Türkei-Wahl: Verliert Erdogan seine Hochburg Deutschland?

Nach jeder Türkei-Wahl entbrennt in Deutschland die Integrationsdebatte aufs Neue. Ab der kommenden Woche sind türkische Staatsbürger in Deutschland wieder zur Stimmabgabe aufgerufen. Weshalb wählen so viele von ihnen Erdogan – und wird es dieses Mal wieder so sein?

mein Vater Tosun Merey ist 1958 als junger Türke aus Istanbul nach Deutschland gekommen. Er hat in München studiert und meine bayerische Mutter Maria geheiratet. Tosun ist weder konservativ noch religiös, im Gegenteil. Wir verstehen uns hervorragend, nur über einen Punkt haben wir uns lange Zeit gestritten: Dass er über Jahre hinweg bei Wahlen in der Türkei für Recep Tayyip Erdogan und dessen AKP gestimmt hat.

Als ich zwischen 2013 und 2018 als Korrespondent in Istanbul lebte, habe ich in langen Gesprächen mit meinem Vater versucht, diesem aus meiner Sicht paradoxen Verhalten auf den Grund zu gehen (daraus ist ein Buch mit dem Titel „Der ewige Gast“ geworden). Besonders eine seiner Aussagen hat sich mit eingebrannt: „Erdogan hat mir meinen Stolz zurückgegeben“, sagte mir Tosun.

Tosun Merey (rechts) bei einem Besuch seines Vaters (Mitte) und seiner Stiefmutter in Deutschland. © Quelle: Can Merey

Am 14. Mai stehen in der Türkei Parlaments- und Präsidentenwahlen an, bereits ab der kommenden Woche können Türken im Ausland ihre Stimme abgeben. 3,4 Millionen Türken, die außerhalb der Türkei leben, sind zur Wahl aufgerufen. Sie stellen 5,6 Prozent aller Wahlberechtigten und können bei einem knappen Ergebnis entscheidend sein, entsprechend umworben sind sie von Regierung und Opposition. Die größte Gruppe der Auslandstürken lebt in Deutschland, hier sind dieses Mal 1,5 Millionen Menschen zur Stimmabgabe berechtigt.

Nach jeder Wahl in der Türkei entbrennt in Deutschland dieselbe Debatte, nämlich die um die Integration der Türken hierzulande. Der Grund: Sie wählen überproportional häufig Erdogan und dessen AKP. Bei der Präsidentenwahl 2018 kam Erdogan insgesamt auf knapp 53 Prozent der Stimmen, in Deutschland waren es fast 65 Prozent. Dass Türken überhaupt in Deutschland wählen können, geht auf einen klugen Schachzug Erdogans zurück. Früher mussten Auslandstürken in die Türkei reisen, um dort ihre Stimme abzugeben. Erdogan erkannte das Potenzial, das da schlummerte, und setzte durch, dass Türken seit 2014 auch im Ausland wählen können.

Bislang stimmten überproportional viele Türken in Deutschland für Erdogan

Dass überproportional viele Türken in Deutschland für Erdogan stimmen, hat auch mit verletztem Stolz zu tun, das sieht nicht nur mein Vater so. In einer 2016 veröffentlichten repräsentativen Erhebung im Auftrag der Universität Münster unter türkischstämmigen Bürgern in Deutschland gaben 51 Prozent an, sich als „Bürger zweiter Klasse“ zu fühlen. Jahrelang kümmerten sich weder die Regierungen in Deutschland noch die in der Türkei um sie. Erdogan änderte das. Immer wieder erinnert er seine Landsleute im Ausland daran, was seine Regierung für sie unternommen habe, zum Beispiel bei einem Auftritt in Köln im Jahr 2008: „In jedem Land der Erde können unsere Staatsbürger, die Türken, erhobenen Hauptes leben.“

Recep Tayyip Erdogan, Präsident der Türkei, spricht bei einer Pressekonferenz. Immer wieder erinnert er seine Landsleute im Ausland daran, was seine Regierung für sie unternommen habe: „In jedem Land der Erde können unsere Staatsbürger, die Türken, erhobenen Hauptes leben“, sagte er zum Beispiel 2008. © Quelle: Burhan Ozbilici/AP/dpa

Wählen wird mein inzwischen 83 Jahre alter Vater bei dieser Wahl auf jeden Fall – aber nicht Erdogan. Von dem zunehmend autokratisch regierenden Präsidenten und seiner islamistischen Politik hat er sich desillusioniert abgewandt. Er hofft inständig, dass die Umfragen recht behalten und dass Erdogan nach mehr als 20 Jahren an der Macht abgelöst wird. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Macit Karaahmetoglu rechnet genau damit. „Ich bin fest davon überzeugt, dass Erdogans Zeit gekommen ist“, sagt Karaahmetoglu, der auch Präsident der Deutsch-Türkischen Gesellschaft ist, dem Krisen-Radar. „Würde ich wetten, ich würde viel Geld darauf setzen, dass er dieses Mal abgewählt wird.“

