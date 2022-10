﻿Wahlkampfauftritt in Niedersachsen: Warum musste Außenministerin Baerbock eine Schutzweste tragen?

Livestream: Kanzler Scholz eröffnet Deutsch-Ukrainische Wirtschaftskonferenz

Mit dem Positionspapier „Rebuild Ukraine“ gehen Wirtschaftsverbände in die 5. Deutsch-Ukrainische Wirtschaftskonferenz am Montag in Berlin. In dem Dossier geht es um dringend benötigte Soforthilfen, aber auch um langfristige Strategien zum Wiederaufbau des geschundenen Landes. Die Konferenz wird von Bundeskanzler Olaf Scholz eröffnet – verfolgen Sie seine Rede in unserem Livestream.