Warum Wladimir Putin im Ukraine-Krieg auf Donald Trump hofft

in meinen vier Jahren als dpa-Korrespondent in Washington zwischen 2018 und 2022 war besonders ein Mensch eine Quelle von nicht endendem Stress: Donald Trump, der zwar nur bis Anfang 2021 Präsident war, aber auch danach für Schlagzeilen sorgte. Unvergessen beispielsweise der Anruf der Redaktion in Berlin im Sommer 2019, in dem ein Kollege mich auf einen Exklusiv-Bericht im „Wall Street Journal“ hinwies, wonach Trump Grönland kaufen wolle. „Das ist selbst für Trump zu durchgeknallt“, antwortete ich damals. Ich sollte Unrecht behalten, auch wenn die Pläne bekanntlich scheiterten. Für mich steht Grönland bis heute sinnbildlich für die Chaos-Jahre unter Trump, die nach der US-Wahl im November kommenden Jahres ihre Fortsetzung finden könnten. Ein Sieg Trumps hätte potenziell fatale Folgen für den Westen – und besonders für die Ukraine.

Der russische Präsident Wladimir Putin ist durch den bewaffneten Aufstand der Wagner-Söldnertruppe schwer unter Druck geraten. Sollte sich der Kremlchef dennoch bis zur US-Wahl an der Macht halten können, dürfte er Trump nicht nur die Daumen drücken – wahrscheinlich ist, dass Russland versuchen wird, Einfluss auf die Wahl zu nehmen. Vor Trumps erstem Wahlsieg im November 2016 war Putin das gelungen.

Vor allem unberechenbar: Donald Trump. © Quelle: Steven Senne/AP/dpa

Trump porträtiert sich als großer Dealmaker, was in der Geschäftswelt vielleicht gestimmt haben mag, in der Politik aber nie wirklich so war. Außenpolitisch gehörte zu seinen großen Stärken seine Unberechenbarkeit. Da ist er Putin nicht unähnlich. Trump entgegnete auf Drohungen Kim Jong Uns einst auf Twitter, sein Atomwaffenknopf sei „viel größer und mächtiger“ als der des nordkoreanischen Diktators. Putin instrumentalisiert im Ukraine-Krieg Ängste im Westen vor dem Einsatz einer russischen Nuklearwaffe.

Trump konnte Putin strategisch nicht das Wasser reichen

Dass Trump Putin strategisch nicht das Wasser reichen kann, zeigte sich im Juli 2018 bei einem Gipfeltreffen in Helsinki. Putin dementierte bei einer Pressekonferenz jede Einmischung in die US-Wahl 2016, Trump zweifelte daraufhin die Erkenntnisse seiner eigenen Ermittlungsbehörden an. Kein Wunder, dass der russische Außenminister Sergej Lawrow das Treffen „besser als super“ bewertete.

Putins Anerkennung der selbsternannten Volksrepubliken in der Ostukraine kurz vor dem russischen Einmarsch nannte Trump „genial“, „ausgebufft“ und „smart“. Jetzt behauptet Trump in dem ihm eigenen Größenwahn, er würde Putin und den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj binnen 24 Stunden dazu bringen, den Krieg zu beenden. Man kann sich vorstellen, zu wessen Vorteil.

Als Trump als Präsident antrat, bekannte er sich nur zögerlich zum Artikel 5 der Nato, wonach ein Angriff auf einen Bündnisstaat als Angriff auf alle gewertet wird. Die Nato erschütterte er damals in ihren Grundfesten. Die westliche Geschlossenheit gegenüber Russland im Ukraine-Krieg dürfte bei einem Wahlsieg Trumps schweren Schaden nehmen.

Nannte den russischen Überfall auf die Ukraine einen "territorialen Disput": Floridas Gouverneur Ron DeSantis. © Quelle: Andy Barron/AP/dpa

Und das gilt womöglich nicht nur bei einem Sieg Trumps. Auch der derzeit Zweitplatzierte im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner, Floridas Gouverneur Ron DeSantis, hat sich in Sachen Ukraine bereits mit alarmierenden Aussagen zu Wort gemeldet. Er nannte den Krieg „einen territorialen Disput zwischen der Ukraine und Russland“, eine weitere Verwicklung darin gehöre nicht zu den entscheidenden nationalen Interessen der USA.

