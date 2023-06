Schriftsteller und Freiheitskämpfer – Niederlande rehabilitiert Anton de Kom

Den Haag. Die niederländische Regierung hat sich für die Verfolgung von einem der bedeutendsten schwarzen Schriftsteller und Freiheitskämpfer des Landes, Anton de Kom (1898-1945), entschuldigt. Außenminister Wopke Hoekstra rehabilitierte den Autor am Montag in Den Haag im Beisein von dessen Angehörigen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Außenminister der Niederlande, bei der Übergabe eines Briefes an die Familie von Anton de Kom. © Quelle: Robin Van Lonkhuijsen/ANP/dpa

Anton de Kom sei ein „tapferer Mann“ gewesen, „der für Gerechtigkeit, Gleichheit und Menschenwürde“ gekämpft habe, sagte er. Der Minister kündigte auch an, dass an der Freien Universität Amsterdam ein Anton de Kom-Lehrstuhl eingerichtet werde zur Auseinandersetzung mit der niederländischen Sklavereigeschichte.

Familie sieht Schritt zu einer „gerechten Gesellschaft“

De Kom war in der damaligen Kolonie Surinam an der Nordostküste Südamerikas geboren worden und hatte gegen Kolonialismus und Diskriminierung gekämpft. In den 1930er Jahren war er daher von den kolonialen Behörden wegen „staatsgefährlicher“ Taten und ohne Prozess inhaftiert worden. Später wurde er in die Niederlande verbannt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sein berühmtestes Werk „Wir Sklaven von Surinam“ ist eine Geschichte des Landes und Anklage gegen den Rassismus.

Im Zweiten Weltkrieg war er im Widerstand gegen die deutschen Nationalsozialisten aktiv. Er starb 1945 im Konzentrationslager Sandbostel.

De Koms Familie begrüßte die Geste der Regierung. Sie hatte sich jahrelang für eine Rehabilitierung eingesetzt. Die Familie sieht darin einen Schritt zu einer „gerechten Gesellschaft“ und zu einer ehrlichen Auseinandersetzung mit der kolonialen Vergangenheit. Am 1. Juli gedenken die Niederlande dem Ende der Sklaverei in ihren Kolonien vor 150 Jahren.

RND/dpa