Niederländischer Premier Rutte kündigt Rückzug aus der Politik an

Den Haag. Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte zieht sich aus der Politik zurück. Er werde bei einer Neuwahl nicht mehr als Kandidat seiner rechtsliberalen Partei VVD für eine fünfte Amtszeit zur Verfügung stehen, sagte Rutte am Montag in Den Haag. Er werde auch nicht wieder für den Vorsitz seiner Partei zur Verfügung stehen. Die Entscheidung habe er am Sonntag getroffen.

Der 56-Jährige war seit knapp 13 Jahren Ministerpräsident und damit der am längsten amtierende Regierungschef in der Geschichte der Niederlande. Ruttes Koalition war am Freitag am Streit über die Migrationspolitik zerbrochen. Die Parteien hatten seit Monaten darüber gestritten, wie der Zustrom von Migrantinnen und Migranten in das Land mit seinen fast 18 Millionen Einwohnern verringert werden kann.

Die linksliberale D66 und die konservative Christenunion wollten die von Ruttes rechtsliberaler Partei VVD und der christdemokratischen CDA geforderten strengen Maßnahmen zur Kontrolle der Zuwanderung nicht unterstützen. Nach einem letzten Einigungsversuch erklärten die Parteien am Freitagabend, das Regierungsbündnis könne nicht fortgeführt werden.

König Willem-Alexander musste Urlaub abbrechen

Am Samstag hatte Rutte König Willem-Alexander getroffen, um seinen Rücktritt einzureichen. Der Monarch kehrte dafür extra aus seinem Familienurlaub in Griechenland in die Niederlande zurück. Nun dürfte es zu Neuwahlen kommen. Bis zur Bildung einer neuen Regierung bleibt das bisherige Kabinett geschäftsführend im Amt.

RND/cb/AP/dpa