Ein Scheitern der UN-Friedensmission in Mali könnte auch für Europa zum Problem werden

Liebe Leserin, lieber Leser,

im April konnte ich die Bundeswehr in Mali auf einer Patrouille begleiten. Direkt hinter dem Tor des Camp Castor, in dem die deutschen Truppen der UN-Friedensmission Minusma am Rande der Stadt Gao im Nordosten Malis untergebracht sind, beginnt das Elend. Mali ist eines der ärmsten Länder der Welt, islamistische Gruppen und kriminelle Banden terrorisieren die Bevölkerung. In der Umgebung von Gao haben Tausende Geflüchtete in improvisierten Camps Zuflucht gesucht. In den Lagern, an denen wir vorbeifuhren, hatten einige Menschen in Zelten Platz gefunden. Andere lagen auf Matten unter Planen, die bei Temperaturen von mehr als 40 Grad tagsüber zumindest Schatten boten. Müll lag fast überall auf dem sandigen Boden, der heiße Wind wehte Plastiktüten durch die Luft.

Der Abzug der Bundeswehr aus dem zunehmend instabilen Land bis Ende Mai kommenden Jahres ist beschlossene Sache. „Minusma wird auch nach Ende der Bundeswehrbeteiligung durch die Vereinten Nationen fortgeführt werden“, heißt es auf der Internetseite der Bundeswehr. Doch das ist längst nicht sicher. Die UN-Friedensmission, die das Land stabilisieren soll, droht sogar noch vor dem Ende des Abzugstermins der Bundeswehr zu scheitern.

Noch weht die deutsche Flagge über dem Bundeswehrcamp in Mali. Bald schon aber dürfte Schluss sein für den Auslandseinsatz der Truppe. © Quelle: Andy Spyra

Die malische Militärregierung forderte Ende vergangener Woche den sofortigen Rückzug der rund 13.000 Blauhelm-Soldaten, unter denen rund 1100 Deutsche sind, aus dem westafrikanischen Land. Aus Sicht der malischen Militärregierung ist Minusma zum „Teil des Problems“ geworden, wie Außenminister Abdoulaye Diop im UN-Sicherheitsrat in New York sagte. Ohne Einverständnis des betroffenen Landes ist eine UN-Friedensmission nicht möglich. Bei einem Abzug der Blauhelme drohen nach Einschätzung von Expertinnen und Experten in vielen Teilen des Landes anarchieähnliche Zustände.

Beobachterinnen und Beobachter schätzen die Chancen als gering ein, dass sich die malische Regierung und die Vereinten Nationen doch noch auf eine Fortsetzung von Minusma einigen. Falls das nicht gelingt, wäre es ein bitteres Ende nach rund zehn Jahren: Minsuma ist seit Jahren die UN-Mission mit den meisten Todesopfern unter Blauhelm-Soldaten, von denen in Mali seit 2013 rund 170 starben.

Das Verhältnis zwischen den Machthabern in Mali und der UN-Mission ist schlecht

Das Verhältnis zwischen den Machthabern in Mali und Minsuma ist seit Langem schlecht, besonders gilt das seit der Ankunft russischer Wagner-Söldner in dem Land, die mit Regierungstruppen zusammenarbeiten. Ausschlaggebend für die jüngste Eskalation ist ein UN-Bericht zu einer malischen Anti-Terror-Operation im Dorf Moura in der Region Mopti. Die Vereinten Nationen werfen malischen Soldaten darin ein Massaker mit mindestens 500 Toten sowie Vergewaltigungen und Folter vor. In dem Bericht heißt es, Augenzeugen hätten angegeben, sie hätten „bewaffnete weiße Männer“ gesehen, die eine unbekannte Sprache sprachen und an der Seite der malischen Streitkräfte operierten. Der Verdacht liegt nahe, dass es sich dabei um Wagner-Söldner handeln könnte.

Für die Vereinten Nationen ist der Bericht ein Dilemma. Natürlich müssen sie Menschenrechtsverletzungen untersuchen und öffentlich anprangern, daran führt kein Weg vorbei. Nun könnte damit aber der Grundstein für das Ende der Friedensmission gelegt worden sein – mit der Gefahr, dass das Land vollends ins Chaos abgleitet. Die Destabilisierung dürfte ebenso wenig auf Mali beschränkt bleiben, wie es derzeit schon die Operationen islamistischer Terroristen sind, und könnte sich weiter in der Sahel-Zone ausbreiten. Je instabiler die Region aber wird, desto wahrscheinlicher ist, dass sich auch von dort vermehrt Geflüchtete nach Europa aufmachen. Zudem werden durch die Region Betäubungsmittel und Waffen geschleust.