44 Prozent der republikanischen Wählerschaft hält die US-Unterstützung für die Ukraine zu groß

Alarmierend ist auch eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Pew in den USA aus diesem Monat. Unter den Amerikanern insgesamt hat sich der Anteil derjenigen, die die Unterstützung der Ukraine für zu groß halten, von 7 Prozent nach Kriegsausbruch auf 28 Prozent vervierfacht. Bei den Republikanern ist dieser Wert von 9 auf 44 Prozent gestiegen.

Bei einer Veranstaltung des US-Senders CNN im Mai wollte Trump sich nicht einmal zur Unterstützung der Ukraine bekennen, er sagte stattdessen: „Ich möchte, dass Europa mehr Geld zur Verfügung stellt, weil sie uns auslachen. Sie denken, wir sind ein Haufen Idioten.“ Mit dem Vorwurf, dass die USA den Löwenanteil für die Verteidigung eines europäischen Landes tragen, hat Trump ausnahmsweise recht: Nach Daten des Kieler Instituts für Weltwirtschaft haben die USA in der Zeit von kurz vor Kriegsbeginn bis ein Jahr danach 71,3 Milliarden Euro für die Unterstützung der Ukraine aufgewendet, die EU insgesamt 35,5 Milliarden Euro - weniger als die Hälfte.

Der Vorwurf, dass die Europäer ihren gerechten Anteil an den Kosten nicht tragen, wird im Wahlkampf in den USA mit Sicherheit eine Rolle spielen. Wahrscheinlich werden die Europäer sich darauf einstellen müssen, mehr zu leisten – egal, wer die Wahl in den Vereinigten Staaten am Ende gewinnt.

US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus in Washington. © Quelle: IMAGO/ABACAPRESS

Dass die USA und die Nato nichts mit dem Wagner-Aufstand in Russland zu tun gehabt haben, hat US-Präsident Joe Biden betont . Vielmehr sei der Konflikt „ein Ringen innerhalb des russischen Systems“, sagte er. Die Auswirkungen der Ereignisse und die Folgen mit Blick auf Russland und die Ukraine sollen nun geprüft werden.

Nicht nur die Wagner-Privatarmee hat Häftlinge für den Kampf in der Ukraine rekrutiert. Auch das Verteidigungsministerium heuert sie an. Viele sind Gewaltverbrecher, und nach dem Kriegseinsatz sind sie frei. Aber was kommt danach?

Die ukrainische Gegenoffensive ist in ein Gebiet vorgestoßen, das bereits seit 2014 von russischen Truppen besetzt ist. Das geht aus dem britischen Geheimdienstbericht zum Krieg in der Ukraine vom Dienstag hervor. Demnach haben Mitglieder der ukrainischen Luftstreitkräfte kleine Vorstöße im Osten des Dorfes Krasnohoriwka nahe der Stadt Donezk gemacht. „Jüngste vielfache und gleichzeitige ukrainische Angriffe“ im gesamten Donbass haben demnach Kräfte der international nicht anerkannten Volksrepublik Donezk und tschetschenische Einheiten, die dort operieren, überfordert.

Alle Entwicklungen zum Krieg im Liveblog

Wir bedauern, dass wir gezwungen waren, Flugobjekte abzuschießen – aber das deshalb, weil sie uns bombardiert haben Jewgeni Prigoschin, Chef der Privatarmee Wagner

Das Fazit meines Kollegen Jan Emendörfer ist ernüchternd. Der Weg, Russland über Sanktionen zur Einstellung des Kriegs zu bringen, dürfte noch sehr lang sein, schreibt er. Denn trotz riesiger Sanktionspakete des Westens zeigt sich die russische Wirtschaft weiterhin robuster als gedacht. So haben russische Firmen im vergangenen Jahr 1,27 Billiarden Rubel umgesetzt. Das war doppelt so viel wie 2021 und ein absoluter Rekord, wie das Nachrichtenportal RBC unter Verweis auf die Steuerbehörde berichtet. Russland hat die Einbußen im Außenhandel mit der EU durch mehr Warenaustausch mit asiatischen Ländern wettgemacht. Vor allem China, Indien, die Türkei und Aserbaidschan hätten die Europäer als Handelspartner ersetzt.

