins nützliche Idioten“.

Bis zur nächsten Ausgabe

Ihr Can Merey

Was gerade passiert

Auf diesem Foto wird eine Rakete des Army Tactical Missile Systems (ATACMS) während einer gemeinsamen Militärübung zwischen den USA und Südkorea abgefeuert. © Quelle: Uncredited/South Korea Defense M

In der von russischen Truppen kontrollierten Stadt Makijiwka in der Ostukraine sind nach örtlichen Behördenangaben 25 Menschen durch den Einschlag mehrerer Geschosse verletzt worden. Unter den Verletzten seien zwei Kinder, teilte der von Moskau eingesetzte Chef der teils russisch besetzten Region Donezk, Denis Puschilin, in der Nacht zum Mittwoch auf seinem Telegram-Kanal mit.

Die USA erwägen angesichts mangelnder Erfolge der ukrainischen Offensive, Kiew das ATACMS-System mit einer Reichweite von 300 Kilometern zur Verfügung zu stellen.

In der Ukraine spitzt sich die Lage um das Atomkraftwerk Saporischschja weiter zu . Kiew und Moskau werfen sich gegenseitig vor, einen Anschlag auf Europas größtes AKW verüben zu wollen.

Alle Entwicklungen zum Krieg im Liveblog

Die Story des Tages

Russlands größter Rüstungskonzern beginnt die Panzermassenproduktion Die größte Panzerfabrik der Welt soll sich wieder auf das Kerngeschäft konzentrieren: Angesichts des Krieges baut Uralwagonsawod nun keine Eisenbahnen oder Reisebusse mehr, sondern setzt nur noch auf Panzer. Beobachter haben aber Zweifel an den Zahlen aus dem Kreml.

Mehr lesen mit dem +

Klare Ansage

Wir haben jetzt von unserem Geheimdienst die Information, dass das russische Militär auf den Dächern mehrerer Reaktorblöcke des AKW Saporischschja Gegenstände platziert hat, die Sprengstoff ähneln“ Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine

Zum Artikel

Vorschau

In der kommenden Woche startet in Litauen der wahrscheinlich wichtigste Nato-Gipfel seit langer Zeit. Knapp eine Woche vor Beginn will US-Präsident Joe Biden Schwedens Regierungschef Ulf Kristersson in Washington treffen. Er wird am Mittwoch zu einem Gespräch im Weißen Haus erwartet. Sicherlich wird es auch um den Beitritt Schwedens zur Nato gehen – der noch immer von der Türkei blockiert wird.

Besucht am Mittwoch Washington: Schwedens Ministerpräsident Ulf Kristersson. © Quelle: IMAGO/Le Pictorium