Bundeswehrsoldaten auf Patrouille in Mali. © Quelle: Andy Spyra

Wenn die Bundeswehr ihre Patrouillen fährt, rennen Kinder an den Straßenrand und winken – wie zu den guten Zeiten des Afghanistan-Einsatzes, der am Ende krachend gescheitert ist. Ein Stabsfeldwebel namens Matze sagte mir in Gao, er halte den Auftrag in Mali für „absolut sinnvoll“. Im Einsatzgebiet sei es aufgrund der Bundeswehrpräsenz relativ ruhig. „Ich muss nur durch die Ortschaften fahren und sehen, was im Land passiert. Wenn den Menschen in irgendeiner Weise geholfen wird, dann ergibt das Sinn.“ Ein Hauptmann namens Dima sah das ähnlich. „Jeder winkt uns zu und bedankt sich, dass wir hier sind. Da, wo wir sind, haben die die Menschen auf jeden Fall mindestens in dieser Zeit Ruhe“, sagte er. „Was danach ist, wenn wir nicht mehr da sind, das kann halt keiner mehr garantieren.“

Bis zur nächsten Ausgabe

Ihr Can Merey

Krisen-Radar RND-Auslandsreporter Can Merey und sein Team analysieren die Entwicklung globaler Krisen im neuen wöchentlichen Newsletter zur Sicherheitslage – immer mittwochs. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Was gerade passiert

Die ukrainische Armee hat bei ihrer laufenden Gegenoffensive Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj zufolge bislang keine Geländeverluste hinnehmen müssen. © Quelle: Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Polen hat so viele Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen wie kein anderes Land. Die Solidarität ist groß, steht jedoch zunehmend auf dem Prüfstand . Es mangelt an einer umfassenden Integrationspolitik, der Streit um ukrainisches Getreide ist nicht gelöst, und der EU-Beitritt der Ukraine sorgt für neue Probleme.

Seit rund zwei Wochen läuft die ukrainische Gegenoffensive. Die Lage an der Front ist Kiewer Angaben zufolge schwierig , doch zumindest gebe es bislang keine territorialen Rückschläge.

Alle Entwicklungen zum Krieg im Liveblog

Die Story des Tages

Russische Gamer als Drohnenpiloten: Wie Armeen um Videospieler werben Die russische Söldnergruppe Wagner will offenbar Gamer als Piloten für ihre Drohnen anwerben. Auch die Ukraine setzt im Krieg auf Videospielfans. Schon länger werben Armeen um diese Zielgruppe – auch in Deutschland. Jetzt mehr lesen

Mehr lesen mit dem +

Klare Ansage

Die Gefahr, dass Putin taktische Atomwaffen einsetzt, ist real. Joe Biden, US-Präsident

US-Präsident Joe Biden hat am Montag vor dem Einsatz taktischer Atomwaffen Russlands gewarnt. In Kalifornien nannte er die Entscheidung Wladimir Putins, Atomwaffen nach Belarus zu verlegen, „völlig verantwortungslos“. Vor einer Gruppe von Geldgebern seiner Partei sagte Biden laut der Nachrichtenagentur Reuters, die Leute würden ihn anschauen, als ob er verrückt sei, wenn er vor dem Einsatz warne. Doch die Gefahr sei real.

US-Präsident Joe Biden bei einer Rede in Kalifornien. © Quelle: Susan Walsh/AP

Vorschau

Am Sonntag wählt Guatemala einen neuen Präsidenten und einen neuen Kongress – doch schon jetzt wird die Wahl heftig kritisiert. Gleich mehrere Kandidatinnen und Kandidaten wurden unter teils fadenscheinigen Gründen ausgeschlossen, Menschenrechtsgruppen warnen nicht nur deswegen vor einem Verfall der Demokratie.

Nach vier Jahren Amtszeit darf der konservative Präsident Alejandro Giammattei nicht wieder antreten, weil die Verfassung des Landes keine Wiederwahl erlaubt. In Guatemala treiben Armut, Gewalt und Korruption immer mehr Menschen in die Migration – viele versuchen, in die USA zu flüchten.

Abonnieren Sie auch

Der Tag: Das Nachrichten-Briefing vom RedaktionsNetzwerk Deutschland. Jeden Morgen um 7 Uhr.

Unbezahlbar: Wertvolle Tipps und Hintergründe rund ums Geld – immer mittwochs.

Hauptstadt-Radar: Persönliche Eindrücke und Hintergründe aus dem Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags.

Klima-Check: Erhalten Sie die wichtigsten News und Hintergründe rund um den Klimawandel – jeden Freitag neu.

Das Leben und wir: Der Ratgeber für Gesundheit, Wohlbefinden und die ganze Familie – jeden zweiten Donnerstag.

What’s up, America? Der USA-Newsletter liefert Hintergründe zu den Entwicklungen in Politik, Gesellschaft und Kultur – jeden zweiten Dienstag.

Das Stream-Team: Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix und Co. – jeden Monat neu.