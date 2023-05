Pressefreiheit in der Türkei: als Reporter unter Agentenverdacht

Liebe Leserin, lieber Leser,

seit mehr als 20 Jahren lenken Recep Tayyip Erdogan und seine AKP die Geschicke der Türkei. Wie es inzwischen um die Demokratie in dem Land bestellt ist, zeigt sich unter anderem an der Lage der Medien, die weitgehend von Erdogans Umfeld kontrolliert werden. Auf der in der vergangenen Woche veröffentlichten Rangliste der Pressefreiheit rangiert die Türkei auf Platz 165 von 180 – hinter Putins Russland und hinter dem Afghanistan der Taliban. Es ist ein beschämender Rang für einen Nato-Staat, der offiziell immer noch EU-Beitrittskandidat ist.

Ich bin gerade in der Türkei, weil dort an diesem Sonntag gewählt wird – die Demokratie gibt es noch, wenn auch mit Einschränkungen, von einer unabhängigen Justiz beispielsweise kann keine Rede sein. Derzeit recherchiere ich drei Monate nach dem schweren Erdbeben in der Südosttürkei im Katastrophengebiet (mehr dazu an diesem Freitag auf rnd.de). In der AKP-Parteizentrale in Diyarbakir werde ich dabei mit der ernst gemeinten Frage konfrontiert, ob ich ein ausländischer „Agent“ sei – meine Akkreditierung der Regierung für die Wahl habe ich da schon vorgezeigt. Nachdem man mir dann doch glaubt, dass ich Reporter bin, kommt diese Frage: „Sind Sie hier, um uns zu helfen, oder sind Sie ein Gegner?“ Das Prinzip, unparteiisch zu berichten, gilt in der Türkei schon lange nicht mehr.

Ist mehr als 20 Jahre an der Macht, Pressefreiheit gibt es mittlerweile kaum noch in der Türkei: Recep Tayyip Erdogan. © Quelle: Getty Images

Deutlich wird bei meiner Recherche auch, wie groß die Angst der Menschen ist, ihre Meinung zu sagen. In der vom Erdbeben gezeichneten Stadt Islahiye kanzelt ein Mann seine Ehefrau dafür ab, dass sie im Gespräch mit mir die Regierung kritisiert – er warnt sie, der ausländische Reporter könnte schlecht über Erdogan schreiben. Im Dorf Sahintepe warnt wiederum eine Frau ihren Ehemann, er solle vorsichtiger mit seiner Kritik sein, er kenne den Reporter aus Deutschland doch gar nicht.

Bei AKP-Anhängern in Islahiye zeigt sich auch, wie wichtig eine freie Presse für die Meinungsbildung in einer Demokratie ist. Sie beten Verschwörungstheorien nach, denen zufolge der Westen oder die (ihrer Ansicht nach natürlich vom Westen gesteuerte) Opposition für die Wirtschaftskrise und die horrende Inflation in der Türkei verantwortlich seien. Bei einem Besuch in Islahiye kurz nach dem Erdbeben im Februar versuchte ein Polizist, mir meine Aufzeichnungen abzunehmen – trotz Akkreditierung.

Als Reporter landete ich mit Foto und Namen auf einer regierungsnahen Titelseite

Persönlich berührt mich die Lage in der Türkei, weil ich türkische Wurzeln habe – mein Vater stammt aus Istanbul. Beruflich muss ich mich mit der zunehmenden Einschränkung der Pressefreiheit in der Türkei seit Jahren auseinandersetzen. Von 2013 bis 2018 leitete ich das Nahost-Büro der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in Istanbul, ich kam am Tag der Räumung des Gezi-Parks an. Von da an ging es mit der Demokratie und der Pressefreiheit in der Türkei immer steiler bergab.

Als ich 2017 als dpa-Reporter von einer regierungskritischen Demonstration in Istanbul berichtete, landete ich kurz danach – gemeinsam mit zwei weiteren deutschen Kollegen – mit Foto und Namen auf der Titelseite einer AKP-nahen Zeitung. In dem Blatt, das nicht durch Wahrheitsliebe glänzt, wurden wir als deutsche Unruhestifter verunglimpft, die als Journalisten aufträten. In anderen AKP-nahen Medien wurden wir bald darauf zu deutschen Agenten erklärt. Aus Sorge um meine Familie entfernte ich unser Klingelschild an unserem Wohnblock in Istanbul.

Drei deutsche Journalisten mit Namen und Foto auf der Titelseite der AKP-nahen Zeitung "Takvim" vom 26. April 2017. Die Zeitung verunglimpft die Reporter als Unruhestifter, die sich als Journalisten ausgäben. © Quelle: Can Merey

Dabei hatte ich es noch relativ gut getroffen, immerhin blieb ich in Freiheit. Mein deutsch-türkischer Freund und „Welt“-Kollege Deniz Yücel war zu der Zeit bereits im Gefängnis, weil er seinen Job gemacht hat – die Vorwürfe gegen ihn waren an den Haaren herbeigezogen. Er saß ein Jahr in Untersuchungshaft. Türkische Kolleginnen und Kollegen werden unter fadenscheinigen Gründen häufig noch viel länger weggesperrt.

