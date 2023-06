Russische Gamer als Drohnenpiloten: Wie Armeen um Videospieler werben

Hannover. Immer wieder greifen russische Drohnen Kiew und andere ukrainische Städte an. In der Nacht auf Dienstag waren es mehr als 30 unbemannte Flugobjekte, die über der Hauptstadt gesichtet wurden. Geht es nach der Söldnergruppe Wagner könnte es künftig noch mehr solcher Angriffe geben – ausgeführt von russischen Gamern. Von diesen Plänen berichtet das US-Institut für Kriegsstudien (ISW) in seinem täglichen Lagebericht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gesucht werden demnach Männer im Alter von 21 bis 35 Jahren. Außer Erfahrung mit Videospielen seien keine weiteren Qualifikationen notwendig. Das ISW beruft sich auf die russische Oppositionszeitung „Verstka“, die wiederum auf Posts in den Sozialen Medien verweist. Laut ISW hat außerdem der ukrainische Geheimdienst eine Nachricht abgehört, in der ein russischer Soldat über eine neue Wagner-Rekrutierungskampagne spricht.

Abwegig sind die Pläne nicht, denn auch die Gegenseite operiert mit Gamern. Im Mai berichtete ein ukrainischer Soldat im US-Fernsehsender CNN, dass es in jeder Einheit einen Drohnenpiloten gebe. „Es ist lustig zu sagen, aber viele dieser Drohnentypen waren früher nur junge Männer, die gern Videospiele gespielt haben“, erzählte er. Die neue Arbeit mache ihnen „ziemlichen Spaß“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Vorgehen beschrieb der Mann so: Mehrere Tage lang beobachte er mit seiner Drohne die Stellungen russischer Truppen, um eine Karte der Umgebung mit potenziellen Zielen zu erstellen. „Dann rufen wir eine ernsthafte Drohne herbei, die zwei Stunden in der Luft bleiben kann“, erzählte der Soldat. Die Verstärkung habe auch eine Verbindung zu Artillerieeinheiten der ukrainischen Streitkräfte, die dann wiederum die russischen Stellungen ins Visier nehmen könnten.

Streaming aus dem Wagner-Hauptquartier

Abseits der echten Front in der Ukraine sind Videospiele schon länger Teil des Konflikts. Dadurch, dass über die Spiele selbst und deren Streams massenhaft junge Menschen erreicht werden können, sind sie ein beliebtes Propagandainstrument. Im Januar war zum Beispiel auf VK Play Live – dem russischen Pendant zur amerikanischen Streaming-Plattform Twitch – ein Video unter dem Titel „PMC Wagner Center – Russia vs Nato“ zu sehen. Der russische Gamer Grisha spielte „Hearts of Iron 4″, ein Strategiespiel, bei dem es um den Zweiten Weltkrieg geht.

Wie die Ukraine sich gegen russische Luftangriffe wappnet Luftalarm am frühen Dienstagmorgen in Kiew. Russland hat laut Militärangaben erneut mehrere Städte in der Ukraine mit Raketen und Drohnen angegriffen. © Quelle: Reuters

Das Besondere: Grisha bestritt den Livestream in Militäruniform mit Z-Logo. Im Hintergrund waren auf Glasfenstern Logos des Unternehmens von Wagner-Gründer Jewgeni Prigoschin zu sehen. Beobachter vermuten deshalb, dass der 16 Jahre alte Gamer aus dem Wagner-Hauptquartier in St. Petersburg streamte. Laut eines russischen Medienberichts kam die Idee zum Stream von Grisha selbst, einem der weltbesten Spieler von „Hearts of Iron“.

Aber auch von staatlicher Seite aus versucht Russland mit Videospielen Einfluss zu nehmen. Als im Februar das Spiel „Atomic Heart“ exklusiv auf VK Play veröffentlicht worden war, bezeichnete der ukrainische Minister für digitale Transformation, Mychailo Fedorow, die russische Spieleindustrie als „neue Stufe digitaler Propaganda“. In dem Spiel ist viel sowjetische Ästhetik zu sehen. Einer der Gegner erinnert außerdem an die ehemalige ukrainische Premierministerin Julia Timoschenko.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bundeswehr wirbt auf der Gamescom

Ähnliche Spieletitel sind schon in Planung: Das russische Institut für Internetentwicklung will offenbar mehr als eine Milliarde Rubel – das entspricht derzeit rund 11 Millionen Euro – für die Entwicklung bereitstellen. 2021 waren im russischen Haushalt ebenfalls Mittel für Spiele vorgesehen, für „die Ausbildung geistiger und moralischer Werte junger Menschen“, hieß es damals.

Für seine Gaming-Strategie hat Russland ein prominentes Vorbild: Das US-Militär ließ ein eigenes Videospiel entwickeln, das 2002 veröffentlicht und kostenlos zur Verfügung gestellt wurde. Besonders erfolgreiche Gamer von „America‘s Army“ kontaktierte das Militär dann per Mail, um sie für eine Ausbildung anzuwerben. Rund 20 Jahre später verfolgen die USA immer noch das gleiche Ziel: 2020 wurde bekannt, dass die Armee Fake-Gewinnspiele auf der Videospiel-Plattform Twitch angeboten hatte. Den jungen Spielerinnen und Spielern wurden zunächst Controller versprochen, später wurden sie jedoch auf eine Rekrutierungsseite der Armee gelockt.

Auch die Bundeswehr macht in Deutschland Werbung im Gaming-Umfeld: 2018 warb sie am Rande der Spielemesse Gamescom mit Slogans wie „Multiplayer at its best!“ und „Mehr Open World geht nicht!“ für sich. Das sorgte für Kritik – aber hielt die Bundeswehr aber nicht davon ab, sich auch in den Folgejahren auf der Messe interessierten Gamern zu präsentieren.