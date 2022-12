Nicht nur Katar: Auch Marokko soll bei Korruptionsskandal im Europaparlament zentrale Rolle gespielt haben

In dem Korruptionsskandal im Europäischen Parlament hat Marokko laut „Spiegel“-Informationen eine größere Rolle gespielt als bisher bekannt. Demnach war auch der marokkanische Auslandsgeheimdienst DGED auf höchster Ebene an der Beeinflussung von Europaabgeordneten beteiligt.

Das Magazin beruft sich dabei auf vertrauliche Ermittlungsdokumente, die der Redaktion vorlägen. Darunter befinde sich auch ein Haftbefehl gegen den ehemaligen sozialdemokratischen Europaabgeordneten Pier Antonio Panzeri, der als zentrale Figur des Skandals gilt. Er und drei weitere Verdächtige kamen am 11. Dezember in Untersuchungshaft. Ihnen wird die Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, Geldwäsche und Korruption zur Last gelegt.

Wahrscheinlich mehrere persönliche Treffen

Nach Erkenntnissen der belgischen Staatssicherheit VSSE habe der marokkanische DGED schon 2019 ein Team aus den Italienern Panzeri, Francesco Giorgi und dem EU-Abgeordneten Andrea Cozzolino rekrutiert, um die sozialdemokratische S&D-Fraktion im EU-Parlament zu beeinflussen. Für die Führung war demnach Abderrahim Atmoun zuständig, der aktuell Marokkos Botschafter in Polen ist.

Die drei Italiener sollen auch direkten Kontakt zu Mohamed Yassine Mansouri gehabt haben, dem Generaldirektor des marokkanischen Geheimdienstes DGED, heißt es in dem „Spiegel“-Bericht. Laut Belgiens VSSE sei es wahrscheinlich zu mehreren persönlichen Treffen gekommen.

Haftbefehl enthält Details über Rolle Katars

Der dem Magazin vorliegende Haftbefehl gegen Panzeri enthalte auch neue Details über die Rolle Katars. Das Land stand bisher im Mittelpunkt des Skandals. Demnach soll der katarische Arbeitsminister Ali bin Samikh Al Marri mithilfe eines Assistenten die Verbindung zu Panzeri, Giorgi und dem Chef der Nichtregierungsorganisation No Peace without Justice hergestellt haben. Die Bezahlung soll durch Überweisungen oder wertvolle Geschenke erfolgt sein.

RND/hsc