2017 lag die Türkei auf der Rangliste der Pressefreiheit auf Platz 155, seitdem ist sie weiter abgerutscht. Besonders schwer haben es Kolleginnen und Kollegen, die der kurdischen Minderheit angehören. Omer Fidan ist einer davon, er begleitet mich derzeit auf meiner Türkei-Reise als sogenannter Fixer: Er übersetzt, hat Kontakte und macht Termine, außerdem ist er ein wandelndes Lexikon – und er fährt uns im leicht lädierten Opel Corsa seiner Schwägerin durch das Erdbebengebiet.

Omer ist Journalist und Ko-Präsident des kurdischen Pen-Zentrums in Diyarbakir, der kurdischen Schriftstellervereinigung. Eigentlich ist der 40-Jährige auch Moderator eines unpolitischen Wissensquiz‘ des kurdischen Fernsehsenders Sterk TV, der aus Belgien sendet. Die wöchentliche Show wurde in Diyarbakir produziert, bis bei einer breit angelegten angeblichen Anti-Terror-Razzia vor wenigen Tagen auch das Studio von der Polizei gestürmt wurde. Technische Ausrüstung wurde zerstört oder beschlagnahmt, auch die drei bereits aufgezeichneten Sendungen Omers sackte die Polizei ein. Zahlreiche Kolleginnen und Kollegen Omers wurden festgenommen.

Saß ein Jahr in der Türkei in Untersuchungshaft: der Journalist Deniz Yücel. © Quelle: Gerald Matzka/dpa/Archivbild

„Ich weiß nicht, ob wir die Show nochmal produzieren werden“, sagt Omer, der nach der Razzia nicht wusste, ob die Polizei auch nach ihm fahndet – der Familienvater war gerade auf dem Weg zu einem Pen-Treffen in Europa. Bei der Passkontrolle beim Umsteigen in Istanbul sei er deshalb außerordentlich nervös gewesen, erinnert er sich. Wenig verwunderlich, wie sein Urteil über die Pressefreiheit in der Türkei ausfällt: „Sehr, sehr schlecht“, urteilt Omer. „Man kann keine Kritik mehr an der Regierung üben, ohne sofort unter dem Verdacht der Terror-Unterstützung zu stehen.“

Omer sagt, auch für türkische Kolleginnen und Kollegen gebe es inzwischen keine Meinungsfreiheit mehr. „Wenn es Kurden betrifft, gilt das aber umso mehr. Es ist schon ein Problem, nur auf Kurdisch zu schreiben. Wenn man dann noch auf Kurdisch über Politik schreibt, ist es das allergrößte Problem.“ Auch vom Oppositionsbündnis von CHP-Chef Kemal Kilicdaroglu erhofft sich Omer nicht viel, sollte es die Wahl am Sonntag gewinnen. „Die CHP hat bislang nichts für die Kurden getan“, sagt er. „Aber ihr Sieg wäre der erste Schritt, das System der Unterdrückung zu verändern.“

Bis zur nächsten Ausgabe

Ihr Can Merey

Was gerade passiert

Stellt Russland als Opfer in einem Krieg dar, den er selbst anordnete: Präsident Wladimir Putin. © Quelle: IMAGO/ITAR-TASS

Alle Entwicklungen zum Krieg im Liveblog

Die Story des Tages

Preisgekröntes Bild, unendlich trauriges Schicksal Als die Russen kamen, blieb Evgenyi Maloletka, ein freier Fotograf der US‑Nachrichten­agentur Associated Press, noch einige Zeit in Mariupol. Dort erlebte er unfassbare Tragödien und machte Bilder, die bedrückend waren und verstörend, aber einen guten Sinn hatten: Sie widerlegten die Lügen aus Moskau.

Mehr lesen mit dem +

Klare Ansage

„Er sollte sein Gesäß hochkriegen, bei überlebenswichtigen Themen wie deutschen Kampfjets und Kriegsschiffen sowie einem Nato-Beitritt endlich lautstark werden und Ergebnisse liefern." Der ehemalige ukrainische Botschafter Andrij Melnyk über seinen Nachfolger in Berlin

Zum Artikel

Vorschau

Wie es mit der Pressefreiheit in der Türkei weitergeht, wird maßgeblich auch am Sonntag entschieden. Dann wählt das Land ein neues Parlament und vor allem einen neuen Präsidenten. Präsident Erdogan tritt erneut an, Kemal Kilicdaroglu fordert ihn aus einem Sechser-Oppositionsbündnis heraus. Die Wahllokale öffnen um 7 Uhr und schließen um 16 Uhr (MESZ). Zwischenergebnisse und Prognosen sind in der Zeit offiziell nicht erlaubt.

Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu beginnt ab 20 Uhr mit der Veröffentlichung erster Zwischenergebnisse. Ein finales Resultat wird es aber wohl erst spät in der Nacht geben, erreicht keiner der insgesamt drei Kandidaten die absolute Mehrheit, geht es zudem in eine Stichwahl.

