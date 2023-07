Gescheiterte EU-Beitrittsverhandlungen: Nicht nur Erdogans Schuld

Liebe Leserin, lieber Leser,

fast wäre der Nato-Gipfel in Vilnius von einem Eklat überschattet worden: Unmittelbar vor Beginn des Spitzentreffens machte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan eine Wiederbelebung des EU-Beitrittsprozesses seines Landes zur Bedingung für ein Ende seiner monatelangen Blockade eines Nato-Beitritts Schwedens. Erdogan gab seinen Widerstand gegen die schwedische Mitgliedschaft zwar später auf, die Regierung in Stockholm will seine Forderung im Gegenzug nun aktiv unterstützen (und hat noch weitere Zusagen gemacht). Es ist dennoch eine überraschende Volte: Der Beitrittsprozess liegt seit Jahren auf Eis, und je mehr die Türkei unter Erdogan in eine Autokratie abrutscht, desto unwahrscheinlicher ist es, dass sich daran wieder etwas ändert.

Ohnehin ist fraglich, ob Erdogan wirklich noch eine EU-Mitgliedschaft seines Landes anstrebt. Er selbst hat die Rückschritte bei Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, wegen denen der Prozess seit Jahren auf Eis liegt, schließlich zu verantworten. Außerdem dient ihm die Europäische Union seit Jahren als willkommener Prügelknabe. Worum es ihm vor allem gehen dürfte: Er will die wirtschaftlichen Beziehungen zur EU wiederbeleben und westliche Investoren anlocken, weil die Türkei unter einer massiven Wirtschaftskrise leidet.

Gab seine Blockade gegen den schwedischen Nato-Beitritt doch noch auf: der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan (r.), hier mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. © Quelle: IMAGO/NurPhoto

Wer die Schuld an den letztlich schon vor Jahren gescheiterten EU-Beitrittsverhandlungen aber nur bei Erdogan sucht, macht es sich zu leicht. Heute scheint kaum noch vorstellbar, dass Erdogan – damals noch als Ministerpräsident – im Oktober 2004 in Berlin zum „Europäer des Jahres“ gekürt wurde, in der Kategorie „Brücken des Respekts“. Der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder sagte in seiner Laudatio: „Ihr Eintreten für mehr Freiheit, einen besseren Schutz der Menschenrechte und weniger staatliche Bevormundung ist für Sie, Herr Ministerpräsident, aber kein Zugeständnis an Europa, sondern es ist Konsequenz Ihrer politischen Überzeugung.“

Am 12. September 1963 war in Ankara das Assoziierungsabkommen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft mit der Türkei unterzeichnet worden, das den Grundstein für einen Beitritt zur heutigen EU legen sollte. Kanzler Schröder hatte 2004 gesagt, die Beitrittsverhandlungen würden langwierig. Er hatte aber auch hinzugefügt: „Ich habe keinen Zweifel, dass dieser Weg die Türkei nach Europa führen wird.“ Zwar begannen die Beitrittsgespräche im Jahr 2005, sie nahmen aber nie wirklich Fahrt auf. Inzwischen sind sie seit Jahren eingefroren.

Merkel war stets gegen die Vollmitgliedschaft der Türkei

Aus heutiger Sicht mag vielen Europäern die spöttische Aussage des damaligen britischen Premierministers David Cameron aus dem Jahr 2016 realistisch erscheinen, der einen EU-Beitritt der Türkei „ungefähr im Jahr 3000″ verortete. Gerhard Schröders Nachfolgerin im Kanzleramt, Angela Merkel (CDU), war stets gegen die Vollmitgliedschaft der Türkei in der EU. Einen intensiven Kontakt zu Ankara suchte Merkel erst, als sie im Herbst 2015 in der Flüchtlingskrise in Bedrängnis geriet und die ungeliebte Türkei plötzlich zu einem Pfeiler ihrer politischen Überlebensstrategie wurde.

Der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder hier im Jahr 2016 zusammen mit Recep Tayyip Erdogan. © Quelle: picture alliance / AA

Erdogan hat recht mit dem Vorwurf, dass die EU sein Land mehr als ein halbes Jahrhundert lang wie einen ungebetenen Gast vor der Türe hat stehen lassen. Hätte sich die Türkei zu einer echten Demokratie entwickelt, wenn die EU ihr eine echte Chance auf eine Mitgliedschaft eingeräumt hätte?

Ex-Kanzler Schröder sagte der „Zeit“ im März 2016 auf die Frage, ob in einem solchen Fall „das Regime heute nicht Kurden verfolgen und gegen missliebige Zeitungsredaktionen vorgehen“ würde: „Das weiß ich nicht. Aber unterstellen wir mal, die Verhandlungen über eine Mitgliedschaft wären weit fortgeschritten: Dass das eher positive Auswirkungen hätte auf Offenheit und Demokratie in der Türkei, kann man doch nicht ernsthaft bestreiten. Die politische Entwicklung in der Türkei hat auch damit zu tun, dass ihr die EU in den vergangenen Jahren die kalte Schulter gezeigt hat.“ Zugegeben: Schröders Urteilsfähigkeit in Sachen Demokratie steht in Frage, seit er sich davon überzeugt gezeigt hat, dass der russische Präsident Wladimir Putin ein lupenreiner Demokrat sei.

