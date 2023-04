Nicaragua hat Ostern praktisch verboten

Rio de Janeiro. Die Sicherheitskräfte kamen gleich nach dem Gottesdienst. In der Messe hatte Priester Donaciano Alarcon die Freilassung des inhaftierten Bischof Rolando Alvarez gefordert. Weil der Geistliche aus dem Nachbarland Panama stammt, wurde Alarcon gleich an die Grenze gebracht: Rückkehr ausgeschlossen. Auch in der Osterzeit gibt es in Nicaragua für Vertreter der katholischen Kirche keine Ruhepause, ging das international wegen schwerer Menschenrechtsverletzungen scharf kritisierte sandinistische Regime von Präsident Daniel Ortega, Ehefrau und Vizepräsidentin Rosario Murillo und den sieben in Schlüsselpositionen sitzenden Kindern gegen regierungskritische Kirchenvertreter vor.

Der Streit tobt nun seit einigen Jahren, zuletzt aber eskalierte der Konflikt völlig. Bischof Rolando Alvarez aus der Diözese Matagalpa wurden wegen regierungskritischer Äußerungen zu 26 Jahren Haft verurteilt. Offizieller Grund: Vaterlandsverrat. Bislang weigert sich Alvarez, die Haft gegen Exil einzutauschen. Mit Alvarez wurden weitere Priester verurteilt, ein Teil von ihnen wurde jüngst ausgebürgert, wie weitere über 200 politische Gefangene, darunter ehemalige Präsidentschaftskandidaten.

Inzwischen ist die Caritas verboten, über 3000 Nichtregierungsorganisationen (NGOs) die rechtliche Grundlage entzogen worden, und nachdem sich auch der Papst kritisch über das Ortega-Regime äußerte, die Botschaft des Vatikans in Managua geschlossen worden. Die Sandinisten legen keinen Wert mehr auf Beziehungen zum Heiligen Stuhl. Die Kirche hatte sich bei den Protesten, die mit brutaler Gewalt unterdrückt wurden, stets auf die Seite der Demonstranten gestellt und ihnen Unterschlupf geboten.

Meinungs- und Religionsfreiheit sind im diktatorisch regierten Nicaragua praktisch nicht mehr vorhanden. Edgar Lamm, Vorsitzender der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM)

Über die Ostertage gibt es nun die nächste Schikane: Die populären Prozessionen wurden verboten, zumindest dürfen sie nicht sichtbar in den Straßen der Städte und Dörfer stattfinden. Offiziell aus Sicherheitsgründen. „Meinungs- und Religionsfreiheit sind im diktatorisch regierten Nicaragua praktisch nicht mehr vorhanden. Jetzt sollen auch das öffentliche Gebet und Prozessionen zu Ostern verboten werden“, kritisiert Edgar Lamm, Vorsitzender der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM).

Regime ist zunehmend international isoliert

Mit Spannung wird nun erwartet, wie die Bevölkerung auf das Osterverbot reagiert: „Vereinzelt stattfindende Prozessionen in kleinen Ortschaften sind auch Synonym des Bürgerwillens, sich vom Regime nicht unterdrücken zu lassen“, sagt Elisabeth Maigler, Projektleiterin Zentralamerika von der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Die Repression gegen die Opposition, die Kirche und die NGOs hat Nicaragua in Lateinamerika weitgehend isoliert, die demokratischen Linksregierungen gehen mehr und mehr auf Distanz zum Ortega-Regime und nahmen zuletzt auch die ausgebürgerten politischen Gefangenen auf. Dafür will Russland seine militärische Präsenz in Nicaragua weiter ausbauen. Auch China steht treu zu seinem Verbündeten in Managua, der sich erst vor zwei Jahren von Taiwan löste und diplomatische Beziehungen mit Peking aufnahm.