Viele Deutschtürken unterstützten den Präsidenten, „weil sie das Gefühl haben, dass endlich jemand den Europäern zeigt, was Sache ist“, meint der Abgeordnete. „Sie haben sich lange als Bürger zweiter Klasse gefühlt oder tun das immer noch. Deshalb hat Erdogan in Europa und besonders in Deutschland so eine starke Basis.“

Karaahmetoglu: „Das große Mobilisierungspotenzial, das Erdogan 2018 hatte, ist verpufft“

Karaahmetoglu glaubt, dass nicht nur bei meinem Vater, sondern bei vielen Deutschtürken Ernüchterung eingekehrt ist. „Das große Mobilisierungspotenzial, das Erdogan 2018 hatte, ist verpufft. Die Enttäuschung über ihn ist auch unter den Deutschtürken enorm groß. Sie sehen, dass Erdogans Präsidialsystem die Türkei an den Rand des Abgrunds gebracht hat. Viele AKP-Anhänger hier werden nicht zur Wahl gehen. Die Opposition hat dagegen ein deutlich größeres Mobilisierungspotenzial. Ich weiß aus meiner Erfahrung: Wahlkampf gewinnen Sie, wenn Sie mobilisieren können.“ Er gehe davon aus, „dass Erdogan etwa die Hälfte der Stimmen in Deutschland bekommen wird, auf jeden Fall deutlich weniger als bei den vergangenen Wahlen hierzulande. Die andere Hälfte wird gegen ihn stimmen.“

SPD-Bundestagsabgeordneter Macit Karaahmetoglu hat eine klare Meinung zur Wahl der in Deutschland lebenden Türken: „Die Wahlen spalten die türkische Community. Ich wäre dafür, das alte System wieder einzuführen: Wer wählen will, soll dafür in die Türkei fahren." © Quelle: Phototek/Macit Karaahmetoglu

Würde es nach Karaahmetoglu gehen, würden Türkei-Wahlen in Deutschland wieder abgeschafft. „Ich halte Wahlen für die Türkei in Deutschland für eine ganz schlechte Idee“, sagt Karaahmetoglu. „Die Wahlen spalten die türkische Community. Ich wäre dafür, das alte System wieder einzuführen: Wer wählen will, soll dafür in die Türkei fahren. Jeder türkische Patriot muss ein Interesse daran haben, dass man das wieder zurückdreht, weil niemand ein Interesse an dieser Spaltung haben kann. Vor Erdogan gab es bei 80 oder 90 Prozent der Türken in Deutschland einen Zusammenhalt. Jetzt ist es 50 zu 50.“

Karaahmetoglu meint, dass viele Türken in der Türkei den Sinn von Stimmabgaben in Deutschland ebenfalls in Frage zögen. „Der Vorwurf der Türken in der Türkei lautet: Die Türken in Deutschland leben in einem reichen Land. Wenn die Lira abstürzt, heißt das für sie nur, dass sie hier billiger Urlaub machen können. Gleichzeitig sollen sie über unser Schicksal in der Türkei mitentscheiden. Sie wählen Erdogan wegen seiner großen Sprüche, müssen aber den Preis dafür nicht bezahlen.“

Was gerade passiert

Ein Haus in der Region Kiew – der Höhepunkt des Hochwassers wird für die Hauptstadt am Samstag erwartet. © Quelle: picture alliance / abaca

Nach starken Regenfällen ist es vor allem in der Nord- und Zentralukraine zu Überschwemmungen gekommen. Der Zivilschutz teilte am Dienstag mit, dass über 1500 Bauernhöfe und mehr als 300 Häuser vor allem in den Gebieten Tschernihiw, Kirowohrad und Dipropetrowsk unter Wasser stünden. In Tschernihiw sowie im Gebiet rund um die Hauptstadt Kiew seien 30 Orte nur schwer zu erreichen.

Russlands Präsident Putin soll erneut im Kriegsgebiet in der Ukraine gewesen sein . In den Gebieten Cherson und Luhansk habe er sich mit dort kämpfenden russischen Truppen getroffen, teilt der Kreml mit.

Deutschland hat der Ukraine das zugesagte Raketenabwehrsystem Patriot geliefert. Wie aus einer am Dienstag aktualisierten Liste mit militärischen Unterstützungsleistungen der Bundesregierung hervorgeht, gehörte ein Patriot-System samt Flugkörpern zu jenen Waffen, die seit der Vorwoche an das ukrainische Militär gingen.

Alle Entwicklungen zum Krieg im Liveblog

Die Story des Tages

Klare Ansage

Die Schweiz muss sich entscheiden, auf welcher Seite der Geschichte sie stehen will.“ Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses zur neutralen Rolle des Landes angesichts des russischen Angriffskrieges.

Zum Artikel

Vorschau

Am Freitag trifft sich die von von den USA geführte „Kontaktgruppe zur Verteidigung der Ukraine“ zum vierten Mal – erneut auf der US-Air Base Ramstein in Rheinland-Pfalz. In dem Format sollen die Unterstützerländer ihre Rüstungshilfe für die Ukraine koordinieren.

Transportmaschinen der US Air-Force stehen auf dem Rollfeld der Airbase in Ramstein. © Quelle: IMAGO/BeckerBredel