Ich selbst war lange Zeit für eine Mitgliedschaft der Türkei in der Europäischen Union. Die Entwicklung der Türkei in den vergangenen Jahren hat meine Meinung geändert: Aus meiner Sicht hat eine Autokratie nichts in der EU verloren – erst recht nicht, weil die EU keinen Mechanismus kennt, Mitgliedsstaaten wieder auszuschließen. Das Beispiel Ungarn zeigt, wie problematisch das ist.

Besonders leid tut mir das für meinen türkischen Vater. Mit einer EU-Mitgliedschaft der Türkei wäre für ihn einer seiner größten Wünsche Wirklichkeit geworden. Umso größer ist heute seine Enttäuschung darüber, dass er mit seinen 83 Jahren eine fest in Europa verankerte Türkei wohl nicht mehr erleben wird. Er ist inzwischen davon überzeugt, dass die EU auch in besseren politischen Zeiten nie ernsthaft erwogen hat, die Türkei aufzunehmen – und mir fällt es schwer, ihm da zu widersprechen. Er hat mir schon vor einiger Zeit gesagt: „Die wollen uns sowieso nicht, egal was wir machen.“

Bis zur nächsten Ausgabe

Ihr Can Merey

Was gerade passiert

Wer ist für die Explosionen an den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 verantwortlich? Nun haben Ermittler Spuren von Unterwassersprengstoff gefunden. © Quelle: -/Danish Defence Command/dpa

Neue Entwicklungen bei den Untersuchungen zu den Explosionen an den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2: Die Ermittler haben Spuren von Unterwassersprengstoff auf einer verdächtigen Segeljacht gefunden. Es bestehe der Verdacht, dass die Segeljacht zum Transport bei der Sabotage der Pipelines eingesetzt wurde.

Die ukrainischen Luftstreitkräfte haben nach eigenen Angaben in der Nacht zum Mittwoch russische Drohnen-Angriffe weitgehend abwehren können. Elf von 15 aus Russland gestartete Flugkörper seien abgeschossen worden, teilten die Luftstreitkräfte bei Telegram mit. Über mögliche Schäden oder Opfer wurde zunächst nichts bekannt.

Die Nato-Staaten haben auf ihrem Gipfel zugesichert, mindestens zwei Prozent ihres jeweiligen Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgeben zu wollen. Dies geht aus der Erklärung zu dem Spitzentreffen hervor , das am Dienstag in der litauischen Hauptstadt Vilnius begann. Ein Zeitrahmen für die Erreichung des Ziels findet sich darin indes nicht. Die Staats- und Regierungschefs der Nato setzten die Prozentzahl als Mindestziel fest, nicht als Höchstgrenze bei Militärausgaben. Doch dürften nur elf der 31 Nato-Mitgliedsländer noch in diesem Jahr das Zwei-Prozent-Ziel erreichen, wie jüngste Schätzungen der Allianz zeigen.

Alle Entwicklungen zum Krieg im Liveblog

Die Story des Tages

Vorschau

In Israel droht weiteres Chaos. Die Regierung um Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hält unbeirrt an ihrer umstrittene Justizreform fest – und provoziert damit weiteren Protest eines großen Teils der Bevölkerung. Bei einem „Tag der Störung“ demonstrierten allein in der Küstenstadt Tel Aviv Zehntausende, viele harrten bis in die Nacht zu Mittwoch auf den Straßen aus. Auch am internationalen Flughafen Ben Gurion sowie zu Kundgebungen in Jerusalem, Haifa und Beerscheba strömten jeweils Tausende Menschen zusammen. Mehrfach kam es zu Zusammenstößen, die Polizei ging überall im Land mit Reiterstaffeln und Wasserwerfern gegen Demonstrierende vor.

In der Nacht zu Dienstag billigte das Parlament in der ersten von drei Lesungen einen Gesetzentwurf, der das Ende der sogenannten Angemessenheitsklausel vorsieht. Damit soll dem Höchsten Gericht die Befugnis genommen werden, Entscheidungen der Regierung oder einzelner Minister als „unangemessen“ zu bewerten. Kritiker befürchten, dies könne Korruption und die willkürliche Besetzung hochrangiger Posten begünstigen. Der Gesetzentwurf ist nur ein Teil der umfassenden Justizreform.

Der Dachverband der Gewerkschaften (Histadrut) drohte mit einer Reaktion, falls das „Chaos im Land“ nicht beendet werden sollte. Denkbar ist, dass der mächtige Verband mit seinen rund 800.000 Mitgliedern zu einem Generalstreik aufruft.

Tel Aviv: Die israelische Polizei setzt einen Wasserwerfer ein, um Demonstranten zu vertreiben. © Quelle: Ariel Schalit/AP

